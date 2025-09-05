Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Съёмки
Съёмки
© commons.wikimedia.org by Injeongwon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:38

Один отель больше не справляется: создатели "Белого лотоса" расширяют мир сериала

Новый сезон "Белого лотоса" перенесёт действие сериала во Францию — HBO

Сюжет популярного сериала "Белый лотос" продолжит развиваться — HBO подтвердил, что четвёртый сезон проекта отправит зрителей во Францию. Создатели шоу намерены изменить привычный формат и рассматривают сразу несколько роскошных площадок, где могут развернуться события. Среди возможных вариантов упоминаются отели знаменитой сети Four Seasons: легендарный Grand-Hôtel du Cap-Ferrat на Лазурном берегу, курорт Megève в Альпах и парижский Hotel George V.

Новая глава в Европе

Ранее каждый сезон "Белого лотоса" снимался в экзотических уголках мира: действие первой части происходило на Гавайях, во второй — в Италии, а третья переносила зрителей в Таиланд. Французский этап станет для шоу особым экспериментом: вместо одной яркой локации команда может задействовать несколько гостиниц, чтобы создать максимально разнообразную атмосферу.

Интересно, что Four Seasons традиционно сотрудничает с проектом, но в прошлых сезонах компания не всегда была главной площадкой. Например, в Таиланде основным местом стал курорт Four Seasons Resort Koh Samui, однако часть сцен снимали и в других отелях. Так что вопрос о том, будет ли сеть ключевым партнёром на этот раз, пока остаётся открытым.

О чём рассказывает сериал

Сюжет "Белого лотоса" строится вокруг гостей и персонала пятизвёздочных отелей. За красивыми видами и богатой обстановкой скрываются человеческие страсти, зависть и конфликты. Герои сталкиваются с испытаниями, которые обнажают их истинные характеры, а сотрудники вынуждены работать на пределе. Именно этот контраст — между роскошью курорта и драмами его посетителей — стал фирменной чертой шоу.

Итоги предыдущих сезонов

Каждый сезон представляет собой отдельную историю, объединённую только общей концепцией. Первая часть, вышедшая в 2021 году, сразу привлекла внимание критиков и зрителей. Итальянский сезон добавил сериалу ещё большую популярность, а третий, действие которого разворачивалось в Таиланде, завершился в апреле 2025 года. Особым событием для российских поклонников стало появление в нём актёра Юрия Колокольникова.

Что известно о четвёртом сезоне

HBO уже подтвердил, что съёмки стартуют в 2026 году. Шоураннером вновь выступит Майк Уайт, создатель и идейный вдохновитель проекта. Состав актёров держат в секрете, но ожидается, что он будет столь же ярким и разноплановым, как в прошлых сезонах. Дата премьеры пока не объявлена.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Андрей Кончаловский представит сериал сегодня в 2:42

Николай II, Ленин и Сталин на одном экране — Кончаловский запускает грандиозный проект

Скоро выйдет первый сериал Андрея Кончаловского — "Хроники русской революции". История Николая II, Ленина и простых людей покажет Россию с неожиданной стороны.

Читать полностью » Актёр Стив Бушеми признался, что его имя в Голливуде произносят неправильно сегодня в 1:52

Звезда Голливуда признался: его фамилию мир произносил неправильно десятилетиями

Голливудский актер признался, что всю карьеру к нему обращались неправильно. Почему его фамилия так и не обрела единое звучание?

Читать полностью » Итан Хоук рассказал о причинах развода с Умой Турман и романе с няней детей сегодня в 0:52

"Предал не с Джоли": громкая правда о разводе Хоука и Турман

Итан Хоук спустя годы рассказал о сложностях после развода с Умой Турман и признался, почему многие роли он выбирает не ради творчества.

Читать полностью » Леди Гага отменила концерт в Майами из-за повреждения голосовых связок вчера в 23:41

Всё было готово к феерии, но наступила тишина: почему Гага не вышла к публике в Майами

Леди Гага отменила шоу в Майами за несколько минут до выхода на сцену. Что стало причиной такого резкого решения — рассказываем в материале.

Читать полностью » Конор МакГрегор объявил о начале президентской кампании в Ирландии вчера в 22:37

Ирландия готовится к шоку: культовый боец UFC собирается стать президентом

Конор МакГрегор вышел за пределы спорта и готовится к борьбе нового уровня. Его президентская кампания уже вызвала споры и жаркие дискуссии в Ирландии.

Читать полностью » Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя, умер в возрасте 97 лет вчера в 21:11

Последний голос семьи Хемингуэев стих навсегда

Сын Эрнеста Хемингуэя, писатель Патрик Хемингуэй, ушёл из жизни в возрасте 97 лет. Чем запомнился последний наследник знаменитого рода?

Читать полностью » Любовь Успенская заявила, что выгнала жениха дочери Татьяны Плаксиной вчера в 20:06

Новый скандал в семье Успенской: как один Никита лишился будущего

Любовь Успенская вмешалась в личную жизнь дочери и выгнала её жениха из дома. Почему певица пошла на такой шаг и что об этом думает Татьяна?

Читать полностью » Сиквел вчера в 19:02

Супермен возвращается: "Человек завтрашнего дня" уже получил дату премьеры

Джеймс Ганн раскрыл название и дату премьеры нового "Супермена". Что известно о продолжении и почему зрители ждут возвращения Лютора?

Читать полностью »

Новости
ДФО

Новый мир информации: Захарова о крахе западной гегемонии и росте влияния России
Красота и здоровье

Доктор Шишонин: максимальный оздоровительный эффект даёт быстрая ходьба
Туризм

Где пить лучший турецкий чай: сады и старинные чайханы
Авто и мото

McLaren не спешит выпускать электромобили — заявление гендиректора Ник Коллинз
Еда

Домашний торт Коровка с арахисом и варёной сгущёнкой сохраняет нежную текстуру
Дом

Что нужно продумать в квартире, прежде чем завести кошку
Авто и мото

Эксперты: рост ввоза подержанных машин в Приморье связан со страхом новых правил
Красота и здоровье

Эндокринолог Дарья Хайкина: 5 скрытых сахарных ловушек в здоровых продуктах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet