Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свежевыкопанный картофель на земле
Свежевыкопанный картофель на земле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:04

Эта культура – настоящий эликсир для почвы: вот что сажают после картофеля опытные огородники – маленький секрет

Белая горчица – вот что нужно вашему огороду после картофеля: простой способ восстановить почву

После того как картофель выкопан, почва на участке оказывается обеднённой: корнеплоды активно вытягивают из земли питательные вещества, оставляя её практически пустой. Если не позаботиться о восстановлении, следующая культура может дать слабый урожай. Чтобы избежать этого, опытные дачники советуют сразу же заняться посевом сидератов. Эти зелёные помощники не только улучшают структуру почвы, но и возвращают в неё жизненно важные элементы.

Почему сидераты так важны после картофеля

Картофель относится к культурам, которые особенно сильно истощают землю. При регулярном выращивании без восстановления плодородия почва теряет азот, калий и фосфор — именно эти вещества необходимы для формирования крепких клубней. Если оставить участок "голым", структура земли ухудшится, появятся пустоты и корка, а сорняки быстро займут освободившееся место. Засеянные сидераты решают все эти проблемы: они разрыхляют грунт, подавляют сорняки и насыщают почву органикой.

Лучшая культура для восстановления — белая горчица

Среди сидератов именно белая горчица считается наиболее удачным выбором после картофеля. Она отличается быстрым ростом и нетребовательностью к условиям. Главное её преимущество — способность обогащать землю азотом, калием и фосфором. Помимо этого, горчица выделяет вещества, которые отпугивают опасных для картофеля вредителей, включая проволочника.

По наблюдениям агрономов, урожай на участке, где осенью высевали белую горчицу, увеличивается почти на 50%. Важно, что после такой "зелёной подкормки" можно отказаться от части минеральных удобрений, ведь сама почва становится гораздо плодороднее.

Как правильно посеять горчицу

Чтобы сидераты принесли максимальную пользу, нужно соблюдать простую технологию:

  • Сразу после уборки картофеля разрыхлить грядку.
  • Равномерно распределить семена белой горчицы по поверхности.
  • Слегка присыпать их землёй.
  • Дождаться всходов: до холодов растения успеют нарастить зелёную массу.

Осенью её можно заделать в почву или оставить под снегом, чтобы за зиму она перепрела и стала естественным удобрением. Весной земля будет рыхлой, насыщенной и полностью готовой для высадки новых культур.

Преимущества метода

Посев белой горчицы после картофеля помогает не только восстановить питательность почвы, но и защищает участок от эрозии, снижает распространение сорняков и даже уменьшает риск заболеваний. Этот приём часто используют не только любители, но и фермеры в промышленных масштабах, ведь он значительно снижает затраты на химические удобрения.

Три интересных факта

  1. Белая горчица способна прорастать даже при температуре +2 °C, что делает её удобной для позднего осеннего сева.
  2. Корни горчицы выделяют вещества, угнетающие возбудителей парши картофеля и нематод.
  3. В качестве сидерата горчица используется в Европе более 200 лет и считается одной из самых универсальных культур для восстановления почвы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Селекционер Андрей Седов: ремонтантную малину лучше скашивать под корень для обильного урожая сегодня в 5:18

Малина превращается в дикие заросли: почему нельзя пускать её на самотёк

Узнайте секреты успешной обрезки малины! Обрезка важна для здоровья куста и увеличения урожая. Эксперт делится методами и советами.

Читать полностью » В Японии обрезку гортензий делают после опадания листьев и ухода растения в покой сегодня в 1:04

Секатор в руках японца превращается в кисть художника: секрет пышных гортензий раскрыт

Японцы превращают осеннюю обрезку гортензий в настоящий ритуал. Их приёмы позволяют весной любоваться роскошным цветением и здоровыми кустами.

Читать полностью » Экологи: листовой перегной из опавшей листвы улучшает почву и экономит удобрения сегодня в 0:59

Опавшая листва перестала быть мусором — в Рязанской области нашли ей новое применение

Узнайте, как опавшие листья могут стать ценным ресурсом для вашего сада и сэкономить средства. Три проверенных способа переработки и советы агрономов.

Читать полностью » Полезные факты: как мороз влияет на вкус ягод и плодов, которые мы собираем сегодня в 0:53

Не верьте погоде: какие культуры горят под угрозой заморозков в этом году

С приближением холода садоводам важно знать, какие культурные растения лучше убрать в первую очередь, а какие могут подождать. Узнайте секреты успешного сбора урожая!

Читать полностью » Осенняя подготовка клумбы к зиме: обрезка, мульчирование и укрытие растений вчера в 23:27

Подкормка, мульча и укрытие: правила зимовки сада

Как сохранить клумбу в целости зимой и защитить корни многолетников от морозов? Один секрет осенней подготовки работает всегда.

Читать полностью » Агрономы назвали многолетники, которые нужно обрезать осенью для защиты от болезней вчера в 22:18

Как подготовить сад к зиме: обрезка, которая продлевает жизнь растениям

Осенняя обрезка многолетников — важный шаг подготовки сада к зиме. Узнайте, какие растения трогать обязательно, а какие лучше оставить до весны.

Читать полностью » Урожайные сорта томатов для рассады весной: рекомендации огородникам вчера в 21:06

Какие сорта томатов выбрать весной, чтобы не остаться без урожая

Какие сорта помидоров стоит выбрать для рассады весной? От полосатых красавцев до оранжевых гигантов — каждый найдет томаты по вкусу.

Читать полностью » Дженнифер Энистон считает садоводство медитацией вчера в 20:10

Почему садоводство стало модным трендом среди мировых звёзд

От Памелы Андерсон до Дэвида Бекхэма — всё больше звёзд увлекаются садоводством. Почему гарденинг становится модным ритуалом и что он даёт горожанам?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Hyundai Motor Group проверяет активы и рассматривает выкуп завода в Петербурге
Спорт и фитнес

Тренер Линдси Вастола назвала главную ошибку при сочетании кардио и силовых упражнений
Наука

Клад римской знати: что поведают 40 монет и другие находки археологов
Садоводство

Садоводы в сентябре высаживают эти 7 луковичных: весной сад станет настоящим произведением искусства
Еда

Кулинары рекомендуют выпекать дрожжевые пирожки с творогом в духовке для золотистой корочки
Туризм

Пещерные церкви Каппадокии отражают историю византийского периода
Туризм

Туристы выбирают Гёреме, Учхисар и Ургюп для проживания в Каппадокии
Еда

Курица в пароварке с чесноком получается нежной и полезной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet