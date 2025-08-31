Белокрылка превращает капусту в пустыню: почему спасать урожай нужно срочно

Белокрылка — один из самых назойливых вредителей, с которым сталкиваются огородники. Это крошечная белая "моль", которая взлетает при малейшем прикосновении к растению, а затем снова оседает на листья. Опасность кроется в том, что взрослые особи и личинки питаются соками растений, выделяя при этом липкую медвяную росу. На ней быстро поселяются сажистые грибы, из-за чего листья желтеют, растения слабеют, а урожай заметно снижается. Особенно сильно страдает капуста, ведь для белокрылки она — настоящий магнит. Иногда при массовом нашествии вредителя садоводы вынуждены вовсе отказаться от капустных культур на сезон, чтобы не кормить незваного гостя.

Биопрепараты против белокрылки

Современные огородники всё чаще делают ставку на биологические препараты. Они безопаснее химии, но при этом дают отличный результат. Среди наиболее действенных:

Актарофит (он же Актофит) — воздействует контактно и через кишечник, убивает и личинок, и взрослых особей. Битоксибациллин — бактериальный состав, который начинает работать после того, как вредитель съест обработанные листья. Фитоверм — ещё один популярный биоинсектицид с действием, схожим с Актарофитом.

Чтобы добиться результата, важно не ограничиваться одной обработкой. Опрыскивания проводят трижды, соблюдая пятидневный интервал. При этом особое внимание уделяют нижней стороне листьев, ведь именно там скрываются личинки.

Зачем нужен прилипатель

Белокрылка обладает удивительной живучестью: едва почувствовав влагу или капли препарата, она спрыгивает вниз и прячется. Именно поэтому специалисты советуют использовать прилипатели, например Липосам. Они решают сразу две задачи:

помогают удерживать препарат на листьях даже после дождя;

склеивают крылья насекомым, уменьшая их подвижность и повышая эффективность обработки.

Обработка почвы и нижней части стеблей

Часто белокрылка при опасности падает на землю, прячась в приствольной зоне. Поэтому обработке подлежит не только листва, но и почва вокруг растений, а также нижняя часть стеблей. При использовании биопрепаратов такой приём совершенно безопасен для почвы и полезной микрофлоры.

Липкие ловушки для взрослых особей

Помимо опрыскиваний, хороший результат даёт применение липких ловушек. Белокрылка тянется к жёлтому цвету, поэтому пластины или ленты именно этой окраски работают лучше всего. Их развешивают рядом с грядками и в теплицах. Такой приём помогает быстро снизить численность взрослых особей и своевременно заметить появление вредителя.

Системный подход

Ошибкой многих огородников становится единичная обработка. Но белокрылка развивается стремительно, и за короткое время на свет появляется новое поколение. Чтобы прервать цикл, необходимо минимум три обработки с промежутком в пять дней. Только так удаётся охватить все стадии — яйца, личинок и взрослых особей.

Сохранение биобаланса на участке

Природа предусмотрела и естественных врагов белокрылки. На помощь садоводам приходят божьи коровки, пауки, златоглазки и наездники афидиусы. Чтобы привлечь этих помощников, в саду стоит высаживать цветы и пряные травы: укроп, календулу, фацелию. Наличие таких растений создаёт благоприятные условия для полезных насекомых, а значит, помогает держать вредителя под контролем без лишних усилий.