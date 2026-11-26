Лазанья не обязательно должна быть "красной". В итальянской традиции существует множество белых вариаций, где привычный томатный соус уступает место бешамелю, сливкам или плотной сырной основе. В таком исполнении блюдо теряет характерную кислинку, но выигрывает в сливочности и глубине: на первый план выходят травяные оттенки шпината и многослойный аромат разных сортов сыра.

Ингредиенты

Листы для лазаньи — 10 шт.

Сыр рикотта — 450 г

Сыр пармезан — 60 г

Сыр моцарелла — 170 г

Сыр грюйер — 170 г

Сливочное масло — 3 ст. л.

Молоко — 0,5 л

Яйцо куриное — 1 шт.

Мука пшеничная — 20 г

Мускатный орех молотый — 0,25 ч. л.

Шпинат — 450 г

Чеснок — 3 зубчика

Лук-шалот — 1 шт.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Измельчите шалот и чеснок. В сотейнике разогрейте оливковое и одну столовую ложку сливочного масла, пассеруйте овощи около 2 минут. Добавляйте шпинат частями, готовьте до полного испарения жидкости. Посолите, поперчите и тщательно отожмите массу через сито с помощью лопатки. В кухонном комбайне с насадкой-ножом объедините рикотту, мелко натертый пармезан, яйцо и мускатный орех. Взбейте до однородности, приправьте по вкусу. Добавьте в рикотту подготовленный шпинат и снова взбейте массу. В ковшике растопите оставшееся сливочное масло, обжарьте в нем муку примерно одну минуту. Непрерывно помешивая, тонкой струйкой влейте молоко и уваривайте на слабом огне до загустения. Снимите с плиты. Введите в соус три четверти натертых моцареллы и грюйера, посолите, поперчите и перемешайте. Разогрейте духовку до 200 °С. Смажьте форму маслом и выкладывайте слоями: белый соус, листы пасты, шпинатная смесь. Сверху распределите оставшийся тертый сыр. Накройте форму фольгой и запекайте 20 минут. Снимите фольгу и готовьте еще 20 минут.

Готовой лазанье стоит дать отдохнуть 10-15 минут перед нарезкой: это позволит сырной начинке стабилизироваться, и порции будут держать форму.

Текстура этого блюда получается очень мягкой и обволакивающей. Чтобы добавить в эту сливочную палитру яркий акцент, можно было бы добавить в шпинатную массу цедру лимона или каплю лимонного сока — эта цитрусовая нота помогла бы сбалансировать плотность четырех видов сыра.