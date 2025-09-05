Один отель больше не справляется: создатели "Белого лотоса" расширяют мир сериала

Сюжет популярного сериала "Белый лотос" продолжит развиваться — HBO подтвердил, что четвёртый сезон проекта отправит зрителей во Францию. Создатели шоу намерены изменить привычный формат и рассматривают сразу несколько роскошных площадок, где могут развернуться события. Среди возможных вариантов упоминаются отели знаменитой сети Four Seasons: легендарный Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Лазурном берегу, курорт Megève в Альпах и парижский Hotel George V.

Новая глава в Европе

Ранее каждый сезон "Белого лотоса" снимался в экзотических уголках мира: действие первой части происходило на Гавайях, во второй — в Италии, а третья переносила зрителей в Таиланд. Французский этап станет для шоу особым экспериментом: вместо одной яркой локации команда может задействовать несколько гостиниц, чтобы создать максимально разнообразную атмосферу.

Интересно, что Four Seasons традиционно сотрудничает с проектом, но в прошлых сезонах компания не всегда была главной площадкой. Например, в Таиланде основным местом стал курорт Four Seasons Resort Koh Samui, однако часть сцен снимали и в других отелях. Так что вопрос о том, будет ли сеть ключевым партнёром на этот раз, пока остаётся открытым.

О чём рассказывает сериал

Сюжет "Белого лотоса" строится вокруг гостей и персонала пятизвёздочных отелей. За красивыми видами и богатой обстановкой скрываются человеческие страсти, зависть и конфликты. Герои сталкиваются с испытаниями, которые обнажают их истинные характеры, а сотрудники вынуждены работать на пределе. Именно этот контраст — между роскошью курорта и драмами его посетителей — стал фирменной чертой шоу.

Итоги предыдущих сезонов

Каждый сезон представляет собой отдельную историю, объединённую только общей концепцией. Первая часть, вышедшая в 2021 году, сразу привлекла внимание критиков и зрителей. Итальянский сезон добавил сериалу ещё большую популярность, а третий, действие которого разворачивалось в Таиланде, завершился в апреле 2025 года. Особым событием для российских поклонников стало появление в нём актёра Юрия Колокольникова.

Что известно о четвёртом сезоне

HBO уже подтвердил, что съёмки стартуют в 2026 году. Шоураннером вновь выступит Майк Уайт, создатель и идейный вдохновитель проекта. Состав актёров держат в секрете, но ожидается, что он будет столь же ярким и разноплановым, как в прошлых сезонах. Дата премьеры пока не объявлена.