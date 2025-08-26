Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
отсутствует интернет
отсутствует интернет
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:18

Белые списки в Рунете: почему пользователи смогут запретить себе интернет — секретный проект 2027

Минцифры и Роскомнадзор разрабатывают механизм персональной интернет-цензуры — подробности

В последние недели в российском информационном пространстве активно обсуждается новый проект по регулированию интернет-контента. Согласно официальным источникам, Министерство цифрового развития, Минкультуры, Роскомнадзор и Росмолодежь совместно работают над созданием системы, которая позволит пользователям самостоятельно ограничивать доступ к нежелательной информации.

Идея заключается в разработке механизма, который бы предоставлял гражданам возможность устанавливать "белые списки" сайтов или контента, доступных для просмотра. Планируется, что подобная система будет внедрена до третьего квартала 2027 года.

Технические сложности и сомнения экспертов

Однако, несмотря на позитивные намерения, многие специалисты выражают серьезные опасения по поводу технической реализуемости этого проекта. В частности, Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, заявил о своих сомнениях относительно возможности внедрения подобного механизма в полном объеме.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в мировой практике отсутствуют аналоги подобной системы, которая могла бы эффективно фильтровать контент на добровольной основе без существенных технических и правовых проблем.

Муртазин отметил, что для полноценной работы такой системы потребуется практически полное блокирование части интернета или создание очень сложных фильтров. Это может привести к ограничению свободы доступа к информации и даже к цензуре. По его мнению, реализация подобного механизма без серьезных технологических инноваций маловероятна и может оказаться невозможной в ближайшие годы.

Мнение других экспертов

В свою очередь Герман Клименко, глава совета Фонда развития цифровой экономики, предположил иной сценарий развития событий. Он высказал мнение о том, что рассматривается возможность создания системы с "белыми списками", которая позволит пользователям самостоятельно выбирать сайты для доступа. По его словам, теоретически каждый пользователь сможет установить специальное программное обеспечение или настройки для блокировки нежелательных ресурсов.

Клименко отметил, что более вероятным является создание упрощенного интерфейса или сервиса на базе государственных порталов — например, на платформе "Госуслуги". Он напомнил о недавнем запуске сервиса на "Госуслугах", который позволяет узнать номера зарегистрированных у конкретного гражданина SIM-карт. По его мнению, гражданам могут предложить возможность формировать собственные списки сайтов или ресурсов для доступа через оператора связи.

Как предполагается реализовать механизм

По словам экспертов, планируется разработать систему так называемых "настроек доступа", которые операторы связи смогут использовать при предоставлении интернет-трафика своим клиентам. Пользователи смогут выбрать список сайтов или категорий контента, к которым им разрешен доступ. В случае с "белыми списками" — это будет означать разрешение только на просмотр выбранных ресурсов.

При этом предполагается внедрение программного обеспечения или настроек в мобильных устройствах и компьютерах пользователей. Такой подход должен упростить контроль за доступом без необходимости полной блокировки интернета или сложных фильтров. Однако многие специалисты считают такую идею слишком оптимистичной и требуют более детальной проработки технических аспектов.

Интересные факты по теме

1. В 2019 году в России был запущен эксперимент по созданию системы автоматической фильтрации контента — так называемый "Роскомнадзорский фильтр", который блокировал сайты с запрещенной информацией.
2. В мире существуют аналогичные системы — например, в Китае действует масштабная цензура интернета с помощью "Великого файрвола", которая блокирует множество зарубежных ресурсов.
3. Исследования показывают, что большинство пользователей предпочитают самостоятельно управлять настройками приватности и фильтрами вместо автоматических систем цензуры.

Перспективы и вызовы

Создание системы добровольного ограничения доступа к вредоносному контенту — это амбициозный проект с множеством технических и правовых нюансов. Его успех во многом зависит от готовности операторов связи внедрять новые технологии и от доверия пользователей к таким механизмам. В то же время эксперты предупреждают о возможных рисках злоупотреблений и ограничений свободы слова при реализации подобных инициатив.

