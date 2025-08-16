Чай, который почти никто не пробовал: в чём тайна белого настоя

Вы когда-нибудь пробовали белый чай? Этот утончённый напиток с нежным вкусом и почти прозрачным цветом ценится во всём мире. Но мало кто знает, чем именно он полезен и почему его относят к элитным сортам.

Почему он "белый"?

Белый чай получил своё название не из-за цвета напитка, а благодаря серебристо-белому ворсу, который покрывает нераспустившиеся почки чайного растения. Именно они — основной и самый ценный компонент этого сорта.

Родиной белого чая считается Китай, а точнее — провинция Фуцзянь. До недавнего времени только оттуда поставляли сырьё, считавшееся эталоном. Сейчас география расширилась, но фуцзяньский белый чай по-прежнему в особом почёте у ценителей.

Как производят белый чай?

Процесс создания белого чая — почти ювелирный:

Собирают вручную только нежные почки; Сбор проходит только весной, в период с середины марта по середину апреля; Почки сушат на солнце или при очень низких температурах; После этого их слегка обжаривают, чтобы остановить ферментацию; Финальный этап — длительная выдержка, до нескольких месяцев.

Такой минимально обработанный чай сохраняет максимум полезных веществ.



Чем полезен белый чай?

Белый чай — настоящий кладезь здоровья:

Содержит антиоксиданты, кахетины, аминокислоты и витамины A, B, C, D, E, P;

Поддерживает иммунитет, помогает при простуде и снижает температуру;

Улучшает пищеварение, работу сердечно-сосудистой и нервной систем;

Повышает концентрацию и мозговую активность, снижает уровень тревожности;

Способствует детоксикации организма, выводит шлаки и токсины;

Считается профилактикой онкологических заболеваний;

Полезен при диабете — снижает сахар и холестерин в крови.

Важно помнить

Хотя белый чай близок к зелёному, он обладает более мягким действием. Тем не менее:

Людям с противопоказаниями к зелёному чаю следует консультироваться со специалистом перед регулярным употреблением белого.