Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зелёный чай
Зелёный чай
© commons.wikimedia.org by Shizuha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:30

Чай, который почти никто не пробовал: в чём тайна белого настоя

Белый чай снижает уровень сахара и холестерина — подтверждена польза при диабете

Вы когда-нибудь пробовали белый чай? Этот утончённый напиток с нежным вкусом и почти прозрачным цветом ценится во всём мире. Но мало кто знает, чем именно он полезен и почему его относят к элитным сортам.

Почему он "белый"?

Белый чай получил своё название не из-за цвета напитка, а благодаря серебристо-белому ворсу, который покрывает нераспустившиеся почки чайного растения. Именно они — основной и самый ценный компонент этого сорта.

Родиной белого чая считается Китай, а точнее — провинция Фуцзянь. До недавнего времени только оттуда поставляли сырьё, считавшееся эталоном. Сейчас география расширилась, но фуцзяньский белый чай по-прежнему в особом почёте у ценителей.

Как производят белый чай?

Процесс создания белого чая — почти ювелирный:

  1. Собирают вручную только нежные почки;
  2. Сбор проходит только весной, в период с середины марта по середину апреля;
  3. Почки сушат на солнце или при очень низких температурах;
  4. После этого их слегка обжаривают, чтобы остановить ферментацию;
  5. Финальный этап — длительная выдержка, до нескольких месяцев.

Такой минимально обработанный чай сохраняет максимум полезных веществ.

Чем полезен белый чай?

Белый чай — настоящий кладезь здоровья:

  • Содержит антиоксиданты, кахетины, аминокислоты и витамины A, B, C, D, E, P;
  • Поддерживает иммунитет, помогает при простуде и снижает температуру;
  • Улучшает пищеварение, работу сердечно-сосудистой и нервной систем;
  • Повышает концентрацию и мозговую активность, снижает уровень тревожности;
  • Способствует детоксикации организма, выводит шлаки и токсины;
  • Считается профилактикой онкологических заболеваний;
  • Полезен при диабете — снижает сахар и холестерин в крови.

Важно помнить

Хотя белый чай близок к зелёному, он обладает более мягким действием. Тем не менее:

Людям с противопоказаниями к зелёному чаю следует консультироваться со специалистом перед регулярным употреблением белого.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно запекать кефаль в духовке: пошаговый рецепт от шеф-повара сегодня в 14:16

Вкус, который вызывает ностальгию: как запечённая кефаль возвращает в детство

Сочная кефаль с хрустящей корочкой и ароматными овощами — идеальный ужин без лишних хлопот! Простой рецепт в рукаве для запекания.

Читать полностью » Как приготовить сливовый самогон: пошаговая инструкция от винокуров сегодня в 13:40

Опасный эксперимент: что будет, если не слить первые 100 мл сливового самогона

Хотите удивить гостей необычным напитком? Узнайте, как приготовить ароматный сливовый самогон дома — простой рецепт с пикантным послевкусием

Читать полностью » Почему утка в рукаве получается сочнее: объяснение технолога пищевого производства сегодня в 13:29

Забытый рецепт, который сделает вашу утку идеальной: мало кто знает этот трюк

Хотите приготовить утку, которая покорит всех гостей? Простой рецепт с мёдом, апельсином и соевым соусом — сочность гарантирована!

Читать полностью » Шеф-повар рассказал, как правильно приготовить салат с креветками сегодня в 12:42

Этот салат раздражает гостей — потому что его всегда просят добавки

Узнайте, как быстро и легко приготовить салат с креветками, который станет звездой любого праздничного стола. Легкий, освежающий и вкусный — он идеально дополнит ваш ужин!

Читать полностью » Рецепт картофеля с майонезом: простой способ приготовления от шеф-повара сегодня в 12:26

Картофель в майонезе: бюджетный ужин, который выглядит как ресторанное блюдо

Узнайте, как легко и быстро приготовить картофель в майонезе, запечённый в духовке. Это простое, но вкусное блюдо станет настоящим хитом на вашем столе!

Читать полностью » Свинина, тушёная с луком: классический рецепт с растительным маслом и специями сегодня в 11:45

Как превратить обычную свинину в ресторанное блюдо за 20 минут

Узнайте, как приготовить нежную свинину, тушеную с луком, которая станет универсальным блюдом для любого стола. Простой рецепт с доступными ингредиентами!

Читать полностью » Как приготовить терновое вино в домашних условиях сегодня в 11:20

Дешевле магазинного, вкуснее ресторанного: готовим терновое вино дома

Узнайте, как легко и просто приготовить удивительное домашнее вино из терна. Порадуйте своих близких оригинальным напитком на любой праздник!

Читать полностью » Диетологи объясняют, почему запечённый сазан полезнее жареного сегодня в 10:48

Рыба, которая тает во рту: простой рецепт без сложностей

Запеченный сазан в духовке — это не только вкусно, но и красиво! Попробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым на праздники.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Amazon MGM Studios перезапустит анимационный фильм о семье Аддамс
Авто и мото

Штрафы за использование солнцезащитных шторок: информация от ГИБДД
Наука и технологии

Археологи обнаружили шерстяные ткани кочевников бронзового века в Сибири
Наука и технологии

Археологи расшифровали хеттскую табличку с предсказаниями по птицам
Еда

Врач объяснила, как избежать переедания и усталости с помощью перекусов
Питомцы

Всемирный день кошек в Тульской области отметили напоминанием о законе
ДФО

Землетрясение магнитудой 5,3 балла зарегистрировано у побережья Камчатки вечером 16 августа
Туризм

Россияне заявили о нарушениях порядка со стороны туристов из Китая — жалобы поступают массово
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru