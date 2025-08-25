Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белый медведь с детёнышами в берлоге
Белый медведь с детёнышами в берлоге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:21

Лёд тает — медведи идут к людям: тревожный сигнал Арктики

Учёные: белые медведи нападают на людей в десятки раз реже, чем бурые

Белых медведей всё чаще выставляют едва ли не злодеями: мол, разгоняют людей из домов и терроризируют северные поселки. Но справедливы ли эти обвинения? Давайте устроим импровизированный "суд" над главным подсудимым — мистером Белым Медведем.

Сила и размеры: впечатляют, но не всё так страшно

Взрослый самец может весить до 800 кг и вырастать под 3 метра на задних лапах. Да, это крупнейший наземный хищник. Но давайте честно: человек — существо хрупкое, и навредить нам может даже кошка.

Любители мусорных "консервов"

Обвинение в том, что медведи любят полакомиться из мусорных баков, — правда. Для них это лёгкая добыча:

  • нюх улавливает еду за 30 км;

  • 7-сантиметровые когти вскрывают металл, как консервную банку.

Но северяне тоже не глупы:

  • мусор хранят в закрытых полигонах;

  • за выставленные пакеты у дома можно получить штраф и медведя на крыльце.

Как жить рядом с косолапыми

На Крайнем Севере детей с детства учат правилам:

  • не убегать и не пытаться прогнать зверя;

  • дома — сидеть тихо, пока он уйдёт;

  • на улице — медленно пятиться назад, не сводя глаз с животного.

Главное табу — кормить медведя. Один раз угостил — и хищник будет возвращаться снова и снова.

Почему встречи с медведями участились?

Есть две причины:

  1. Люди расширяют территории. Посёлки и города на Севере растут, и естественные встречи становятся неизбежными.

  2. Климат меняется
    Белые медведи охотятся на льдинах. Но льда всё меньше, еды — тоже. Слабые и неопытные особи вынуждены искать пропитание у людей.

Факты против мифов

За 150 лет (с 1870 по 2014 годы):

  • зафиксировано 73 нападения белых медведей;

  • смертельных исходов — всего 21.

Для сравнения:

  • с 2000 по 2015 годы бурые медведи атаковали людей 664 раза;

  • погибло около 95 человек.

Выходит, белые медведи нападают в среднем раз в 2 года, а бурые — почти 40 раз за один год.

Белые медведи — не злодеи. Они не охотятся на людей ради удовольствия, а лишь вынуждены искать лёгкую еду, когда их собственный мир тает у них под лапами. Настоящий приговор здесь — не зверю, а изменяющемуся климату и человеческому вторжению в Арктику.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары: поиск еды снижает стресс и тревожность у собак сегодня в 1:15

Хозяева заметили перемены: собака стала спокойнее из-за этой игры

Инстинкт добычи пищи по-прежнему живёт в собаках. Узнайте, как направить его в правильное русло и сделать питомца по-настоящему счастливым.

Читать полностью » На аукционе в Уберландии курицу Индио Гиганте ростом 1,12 м купили за 14 тысяч реалов сегодня в 0:26

Птица гигантских размеров стала сенсацией аукциона в Бразилии

Редкая курица породы Индио Гиганте была продана на первом аукционе в Бразилии за 14 тысяч реалов. Чем уникальны эти птицы и почему они так ценятся?

Читать полностью » Дешёвые корма на основе кукурузы и сои вредны для животных вчера в 23:25

Эксперт рассказал, какие добавки в кормах могут навредить питомцам

Некоторые корма для животных содержат добавки, которые могут вызвать аллергию, проблемы с ЖКТ и даже повысить риск онкологии. Эксперт рассказал, чего стоит избегать.

Читать полностью » В Ельце глава города усыновил спасённого котёнка и попросил жителей помочь с именем вчера в 22:22

Мэр Ельца приютил спасённого котёнка с проблемами лап

Котёнок, застрявший в окне шестого этажа в Ельце, обрёл новый дом. Его судьбой тронулся мэр города, который решил забрать малыша к себе.

Читать полностью » Кролики требуют не меньше внимания, чем кошки и собаки вчера в 21:09

Кролик — не игрушка: вот что должен знать каждый будущий хозяин

Кролик — милый, но требовательный питомец. Узнайте, как правильно заботиться о его питании, здоровье и эмоциях, чтобы он жил счастливо.

Читать полностью » Игры для ума помогают собакам снизить стресс и укрепить привязанность к хозяину вчера в 20:03

Хотите, чтобы собака жила дольше? Дайте ей задачи для ума

Не только прогулки важны для собаки: умственные игры делают её счастливее, умнее и спокойнее. Узнайте 3 лучших способа тренировать собачий ум.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему собаки лезут в мусор и чем это опасно вчера в 19:17

Запахи, которые манят: почему мусор так притягателен для собак

Почему собака тянется к мусору и как её от этого отучить? История, инстинкты и практические советы помогут понять и решить проблему.

Читать полностью » Кошки любят рыбу: учёные объяснили исторические и биологические причины вчера в 18:47

Кошки так любят рыбу: тайна, которая началась 3 тысячи лет назад

Почему кошки любят рыбу, но боятся воды? Ответ кроется в истории одомашнивания, биологии и тысячелетних привычках питомцев.

Читать полностью »

Новости
Дом

Личный опыт: как я обустроил рабочее место дома для концентрации
Садоводство

Плодовые деревья теряют урожай из-за корневой поросли — агрономы назвали меры профилактики
Спорт и фитнес

Бонци выбил Медведева в первом круге US Open — матч прервал фотограф
Питомцы

Ветеринары: охотничий и половой инстинкт — главные причины побегов собак
Еда

Приготовление закуски из кабачков и бекона
Спорт и фитнес

Хейккинен случайно выстрелил крестному в глаз во время охоты
Красота и здоровье

Аллерголог Елена Душина: сезон клещей продолжается, риск заражения остаётся высоким
Еда

Приготовление овсянки с твердым сыром и фетой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru