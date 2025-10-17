Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Звезды
Звезды
© Openverse by Kiwi Tom is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:49

Судьба Земли уже известна: учёные нашли систему, где планеты погибли от рук своей звезды

В созвездии Геркулеса найдена система с диском из разрушенных планет

Астрономы наблюдают на расстоянии 183 световых лет от Земли поучительный финал эволюции системы, удивительно похожей на нашу. Звезда, некогда напоминавшая Солнце, уже давно превратилась в белого карлика, а вокруг неё вращается диск обломков погибших планет. Эти миры сумели избежать уничтожения, когда их светило стало красным гигантом, но позже всё же были разорваны на части его же гравитацией.

Как звезды уничтожают свои планеты

Когда в ядре звезды заканчивается водород, термоядерные реакции прекращаются. Давление излучения, удерживавшее вещество от сжатия, падает, и гравитация начинает брать верх. Ядро сжимается и нагревается, а внешние слои, напротив, раздуваются. Звезда становится красным гигантом, её радиус увеличивается в сотни раз.

Через пять миллиардов лет такое же будущее ожидает и наше Солнце. По расчётам, оно расширится как минимум до орбиты Венеры и, возможно, поглотит Землю и Марс. После этого внешние оболочки звезды сбросятся в космос, образуя планетарную туманность, а в центре останется плотное горячее ядро — белый карлик, примерно размером с Землю.

"Белый карлик — это последняя стадия эволюции звёзд наподобие Солнца", — пояснили астрофизики из Университета Аризоны.

Судьба системы GD 362

Белый карлик GD 362, расположенный в созвездии Геркулеса, считается "старожилом" — его возраст оценивается в 680 миллионов лет. Масса звезды составляет около 0,6 солнечной, то есть она является потомком звезды, очень похожей на наше Солнце.

На первый взгляд, рядом с ней не видно ни одной планеты, однако детальное изучение показало нечто иное — вокруг GD 362 тянется плотный диск из пыли и каменных обломков. Его радиус — от 4,5 до 12 миллионов километров, а толщина достигает 42 тысяч километров, что вдвое больше диаметра самого белого карлика.

Такое скопление невозможно объяснить случайным захватом астероидов — это, по сути, остатки разрушенных планет.

Почему планеты всё же погибли

Планеты, которые некогда обращались вокруг звезды, должны были пережить её превращение в белого карлика, если находились достаточно далеко. Красный гигант, хоть и расширился, не смог достичь их орбит. Но после этого в системе начался гравитационный хаос.

Когда внешние планеты изменили свои орбиты, некоторые из них — или их спутники — могли быть отброшены к звезде. Пересекая предел Роша, они попадали в зону, где приливные силы белого карлика начинали разрывать их на куски.

"Планета, пересекающая предел Роша, неизбежно распадается — ни одно твёрдое тело не выдерживает такого перепада гравитации", — отметили исследователи из NASA.

Именно эти обломки, обращающиеся вокруг GD 362, и образуют наблюдаемый диск.

Диск мёртвых миров

Данные инфракрасных наблюдений показывают, что диск излучает много тепла. Это значит, что в нём содержится мелкая пыль и каменистое вещество, активно поглощающее и переизлучающее свет. По массе этот диск сравним с карликовой планетой Церерой, хотя в нём могут быть и более крупные фрагменты, пока неразличимые для телескопов.

Белые карлики постепенно "втягивают" часть этого вещества. На их поверхности обнаруживают следы железа, кремния, магния - элементов, характерных для планетарных пород. Это доказывает, что звезда продолжает медленно "поглощать" своих погибших спутников.

Как всё могло произойти

Учёные рассматривают несколько сценариев разрушения планет:

  1. Возмущения орбит внешними гигантами.
    Один или несколько массивных газовых гигантов могли изменить траектории соседних тел, отбросив их ближе к звезде.

  2. Гравитационные взаимодействия между уцелевшими планетами.
    После потери массы звезды орбиты сместились, и система стала нестабильной.

  3. Влияние проходящей звезды.
    Даже кратковремённое внешнее воздействие могло нарушить баланс, заставив планеты сблизиться с белым карликом.

Как только тело пересекает границу Роша, оно распадается на фрагменты, которые постепенно распределяются по орбите, образуя тонкий диск разрушения.

Что ждёт Солнечную систему

Судьба GD 362 даёт нам представление о будущем. Когда Солнце станет белым карликом, внешние планеты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — вероятно, сохранятся. Но внутренние миры, включая Землю, либо будут поглощены, либо разрушатся, как в системе Геркулеса.

"Через миллиарды лет вокруг остывшего Солнца может остаться лишь кольцо из пыли и обломков — напоминание о некогда обитаемой планете", — отмечают авторы исследования.

Таблица сравнения: GD 362 и будущее Солнца

Параметр GD 362 Будущее Солнца
Расстояние до Земли 183 св. лет -
Масса белого карлика 0,6 массы Солнца ~0,55 массы Солнца
Возраст белого карлика 680 млн лет через 5 млрд лет
Диск обломков есть, 4,5-12 млн км ожидается
Вероятная масса диска ≈ Цереры аналогичная

Почему белые карлики важны для науки

Белые карлики — не просто остатки звёзд. Это архивы космической истории, по которым можно судить о составе исчезнувших планет. Когда телескопы фиксируют следы тяжёлых элементов в их атмосфере, это означает, что звезда поглотила каменистый материал — фактически "прах" своих планет.

