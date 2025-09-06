Шпинат, фасоль и фета — сочетание, которое делает салат полноценным обедом
Иногда хочется приготовить что-то вкусное и сытное, но без лишних хлопот. Именно таким блюдом стал салат из белой фасоли с фетой и лимонно-чесночной заправкой. Он не требует времени у плиты, готовится за считаные минуты и дарит ту самую лёгкость, которую мы так ценим в летних обедах и ужинах.
Секреты вкуса
Белая фасоль здесь играет главную роль: она не только питательна, но и насыщает организм растительным белком и клетчаткой. Сливочная фета добавляет салату пикантности и солоноватой нежности. А поджаренные грецкие орехи вносят хрустящий акцент — мелкая, но очень важная деталь.
Лимонно-чесночная заправка завершает композицию: она делает вкус ярким и освежающим. Такой салат легко становится полноценным блюдом и подходит тем, кто хочет есть полезно, но при этом вкусно.
Советы от тестовой кухни
Редакция EatingWell делится простыми приёмами, которые помогут сделать салат ещё лучше:
- Масло в винегрет вливайте тонкой и равномерной струёй, тогда соус превратится в нежную эмульсию и не будет расслаиваться.
- Для красоты и разнообразия используйте разноцветные помидоры черри. Можно заменить их на виноградные — получится не хуже.
- Выбирайте фету из коровьего или овечьего молока: цельная — более мягкая и кремовая, а крошеная даёт чуть более резкий вкус.
Польза без лишних слов
Этот салат не только радует вкусом, но и заботится о здоровье.
- Фасоль каннеллини богата калием, который поддерживает работу сердца и регулирует давление.
- Сыр фета менее калориен, чем многие другие сыры, но при этом содержит белок и кальций для здоровья костей.
- Шпинат — кладезь антиоксидантов и витаминов A, C, E. Он улучшает работу пищеварения и поддерживает здоровье глаз.
Ингредиенты
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. греческого йогурта
- 1/2 ч. л. дижонской горчицы
- 1 небольшой зубчик чеснока, тёртый
- 1/4 ч. л. чёрного перца
- 1/4 ч. л. соли
- 1/4 стакана оливкового масла extra virgin
- 2 банки фасоли каннеллини (по 15 унций), промытые
- 3 стакана молодого шпината
- 1 пинта помидоров черри, разрезанных пополам
- 2 маленькие луковицы-шалота
- 3 ст. л. свежего укропа
- 1/2 стакана феты, раскрошенной
- 1/4 стакана поджаренных грецких орехов
Как приготовить
- В глубокой миске смешайте лимонный сок, йогурт, горчицу, чеснок, перец и соль.
- Взбивая, тонкой струёй влейте оливковое масло, пока соус не станет однородным.
- Добавьте фасоль, шпинат, помидоры, шалот и укроп. Аккуратно перемешайте.
- Перед подачей посыпьте салат фетой и орехами.
