Советы по сушке белого белья: маленькие хитрости, чтобы оно не тускнело

Белые ткани особенно чувствительны к уходу. После стирки они могут сереть или желтеть, если неправильно сушить: слишком яркое солнце, батарея или сырое помещение быстро портят ткань.

Где сушить

Лучшее место — свежий воздух, но в полутени. Прямые солнечные лучи выжигают ткань, оставляя её жёлтой или серой. В квартире подойдут хорошо проветриваемые комнаты с лёгким сквозняком.

Как развешивать

Бельё лучше расправить и повесить в полный рост — так оно не заломается и не потребует долгой глажки. Для пододеяльников и простыней удобно использовать несколько прищепок, чтобы ткань равномерно проветривалась.

Чего избегать

Сушка на батарее или рядом с обогревателями приводит к жёсткости и серому оттенку. Влажные, плохо проветриваемые помещения создают затхлый запах и убирают ощущение свежести.

Маленькие хитрости

Чтобы бельё дольше оставалось белоснежным, его можно слегка сбрызнуть водой с лимонным соком или каплей уксуса перед сушкой. Это закрепляет белизну и помогает освежить ткань.

Белизна в деталях

Секрет сияющей постели прост: правильное место, свежий воздух и немного внимания. Тогда белое бельё не потеряет свежесть и будет радовать долгие годы.