Анализируя такие системы, учёные могут оценить химический состав планет за пределами Солнечной системы и понять, насколько они были похожи на Землю.

Интересные факты

  1. Плотность белого карлика такова, что чайная ложка его вещества весила бы несколько тонн.

  2. Температура поверхности GD 362 превышает 10 000 °C.

  3. Каждый год звезда "поглощает" миллиарды тонн вещества из диска.

  4. Белые карлики постепенно остывают и через триллионы лет превращаются в чёрные карлики, полностью потухшие звёзды.

  5. Считается, что около 25% всех белых карликов имеют признаки дисков из разрушенных планет.

Исторический контекст

Систему GD 362 впервые заметили в начале 2000-х годов, но только благодаря инфракрасным телескопам удалось обнаружить окружающий её диск. Сегодня она стала одной из ключевых моделей для понимания того, что ждёт планеты после гибели своих звёзд.

Судьба этих далёких миров — это, возможно, заглядывание в будущее нашей Солнечной системы. Когда-нибудь и наше Солнце оставит после себя лишь белый карлик, а планеты, пережившие катаклизм, либо улетят в межзвёздное пространство, либо превратятся в пыль, тихо вращающуюся вокруг звёздного останка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Детекторы LIGO зафиксировали необычное слияние чёрных дыр с вытянутыми орбитами сегодня в 16:40
Чёрные дыры устроили космический танец: учёные впервые зафиксировали необычное явление

Учёные впервые доказали, что слияние чёрных дыр с вытянутыми орбитами произошло в плотном звёздном скоплении — возможно, одном из тех, что прячут тёмную материю.

Читать полностью » На средних широтах Марса найдены доказательства возможной водной активности сегодня в 16:37
Марс пишет историю водой, которой не существует: учёные в недоумении

Новые исследования марсианских оврагов поставили учёных в тупик: они выглядят как следы воды, но при нынешних условиях её существование невозможно.

Читать полностью » В Варшаве обнаружены останки королевской резиденции XVII века Villa Regia — Кшиштоф Невядомский сегодня в 15:35
Королевство, похороненное под водой: Польша столкнулась с напоминанием о своей утраченной славе

На дне Вислы археологи нашли фрагменты утраченного дворца XVII века — Villa Regia. Варшава возвращает себе часть королевского прошлого, которое считалось исчезнувшим навсегда.

Читать полностью » Лобстер с пятнистым панцирем стал научной сенсацией и символом биоразнообразия — Сьерра Муньос сегодня в 14:35
Лобстер в пятнах, как звезда подиума: рыбаки Массачусетса вытащили из моря живое произведение искусства

Рыбак из Массачусетса выловил лобстера, которого называют чудом природы — шанс встретить такого один на 30 миллионов. История Джекки изменила взгляд на морскую жизнь.

Читать полностью » Астрономы обнаружили у Бетельгейзе звезду Сиварху, подобную Солнцу — Анна О’Грэйди сегодня в 13:35
Перед взрывом — откровение: умирающая Бетельгейзе оказалась частью загадочной двойной системы

Учёные обнаружили у Бетельгейзе спутника — звезду Сиварху, похожую на Солнце. Это открытие меняет всё, что мы знали о знаменитом гиганте.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили в Австралии редкие окаменелости возрастом до шестнадцати миллионов лет сегодня в 12:34
Пауки, рыбы и листья пережили миллионы лет — благодаря ржавчине: как железо спасло жизнь от забвения

Красные камни Австралии рассказали то, что казалось невозможным: как железо, обычно враг жизни, стало её спасителем, сохранив миллионы лет назад каждую клетку древнего мира.

Читать полностью » Световая диагностика растений обнаруживает болезни до появления симптомов — Алена Гришина сегодня в 11:44
Цветок подал сигнал тревоги: как учёные заставили растения сообщать, что им плохо

Учёные нашли способ услышать, как растения "разговаривают" со светом. Этот метод может спасти урожаи, предупредить болезни и превратить теплицы в живые лаборатории.

Читать полностью » Кроветворные клетки костного мозга оказались ключевым фактором лишнего веса — учёные Флориды сегодня в 10:44
Когда кровь решает, сколько ты весишь: учёные нашли ген, который превращает клетки в фабрику жира

Учёные выяснили, что причина ожирения может скрываться не в еде и не в лени, а в самой крови. Как мутации заставляют организм накапливать жир — и что с этим делать?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Неровный пресс формируется из-за расположения перемычек — специалисты отмечают, что тренировки не меняют форму
Культура и шоу-бизнес
После развода с Николь Кидман Кит Урбан временно прервал гастроли из-за проблем с голосом
Еда
Onet: горечь в грибах появляется из-за старых экземпляров и неправильной обработки
Садоводство
Природные материалы помогают защитить корни растений зимой от промерзания — Ирина Ларина
Дом
Регулярная чистка ванной предотвращает появление грибка и неприятного запаха — советы специалистов
Наука
Дур-Милнер: направление ветров на планетах-гигантах зависит от глубины конвективных потоков
Авто и мото
Jeep прекращает продажи Wrangler в Европе и сосредотачивается на рынке США
Туризм
Замок Вианден, долина Мозеля и тропа Мюллерталя: как провести 3 дня в Люксембурге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet