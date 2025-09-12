Каждые 12 часов в космосе происходит невероятное: как пирующий белый карлик приближает катастрофу

В 10 000 световых лет от нас разыгрывается драма, которая завершится мощным взрывом. Звёздная система V Стрелы давно интригует астрономов своей необычайной яркостью, а теперь учёные выяснили её истинную природу: белый карлик в паре с более крупной звездой-компаньоном поглощает её материю с невиданной скоростью.

Танец обречённых звёзд

Две звезды кружатся друг вокруг друга, совершая оборот за 12,3 часа. Белый карлик втягивает вещество соседки и буквально "пирует" на её счёт. Этот процесс приводит к термоядерным реакциям на поверхности карлика, отчего он сияет как маяк в космосе.

"V Стрелы — это не обычная звездная система. Это самая яркая в своём роде, и с момента открытия в 1902 году сбивала с толку специалистов. Наше исследование показывает, что её экстремальная яркость объясняется тем, что белый карлик высасывает жизнь из своей звезды-компаньона", — сказал профессор Фил Чарльз из Саутгемптонского университета.

Космическое кольцо

С помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории в Чили учёные запечатлели, что обе звезды окружены газовым кольцом — своеобразным ореолом, возникшим из-за бурного поглощения вещества.

"Белый карлик не в состоянии поглотить всё вещество, перетекающее с его горячей звезды-близнеца, поэтому формируется яркое космическое кольцо", — пояснил Паси Хакала из Университета Турку.

По словам исследователей, это открытие может изменить представления о жизни и смерти звёзд, ведь такие кольца — редкое явление.

Близкий конец системы

Ученые предупреждают: накопление вещества на белом карлике приведёт сначала к вспышке новой звезды, а затем к катастрофе.

"Вещество, накапливающееся на белом карлике, с большой вероятностью вызовет вспышку новой в ближайшие годы, и тогда V Стрелы станет видимой невооружённым глазом. Но когда обе звезды в конце концов столкнутся и взорвутся, это будет уже сверхновая — настолько яркая, что её можно будет увидеть с Земли даже днём", — отметил Пабло Родригес-Хиль из Канарского института астрофизики.

Три интересных факта