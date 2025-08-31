Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Justin Schüler is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:17

Ошибки в уходе, из-за которых тюль сереет и желтеет

Уход за занавесками: как продлить свежесть и белизну тюля

Белый тюль особенно уязвим. Он впитывает пыль, запахи и влагу, а солнечные лучи делают ткань тусклой. На кухне к этому добавляются копоть и жир, в спальне — пыль и духи. В результате лёгкие ткани теряют свежий вид, если за ними не ухаживать регулярно.

Уход между стирками

  • Раз в неделю встряхивайте тюль при проветривании комнаты.
  • Используйте пылесос с мягкой насадкой для удаления пыли.
  • Освежайте ткань пароочистителем или отпаривателем, чтобы убрать запахи и вернуть лёгкость.

Как стирать правильно

Частота: каждые 2-3 месяца на кухне, раз в 4-6 месяцев в спальне или гостиной.

Температура: не выше 30 °C, только деликатный режим.

Средства: жидкие гели, лучше без агрессивных отбеливателей.

Мешок для стирки: защищает ткань от разрывов и заломов.

Натуральное отбеливание

Если тюль начал темнеть:

  1. замочите его в растворе соли или соды,
  2. используйте лимонный сок или перекись водорода в небольшом количестве,
  3. избегайте жёстких отбеливателей, которые разрушают волокна.

Сушка

Белоснежность проще сохранить, если сушить тюль правильно:

  • вешайте его влажным сразу на карниз,
  • избегайте прямого солнца, чтобы ткань не выгорела,
  • не используйте батареи и сушильные машины.

Белоснежность как привычка

Уход за тюлем — это система маленьких шагов. Немного внимания каждую неделю и правильная стирка делают ткань лёгкой, свежей и белоснежной надолго.

