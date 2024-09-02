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Нужно ли белить деревья осенью?
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Рассказываем о пользе и недостатке побелки деревьев

Нужно ли белить деревья осенью?

Беление деревьев - это распространённая агрономическая практика, которая часто вызывает вопросы у садоводов. Особенно остро встаёт вопрос: нужно ли белить деревья осенью? В этой статье мы разобьем мифы и расскажем о преимуществах и недостатках этой процедуры, а также о том, когда и как правильно проводить беление деревьев.

Что такое беление деревьев?

Беление - это покрытие стволов и основных ветвей деревьев специальной белой смесью, обычно на основе извести. Эта практика имеет несколько целей:

  • Защита от солнечных ожогов.
  • Профилактика заболеваний и вредителей.
  • Уменьшение колебаний температуры коры.
  • Устранение сосредоточения тепла в зимний период.

Нужно ли белить деревья осенью?

  1. Защита от зимних морозов: Если зима в вашем регионе холодная, беление может помочь минимизировать температурные колебания, которые могут привести к растрескиванию коры. Белая поверхность отражает солнечные лучи, что снижает риск перегрева коры в теплые зимние дни.
  2. Профилактика заболеваний: Белая известковая смесь может помочь снизить риск некоторых заболеваний, так как она создает неблагоприятные условия для некоторых патогенов и насекомых. Кроме того, беление помогает визуально отражать вредителей, что снижает вероятность повреждения дерева.
  3. Убежище от грызунов: Осенью беление может служить защитой от грызунов и зайцев, которые могут поедать кору ваших деревьев в зимний период. Белая цветовая гамма делает стволы менее заметными и менее привлекательными для этих животных.

Когда лучше проводить беление?

Хотя осеннее беление имеет свои плюсы, существует мнение, что лучший период для беления деревьев - это поздняя осень или ранняя весна, когда температура позволяет избежать заморозков. Лучше всего проводить беление, когда дерево уже впало в зимний сон, то есть после его листопада.

Как правильно белить деревья?

  • Подготовка: Удалите все остатки коры, налет, мох и лишайники с поверхности ствола. Для этого можно использовать щетку или шпатель.
  • Приготовление смеси: Для беления можно использовать готовые смеси, но лучше всего смешать известь с водой до консистенции сметаны. Некоторые садоводы добавляют к этому раствору медный купорос для дополнительной защиты.
  • Нанесение: Наносите смесь на ствол и основные ветки, избегая попадания на листья и почки. Используйте широкую кисть или валик для равномерного покрытия.
  • Повторная обработка: Процедуру можно повторить в течение сезона, если смесь начала осыпаться или терять эффективность.

Беление деревьев осенью может быть полезным мероприятием, особенно в условиях холодных зим. Оно помогает защитить деревья от морозов и снижает риск повреждений от болезней и вредителей. Тем не менее, важно помнить, что беление не является универсальным решением, и необходимо учитывать климатические условия, возраст деревьев и их состояние. Если вы решите провести беление, следуйте простым рекомендациям, и ваши деревья будут здоровы и красивы в любое время года!

Фото: Sarah Stierch.

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