Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 11:48

Белая туча над грядкой: главный паразит капусты, которого боятся все дачники

Белокрылка в теплице: агрономы рекомендуют минимум три обработки с интервалом пять дней

Белокрылка — один из самых коварных врагов огородника. Эти мелкие белые насекомые напоминают моль, но приносят куда больше проблем. Стоит лишь прикоснуться к растению — тучи белокрылки взмывают вверх, а спустя несколько секунд возвращаются на привычное место. Опасность заключается в том, что личинки и взрослые особи высасывают соки из растений, оставляют после себя липкие выделения — медвяную росу. На ней активно развивается сажистый гриб, из-за чего листья желтеют, слабеют и урожай заметно сокращается.

Особенно привлекательна для белокрылки капуста: стоит появиться первым насекомым, как вскоре культура превращается в настоящий рассадник вредителя. Иногда опытные огородники даже рекомендуют отказаться от посадки капустных культур на один сезон, чтобы не давать насекомым дополнительного корма.

Биопрепараты против белокрылки

Для борьбы можно использовать современные средства биологического происхождения. Они действуют мягко, не накапливаются в урожае и сохраняют почвенную микрофлору. Хорошо работают:

Актарофит (Актофит) — контактно-кишечный препарат, поражающий и личинок, и взрослых насекомых.
Битоксибациллин — бактериальное средство, которое проникает в организм при поедании обработанных листьев.
Фитоверм — биоинсектицид с действием, схожим с Актофитом.

Чтобы получить результат, важно проводить не одно опрыскивание, а курсом — минимум трижды с интервалом в пять дней. Особое внимание нужно уделять нижней стороне листьев: именно там чаще всего прячутся личинки.

Зачем добавлять прилипатель

Белокрылка умеет хитро уходить от обработки. Во время дождя или полива она спрыгивает вниз, а капли смывают большую часть раствора. Чтобы препарат удерживался дольше, используют специальные прилипатели, например Липосам. Они не только фиксируют средство на поверхности листа, но и склеивают крылья насекомым, ограничивая их подвижность. В итоге эффективность обработки заметно возрастает.

Обработка почвы и нижней части стеблей

Многие огородники забывают, что белокрылка прячется не только на листьях, но и у основания растения. Когда насекомые чувствуют опасность, они падают на землю и пережидают там обработку. Поэтому важно опрыскивать не только листву, но и почву вокруг, а также нижние части стеблей. При использовании биопрепаратов это безопасно: они не нарушают естественный баланс микрофлоры.

Липкие ловушки

Простейший способ контролировать взрослых особей — жёлтые клеевые пластины. Белокрылку притягивает этот цвет, и насекомые прочно прилипают к ловушке. Ленты можно развесить прямо в грядках и особенно в теплице, где вредитель чувствует себя наиболее комфортно. Это помогает снизить численность взрослых насекомых и вовремя заметить начало новой волны.

Системный подход

Белокрылка отличается стремительным размножением. Однократная обработка почти всегда бесполезна — через несколько дней появится новая генерация. Чтобы остановить процесс, нужно минимум три обработки с интервалом в пять дней. Такой график позволяет охватить все стадии развития — от яиц до взрослых особей.

Союзники в борьбе

Справляться с белокрылкой помогают и естественные враги. В природе её активно поедают пауки, божьи коровки, златоглазки и наездники афидиусы. Чтобы привлечь этих помощников, достаточно посадить на участке растения-медоносы и пряные травы: укроп, календулу, фацелию. Они создают благоприятные условия для хищных насекомых, которые сами регулируют численность вредителей.

Против белокрылки эффективнее всего работает комплекс мер: чередование биопрепаратов, использование прилипателей, обработка почвы, установка ловушек и поддержание биобаланса. Такой подход позволяет защитить урожай без применения «тяжёлой» химии и сохранить экологическую чистоту огорода.

