Картофель с грибами в сметанном соусе
Картофель с грибами в сметанном соусе
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:53

Сметана и грибы: идеальное сочетание, которое пробуждает эмоции

Как приготовить белые грибы в сметане: пошаговая инструкция

Вы знали, что белые грибы в сметане — это не только быстрое, но и невероятно вкусное угощение? Это блюдо не оставит равнодушными ваших гостей и станет отличным дополнением к любому гарниру. Особенно хорошо белые грибы сочетаются с картофельным пюре, создавая настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты

  • 500 г белых грибов
  • 1 луковица
  • 150 г сметаны (10-20%)
  • 150 мл воды
  • 50 г сливочного масла
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Используйте свежие белые грибы небольшого размера. Сметана должна быть комнатной температуры — это предотвратит расслоение соуса. Тщательно очистите грибы от мусора, нарежьте их на небольшие кусочки и промойте под холодной водой. Поместите грибы в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите 15 минут, периодически убирая пенку.

Откиньте грибы на дуршлаг и промойте их снова холодной водой, чтобы убрать лишнюю влагу. Очистите лук от шелухи, промойте и мелко нарежьте. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте нарезанный лук и обжаривайте его до мягкости. Выложите варёные грибы к луку и жарьте всё вместе ещё 4-5 минут.

В отдельной ёмкости смешайте сметану с водой, затем залейте этой смесью грибы. Приправьте солью, перцем и по желанию добавьте сушеные травы. Прогрейте все ингредиенты вместе ещё пару минут и снимите с огня. Подавайте это ароматное блюдо с вашим любимым гарниром и наслаждайтесь.

