Лёд тает — медведи идут к людям: тревожный сигнал Арктики

Белых медведей всё чаще выставляют едва ли не злодеями: мол, разгоняют людей из домов и терроризируют северные поселки. Но справедливы ли эти обвинения? Давайте устроим импровизированный "суд" над главным подсудимым — мистером Белым Медведем.

Сила и размеры: впечатляют, но не всё так страшно

Взрослый самец может весить до 800 кг и вырастать под 3 метра на задних лапах. Да, это крупнейший наземный хищник. Но давайте честно: человек — существо хрупкое, и навредить нам может даже кошка.

Любители мусорных "консервов"

Обвинение в том, что медведи любят полакомиться из мусорных баков, — правда. Для них это лёгкая добыча:

нюх улавливает еду за 30 км;

7-сантиметровые когти вскрывают металл, как консервную банку.

Но северяне тоже не глупы:

мусор хранят в закрытых полигонах;

за выставленные пакеты у дома можно получить штраф и медведя на крыльце.

Как жить рядом с косолапыми

На Крайнем Севере детей с детства учат правилам:

не убегать и не пытаться прогнать зверя;

дома — сидеть тихо, пока он уйдёт;

на улице — медленно пятиться назад, не сводя глаз с животного.

Главное табу — кормить медведя. Один раз угостил — и хищник будет возвращаться снова и снова.

Почему встречи с медведями участились?

Есть две причины:

Люди расширяют территории. Посёлки и города на Севере растут, и естественные встречи становятся неизбежными. Климат меняется

Белые медведи охотятся на льдинах. Но льда всё меньше, еды — тоже. Слабые и неопытные особи вынуждены искать пропитание у людей.

Факты против мифов

За 150 лет (с 1870 по 2014 годы):

зафиксировано 73 нападения белых медведей;

смертельных исходов — всего 21.

Для сравнения:

с 2000 по 2015 годы бурые медведи атаковали людей 664 раза;

погибло около 95 человек.

Выходит, белые медведи нападают в среднем раз в 2 года, а бурые — почти 40 раз за один год.

Белые медведи — не злодеи. Они не охотятся на людей ради удовольствия, а лишь вынуждены искать лёгкую еду, когда их собственный мир тает у них под лапами. Настоящий приговор здесь — не зверю, а изменяющемуся климату и человеческому вторжению в Арктику.