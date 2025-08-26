Белые списки в Рунете: почему пользователи смогут запретить себе интернет — секретный проект 2027

В последние недели в российском информационном пространстве активно обсуждается новый проект по регулированию интернет-контента. Согласно официальным источникам, Министерство цифрового развития, Минкультуры, Роскомнадзор и Росмолодежь совместно работают над созданием системы, которая позволит пользователям самостоятельно ограничивать доступ к нежелательной информации.

Идея заключается в разработке механизма, который бы предоставлял гражданам возможность устанавливать "белые списки" сайтов или контента, доступных для просмотра. Планируется, что подобная система будет внедрена до третьего квартала 2027 года.

Технические сложности и сомнения экспертов

Однако, несмотря на позитивные намерения, многие специалисты выражают серьезные опасения по поводу технической реализуемости этого проекта. В частности, Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, заявил о своих сомнениях относительно возможности внедрения подобного механизма в полном объеме.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в мировой практике отсутствуют аналоги подобной системы, которая могла бы эффективно фильтровать контент на добровольной основе без существенных технических и правовых проблем.

Муртазин отметил, что для полноценной работы такой системы потребуется практически полное блокирование части интернета или создание очень сложных фильтров. Это может привести к ограничению свободы доступа к информации и даже к цензуре. По его мнению, реализация подобного механизма без серьезных технологических инноваций маловероятна и может оказаться невозможной в ближайшие годы.

Мнение других экспертов

В свою очередь Герман Клименко, глава совета Фонда развития цифровой экономики, предположил иной сценарий развития событий. Он высказал мнение о том, что рассматривается возможность создания системы с "белыми списками", которая позволит пользователям самостоятельно выбирать сайты для доступа. По его словам, теоретически каждый пользователь сможет установить специальное программное обеспечение или настройки для блокировки нежелательных ресурсов.

Клименко отметил, что более вероятным является создание упрощенного интерфейса или сервиса на базе государственных порталов — например, на платформе "Госуслуги". Он напомнил о недавнем запуске сервиса на "Госуслугах", который позволяет узнать номера зарегистрированных у конкретного гражданина SIM-карт. По его мнению, гражданам могут предложить возможность формировать собственные списки сайтов или ресурсов для доступа через оператора связи.

Как предполагается реализовать механизм

По словам экспертов, планируется разработать систему так называемых "настроек доступа", которые операторы связи смогут использовать при предоставлении интернет-трафика своим клиентам. Пользователи смогут выбрать список сайтов или категорий контента, к которым им разрешен доступ. В случае с "белыми списками" — это будет означать разрешение только на просмотр выбранных ресурсов.

При этом предполагается внедрение программного обеспечения или настроек в мобильных устройствах и компьютерах пользователей. Такой подход должен упростить контроль за доступом без необходимости полной блокировки интернета или сложных фильтров. Однако многие специалисты считают такую идею слишком оптимистичной и требуют более детальной проработки технических аспектов.

Интересные факты по теме

1. В 2019 году в России был запущен эксперимент по созданию системы автоматической фильтрации контента — так называемый "Роскомнадзорский фильтр", который блокировал сайты с запрещенной информацией.

2. В мире существуют аналогичные системы — например, в Китае действует масштабная цензура интернета с помощью "Великого файрвола", которая блокирует множество зарубежных ресурсов.

3. Исследования показывают, что большинство пользователей предпочитают самостоятельно управлять настройками приватности и фильтрами вместо автоматических систем цензуры.

Перспективы и вызовы

Создание системы добровольного ограничения доступа к вредоносному контенту — это амбициозный проект с множеством технических и правовых нюансов. Его успех во многом зависит от готовности операторов связи внедрять новые технологии и от доверия пользователей к таким механизмам. В то же время эксперты предупреждают о возможных рисках злоупотреблений и ограничений свободы слова при реализации подобных инициатив.

Несмотря на положительный настрой властей и заинтересованность общества в борьбе с вредоносным контентом, вопрос о технической осуществимости идеи остается открытым. Пока что большинство специалистов сходятся во мнении о необходимости тщательной проработки всех аспектов проекта перед его запуском.