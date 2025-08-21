Сметана и грибы: идеальное сочетание, которое пробуждает эмоции

Вы знали, что белые грибы в сметане — это не только быстрое, но и невероятно вкусное угощение? Это блюдо не оставит равнодушными ваших гостей и станет отличным дополнением к любому гарниру. Особенно хорошо белые грибы сочетаются с картофельным пюре, создавая настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты

500 г белых грибов

1 луковица

150 г сметаны (10-20%)

150 мл воды

50 г сливочного масла

Соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Используйте свежие белые грибы небольшого размера. Сметана должна быть комнатной температуры — это предотвратит расслоение соуса. Тщательно очистите грибы от мусора, нарежьте их на небольшие кусочки и промойте под холодной водой. Поместите грибы в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите 15 минут, периодически убирая пенку.

Откиньте грибы на дуршлаг и промойте их снова холодной водой, чтобы убрать лишнюю влагу. Очистите лук от шелухи, промойте и мелко нарежьте. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте нарезанный лук и обжаривайте его до мягкости. Выложите варёные грибы к луку и жарьте всё вместе ещё 4-5 минут.

В отдельной ёмкости смешайте сметану с водой, затем залейте этой смесью грибы. Приправьте солью, перцем и по желанию добавьте сушеные травы. Прогрейте все ингредиенты вместе ещё пару минут и снимите с огня. Подавайте это ароматное блюдо с вашим любимым гарниром и наслаждайтесь.