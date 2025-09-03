Обувь, которая переживает десятилетия: новая жизнь старой классики

Этой осенью привычные белые кроссовки переживают новое рождение — дизайнеры возвращают в моду силуэты с налётом ретро и лёгкой элегантности.

Белая обувь уже давно считается универсальной классикой: она одинаково хорошо смотрится и с джинсами, и с футболкой, и с кожаной курткой, и с объёмным жакетом. Однако, как отмечают эксперты модной индустрии, даже самые вечные вещи не остаются неизменными. В пример приводят историю с тренчкотами: силуэты десятилетней давности постепенно уступили место объёмным моделям мужского кроя, а затем и укороченным версиям. Теперь очередь дошла и до белых кроссовок.

Тенденция к переосмыслению появилась ещё весной: в коллекциях начали появляться романтичные пары, вдохновлённые эстетикой балета — с атласной отделкой, тонкой подошвой и изящными формами. Эти модели дизайнеры советуют сочетать не только с летними платьями, но и с джинсами и бордовой курткой в прохладный сезон. При этом прогнозируется, что в коллекциях осени 2025 года чисто белые пары уступят место мягким тонам — кремовому, песочному и оттенкам "не совсем белого". Такой выбор, как отмечают стилисты, куда практичнее для городских улиц.

Не остаётся в стороне и замша, которая гармонично вписывается в тренд бохо-шик. Помимо характерного "ржавого" оттенка, дизайнеры предлагают светлые и спокойные тона. Кроме того, в моду возвращаются кроссовки с акцентами цвета — от бежевого и бордового до тёмно-синего и серого. Подобные модели отсылают к 70-м годам, но выглядят современно и свежо.

Ретро-настроения проявляются и в коллаборациях: эксперты напоминают, что волну интереса запустило сотрудничество Miu Miu и New Balance, представивших коричневые замшевые кроссовки. Затем к тренду подключились Adidas и Puma, вдохнувшие новую жизнь в палитру из тёмно-зелёного, голубого, кремового и бордового. Казалось, белая классика уйдёт на второй план, но осенью 2025 года она снова заявит о себе — только уже в обновлённом виде.