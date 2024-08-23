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Какие белые цветы посадить в саду
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4 лучших белых цветка для вашего сада

Какие белые цветы посадить в саду

Белая сирень

Многие кустарники, в том числе и сирень, предлагают красивое белое цветение. Этот кустарник цветет весной, даря прекрасный аромат и цветы. Сирени обычно вырастают довольно крупными, поэтому рассмотрите карликовые сорта, если места не так много.

Белая гортензия

Гортензии являются одними из самых простых в выращивании белых цветов. Они цветут в середине лета, образуя крупные, чисто белые цветы, которые идеально подходят для букетов. Эти растения хорошо себя чувствуют в полутени и требуют влажной, хорошо дренированной почвы.

Дурман

Дурман — это однолетнее растение, известное своими яркими, ароматными, белыми, трубчатыми цветами. Эти цветы уникальны тем, что они раскрываются в сумерках и остаются открытыми до рассвета, добавляя нотку ночной красоты в любой сад.

Это растение хорошо себя чувствует в светлых, солнечных местах, где оно может впитывать много света в течение дня. Хорошо дренированная почва гарантирует, что корни не будут переувлажнены, что имеет решающее значение для здоровья растения и потенциала цветения.

Белые пионы

Белые пионы привносят нотку элегантности в любой сад. Они хорошо себя чувствуют на солнце и дренированной почве, что делает их надежным выбором для садоводов.

Фото: commons.wikimedia.org/Novingalina (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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