Несмотря на положительный настрой властей и заинтересованность общества в борьбе с вредоносным контентом, вопрос о технической осуществимости идеи остается открытым. Пока что большинство специалистов сходятся во мнении о необходимости тщательной проработки всех аспектов проекта перед его запуском.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили 21 захоронение эпохи бронзы и железа в Ставропольском крае сегодня в 13:40

Как 2 кургана рассказали историю 21 древнего народа: сенсационная находка археологов под Ставрополем

Археологи ООО «Кубаньархеология» завершили раскопки кургана Благодарный-4: 21 погребение от ранней бронзы до железного века раскрыли тайны древних культур Ставрополья. Уникальный объект культурного наследия показал, как разные эпохи сосуществовали на одной территории.

Читать полностью » 1800 монет и серебряные украшения: что говорят находки о Древнем Новгороде сегодня в 12:40

Загадка христианского креста: что говорит Воздвиженский клад о распространении веры

Археологи в Новгороде сделали важное открытие: Воздвиженский клад X века состоит из 1800 монет и серебряных украшений, меняет представление об истории региона.

Читать полностью » Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил галактику, противоречащую моделям формирования Вселенной сегодня в 12:18

510 миллионов лет после рождения Вселенной: что обнаружил телескоп Уэбб и почему это проблема

Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил галактику Gz9p3, возникшую через 510 млн лет после Большого взрыва. Её масса в 10 раз превышает ожидания, а двойное ядро указывает на слияние — это меняет представления о ранней Вселенной.

Читать полностью » Археологи обнаружили 6000-летние останки с ампутированными руками во Франции сегодня в 11:27

Триумф и ужас: что скрывали древние ямы с отрубленными руками на северо-востоке Франции

Археологи обнаружили в северо-восточной Франции захоронения возрастом 6000 лет с ампутированными левыми кистями. Новые данные раскрывают жестокие ритуалы и социальные конфликты эпохи неолита.

Читать полностью » Будущее технологий: как дата-центр в Шанхае меняет представление о серверном охлаждении сегодня в 11:18

Уникальный подводный дата-центр в Китае: как морская вода революционизирует охлаждение

Китайский подводный дата-центр обещает революцию в охлаждении серверов. Использование морской воды сократит энергозатраты на 30%, изменяя подход к экологии.

Читать полностью » Череп из Греции возрастом до 539 тыс. лет: уран-ториевый метод пересмотрел эволюционную историю сегодня в 10:27

Секрет Петралонской пещеры: как 286 тысяч лет изменили представление об эволюции человека — ответы на загадку века

Уран-ториевое датирование позволило уточнить возраст черепа из Петралонской пещеры до 286 тыс. лет. Открытие указывает на сосуществование примитивных гоминид с неандертальцами в Европе, пересматривая эволюционную историю человечества.

Читать полностью » Значение гробницы Усерефра: как розовый гранит меняет представление о погребальных практиках сегодня в 10:18

Принц, который изменил историю: как гробница Усерефра приоткрывает завесу тайны древнего Египта

Обнаружение гробницы принца Усерефра в Саккаре стало сенсацией в археологии, открывая новые горизонты изучения древнеегипетских погребальных практик.

Читать полностью » Витамин D и секрет долголетия: новое исследование омоложения организма сегодня в 9:57

Хромосомы под защитой: витамин D – ключ к замедлению старения организма – прорыв в медицине

Новое исследование: регулярный приём витамина D замедляет укорочение теломер, связанных со старением и болезнями. 2000 МЕ витамина D3 в день — ключ к долголетию?

Читать полностью »

Новости
Туризм

В РЖД напомнили, как работает лист ожидания при отсутствии билетов
Дом

Как выбрать ковёр в детскую без пыли и аллергенов
Красота и здоровье

Стоматолог Лысенков: молочные продукты укрепляют эмаль и снижают риск кариеса
Наука и технологии

Инновация в безопасности: как камеры с уникальными матрицами защитят вашу конфиденциальность
Еда

Куриная грудка: как правильно готовить в аэрогриле для сочности и вкуса
Еда

Шоколад с белыми пятнами безопасен для еды — мнение экспертов
Красота и здоровье

Морковь – ваш щит от болезней: мнение врача Светланы Малиновской о пользе корнеплода
ПФО

В регионе увеличат штрафы за повторное нарушение правил парковки электросамокатов и велосипедов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru