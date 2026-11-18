В рамках XV Всероссийской конференции по Белому морю специалисты обсудили вопросы использования и охраны природных ресурсов региона. Мероприятие сменило прежний формат и название ("Изучение, рациональное использование и охрана природных ресурсов Белого моря"), которое применялось до 2022 года, чтобы охватить более широкий круг актуальных задач.

Исследование нерестилищ сельди

В числе 77 представленных докладов особое внимание было уделено работе старшего научного сотрудника Северного филиала ГНЦ РФ "ВНИРО" Г. В. Фукса. Специалист представил данные по нерестилищам беломорской сельди в акваториях губы Чупа и прилегающих районов.

В докладе были детально разобраны следующие аспекты:

пространственное распределение нерестилищ в указанном районе;

типы субстратов, которые сельдь использует для метания икры;

динамика засева икрой в период с 2014 по 2025 годы;

методический инструментарий, применяемый при проведении исследований.

Программа конференции была разделена на четыре тематических блока: "Море во времени", "Море в пространстве", "Море объектов" и "Море возможностей", что позволило участникам синхронизировать данные и обсудить спорные вопросы по эксплуатации ресурсов Белого моря.