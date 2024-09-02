Рассказываем о пользе и недостатке побелки деревьев

Беление деревьев - это распространённая агрономическая практика, которая часто вызывает вопросы у садоводов. Особенно остро встаёт вопрос: нужно ли белить деревья осенью? В этой статье мы разобьем мифы и расскажем о преимуществах и недостатках этой процедуры, а также о том, когда и как правильно проводить беление деревьев.
Что такое беление деревьев?
Беление - это покрытие стволов и основных ветвей деревьев специальной белой смесью, обычно на основе извести. Эта практика имеет несколько целей:
- Защита от солнечных ожогов.
- Профилактика заболеваний и вредителей.
- Уменьшение колебаний температуры коры.
- Устранение сосредоточения тепла в зимний период.
Нужно ли белить деревья осенью?
- Защита от зимних морозов: Если зима в вашем регионе холодная, беление может помочь минимизировать температурные колебания, которые могут привести к растрескиванию коры. Белая поверхность отражает солнечные лучи, что снижает риск перегрева коры в теплые зимние дни.
- Профилактика заболеваний: Белая известковая смесь может помочь снизить риск некоторых заболеваний, так как она создает неблагоприятные условия для некоторых патогенов и насекомых. Кроме того, беление помогает визуально отражать вредителей, что снижает вероятность повреждения дерева.
- Убежище от грызунов: Осенью беление может служить защитой от грызунов и зайцев, которые могут поедать кору ваших деревьев в зимний период. Белая цветовая гамма делает стволы менее заметными и менее привлекательными для этих животных.
Когда лучше проводить беление?
Хотя осеннее беление имеет свои плюсы, существует мнение, что лучший период для беления деревьев - это поздняя осень или ранняя весна, когда температура позволяет избежать заморозков. Лучше всего проводить беление, когда дерево уже впало в зимний сон, то есть после его листопада.
Как правильно белить деревья?
- Подготовка: Удалите все остатки коры, налет, мох и лишайники с поверхности ствола. Для этого можно использовать щетку или шпатель.
- Приготовление смеси: Для беления можно использовать готовые смеси, но лучше всего смешать известь с водой до консистенции сметаны. Некоторые садоводы добавляют к этому раствору медный купорос для дополнительной защиты.
- Нанесение: Наносите смесь на ствол и основные ветки, избегая попадания на листья и почки. Используйте широкую кисть или валик для равномерного покрытия.
- Повторная обработка: Процедуру можно повторить в течение сезона, если смесь начала осыпаться или терять эффективность.
Беление деревьев осенью может быть полезным мероприятием, особенно в условиях холодных зим. Оно помогает защитить деревья от морозов и снижает риск повреждений от болезней и вредителей. Тем не менее, важно помнить, что беление не является универсальным решением, и необходимо учитывать климатические условия, возраст деревьев и их состояние. Если вы решите провести беление, следуйте простым рекомендациям, и ваши деревья будут здоровы и красивы в любое время года!
Фото: Sarah Stierch.
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