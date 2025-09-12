Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белая подводка для глаз
Белая подводка для глаз
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:39

Маленькая хитрость для выразительного взгляда: секрет в косметичке за 200 рублей

Белая подводка делает глаза зрительно больше и помогает скрыть усталость

Глаза во все времена считались самым выразительным элементом лица. Именно поэтому визажисты уделяют столько внимания техникам, которые помогают сделать взгляд ярче и глубже. Один из самых простых приёмов, который при этом часто недооценивают, — использование белой подводки. Она способна буквально за несколько секунд преобразить лицо, добавив свежести и открытости даже после бессонной ночи.

Почему стоит попробовать белую подводку

Белая линия на нижнем веке моментально скрывает покраснение и усталость, делает глаза зрительно больше и "чище". В отличие от классической чёрной, которая способна утяжелять макияж, белая подводка создаёт ощущение мягкости и свежести. Такой вариант особенно ценят обладательницы небольших или глубоко посаженных глаз — взгляд становится более открытым, а выражение лица светлеет.

Кроме того, её легко наносить: даже новичок справится без особых усилий, так как белая подводка не требует идеальной точности.

Способы применения

Чтобы добиться максимально выразительного результата, существует несколько вариантов использования белого карандаша:

  1. Нижняя слизистая линия: нанесение от внешнего уголка к внутреннему. Такой приём делает взгляд яснее и придаёт глазам визуальный объём.
  2. Верхняя линия роста ресниц: создаёт мягкий контраст, особенно в сочетании с пастельными или нюдовыми тенями.
  3. Внутренний уголок: штрих в форме буквы V, слегка растушёванный кистью или аппликатором, помогает "разбудить" взгляд.
  4. Под бровями: лёгкое высветление подчёркивает форму бровей и играет роль хайлайтера.

Как выбрать подходящий карандаш

Выбирая белую подводку, важно учитывать состав и текстуру. Кремовые варианты легче наносятся и меньше раздражают чувствительную слизистую. Если чисто белый цвет кажется слишком ярким, можно остановиться на нюдовых оттенках — они смотрятся более естественно, сохраняя при этом эффект свежести.

Для длительного ношения лучше выбрать водостойкие формулы: они не подведут даже в течение насыщенного дня.

Дополнительные приёмы для выразительного взгляда

Белая подводка будет работать ещё эффективнее, если сочетать её с другими простыми хитростями макияжа:

  • Подкручивание ресниц. Придаёт глазам открытость, делает взгляд бодрее. Особенно заметен эффект у прямых или растущих вниз ресниц.
  • Нанесение туши. Закрученные ресницы с тушью выглядят гуще и длиннее, а водостойкий вариант помогает сохранить изгиб.
  • Контуринг век. Три оттенка теней позволяют создать глубину: светлый — в центр и под бровь, средний — в складку, тёмный — на внешний угол.
  • Подбор оттенков теней под цвет глаз. Голубые глаза подчёркивают золотистые и зелёные тона, карие — бронзовые и кофейные, а для ореховых идеально подойдут фиолетовые и аметистовые.

Белая подводка — маленькая деталь, способная полностью изменить впечатление от макияжа. Она помогает скрыть усталость, визуально увеличить глаза и сделать образ свежим и лёгким. При этом её применение не требует особого мастерства, а результат заметен сразу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Высокий сахар в крови может быть связан с недосыпом и стрессом сегодня в 16:06

Сахар в крови растёт не только от сладкого: пять незаметных причин, которые действуют каждый день

Высокий сахар в крови — это не только про сладости. Узнайте о пяти скрытых причинах, которые мешают держать глюкозу под контролем.

Читать полностью » Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью сегодня в 15:44

Солнце ушло — вместе с ним и здоровье: витамин, который заменяет свет

Оставайтесь здоровыми этой осенью с комплексом из 5 жизненно важных витаминов и минералов! Поддержите свой иммунитет и избегите болезней.

Читать полностью » Кардиологи предупредили: резкий подъём с постели после 60 лет может вызвать потерю сознания сегодня в 15:21

Утро — это не гонка: почему медленный старт спасает от хронических проблем

Четыре утренние привычки могут незаметно подорвать здоровье после 55 лет. Узнайте, как их заменить простыми и полезными ритуалами.

Читать полностью » Энергетики повышают риск суицидальных мыслей на 30% — исследование 2025 года сегодня в 14:33

Не кофе, но опаснее: три причины никогда не покупать детям эти красочные банки

Сентябрь 2025: исследование показало, что энергетики повышают риск суицидальных мыслей на 30% по сравнению с кофе. Узнайте, почему их состав опасен для молодёжи.

Читать полностью » Дмитрий Еделев: ежегодное медобследование помогает выявить скрытые болезни сегодня в 14:18

Болезни, которые не дают симптомов годами: как их не пропустить

Даже без жалоб на здоровье врачи советуют проходить обследования раз в год. Узнаем, какие анализы и проверки нужны в разном возрасте.

Читать полностью » Поддельная фета на рынке: как отличить опасный аналог из кокосового масла сегодня в 13:33

Сыр-обманщик: почему фета может стать врагом вашего здоровья — диетологи раскрывают скрытые угрозы

Сыр фета — символ греческой кухни, но его употребление скрывает риски: высокий натрий вызывает гипертонию, фосфор вымывает кальций, а тирамин провоцирует мигрени. Как избежать подделок и есть безопасно.

Читать полностью » Учёные выявили рост содержания микропластика в мозге человека за последние восемь лет сегодня в 13:15

Частицы пластика обнаружены в жизненно важных органах

Учёные находят микропластик в организме и даже в мозге, но доказательств его вреда пока нет. Разбираемся, почему тема вызывает тревогу.

Читать полностью » Дерматовенеролог Наталья Михайлова: осенью акне обостряется из-за перепадов температур сегодня в 12:12

Осень усиливает воспаления: акне обостряется даже у тех, кто забыл о проблеме

Осенью кожа чаще воспаляется и реагирует на холод и отопление. Врач рассказала, какие средства помогут справиться с акне и раздражением.

Читать полностью »

Новости
Наука

Археологи Польши раскопали украшения из жуков-долгоносиков в лужицкой могиле
Садоводство

Замминистра строительства назвал риски падения темпов индивидуального жилищного строительства
Спорт и фитнес

Заминка после бега предотвращает головокружение и жёсткость мышц — спортивные специалисты
Дом

Эксперты по уборке: начинать чистку кухни нужно с вытяжки и верхних полок
УрФО

Екатеринбург ждёт певца уже четыре года: концерт Тимы Белорусских вновь отменён
Авто и мото

Средний чек на ремонт китайских автомобилей в 2025 году вырос до 9386 рублей — Fit Service
Наука

Археологи нашли костяной свисток в Амарне эпохи Эхнатона
Туризм

Туроператоры начали продавать туры на Филиппины с прямыми рейсами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet