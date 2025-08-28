Диетолог раскрыла главный подвох белого хлеба: почему его стоит избегать – вот в чём опасность

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:59

Диетолог Михалёва: белый хлеб – скрытая угроза для здоровья – кому стоит исключить из рациона

Многие люди считают, что хлеб — это основной продукт питания, необходимый для полноценного рациона. Однако, по мнению врача-эндокринолога и диетолога Оксаны Михалёвой, не все виды хлеба одинаково полезны для организма.

Особенно это касается белого хлеба из муки высшего сорта. В её интервью специалист подчеркнула, что употребление такого продукта может иметь негативные последствия для здоровья, особенно у тех, кто страдает от ожирения или сахарного диабета.

Белый хлеб и его влияние на организм

Оксана Михалёва объясняет, что белый хлеб содержит большое количество крахмала и легкоусвояемых углеводов. Эти компоненты быстро повышают уровень сахара в крови и стимулируют выброс инсулина — гормона, отвечающего за регуляцию уровня глюкозы. В результате происходит резкое увеличение глюкозы и инсулина, что способствует накоплению жира и развитию инсулинорезистентности.

Кроме того, в белом хлебе практически отсутствуют витамины, клетчатка и другие полезные микроэлементы. Это делает его менее ценным с точки зрения питания по сравнению с цельнозерновыми или ржаными сортами. Употребление белого хлеба в больших количествах может привести к быстрому набору веса и ухудшению обменных процессов.

Кому стоит избегать белого хлеба?

По словам специалиста, людям с ожирением и сахарным диабетом любого типа категорически не рекомендуется включать в свой рацион белый хлеб. Он способствует повышению уровня глюкозы в крови и ухудшает контроль над уровнем сахара у таких пациентов. В случае с диабетом это особенно опасно, так как резкие скачки сахара могут привести к осложнениям.

Также эксперт отмечает, что любая выпечка из муки высшего сорта — булочки, пирожные и прочие изделия — обладает схожими свойствами. Поэтому их употребление также должно быть ограничено или исключено из рациона при наличии соответствующих заболеваний.

Рекомендуемые нормы для здоровых людей

Для тех, кто не страдает от проблем с обменом веществ или лишним весом, допускается умеренное потребление белого хлеба. По рекомендациям диетолога, здоровым людям можно есть не более 150 граммов такого продукта в день. Важно помнить о балансе: лучше сочетать его с продуктами богатым клетчаткой и белками для снижения быстроты повышения уровня сахара в крови.

Эксперт советует отдавать предпочтение цельнозерновым сортам хлеба или ржаному — они содержат больше полезных веществ и медленнее повышают уровень глюкозы. Также важно учитывать индивидуальные особенности организма и соблюдать умеренность во всем.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что регулярное употребление цельнозерновых продуктов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
2. В странах Северной Европы популярна диета на основе ржаного хлеба — она помогает контролировать уровень сахара в крови и способствует снижению веса.
3. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), увеличение потребления цельных зерен связано с уменьшением риска развития ожирения на 20-30%.

