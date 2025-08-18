Белый шоколад, который не содержит шоколада: что скрывается за этой загадочной сладостью

Белый шоколад — это не совсем то, что мы привыкли называть шоколадом. Он не содержит какао-порошка, который обычно придает характерный вкус и цвет традиционному шоколаду. Этот вид десерта — самый молодой, ему ещё нет и ста лет! Как же он появился и почему он белый? Давайте разберемся.

Почему шоколад белый?

Белый шоколад отличается от молочного и темного шоколада тем, что для его изготовления не используются какао-бобы. Вот как это работает:

В темном и молочном шоколаде используют все части какао-бобов: после сбора их ферментируют, обжаривают, прессуют для получения масла и порошка (какао-крупки).

В белом шоколаде же используется только какао-масло, которое получают из этих бобов, а какао-порошок и какао-крупка не идут в дело.

Из чего делают белый шоколад?

Основные ингредиенты традиционного белого шоколада:

Какао-масло

Сахар

Сухое молоко

Ванилин

Традиционно в рецепте белого шоколада содержится много сахара и молока, что придает ему слишком сладкий и молочный вкус, который многие воспринимают как "слишком приторный".

В премиальных рецептах пропорции сбалансированы:

20% какао-масла

15% сухого молока высшего качества

55% сахара и подсластителей

Такое сочетание ингредиентов придает белому шоколаду особую текстуру и вкус.

Кто придумал белый шоколад?

Белый шоколад, как считают многие, был впервые произведен в компании Nestlé. Кондитеры искали способы разнообразить ассортимент и утилизировать лишние отходы — в том числе сухое молоко и какао-масло. Так и появился этот уникальный продукт, который завоевал популярность по всему миру.

Итог

Белый шоколад — это не просто сладость, а особенная техника производства, использующая только какао-масло вместо всего какао-боба. Это позволяет ему иметь легкий, молочный вкус и уникальную текстуру. Однако для достижения идеального результата важны правильные пропорции всех ингредиентов.