Шпинат, фасоль и фета — сочетание, которое делает салат полноценным обедом

Иногда хочется приготовить что-то вкусное и сытное, но без лишних хлопот. Именно таким блюдом стал салат из белой фасоли с фетой и лимонно-чесночной заправкой. Он не требует времени у плиты, готовится за считаные минуты и дарит ту самую лёгкость, которую мы так ценим в летних обедах и ужинах.

Секреты вкуса

Белая фасоль здесь играет главную роль: она не только питательна, но и насыщает организм растительным белком и клетчаткой. Сливочная фета добавляет салату пикантности и солоноватой нежности. А поджаренные грецкие орехи вносят хрустящий акцент — мелкая, но очень важная деталь.

Лимонно-чесночная заправка завершает композицию: она делает вкус ярким и освежающим. Такой салат легко становится полноценным блюдом и подходит тем, кто хочет есть полезно, но при этом вкусно.

Советы от тестовой кухни

Редакция EatingWell делится простыми приёмами, которые помогут сделать салат ещё лучше:

Масло в винегрет вливайте тонкой и равномерной струёй, тогда соус превратится в нежную эмульсию и не будет расслаиваться.

Для красоты и разнообразия используйте разноцветные помидоры черри. Можно заменить их на виноградные — получится не хуже.

Выбирайте фету из коровьего или овечьего молока: цельная — более мягкая и кремовая, а крошеная даёт чуть более резкий вкус.

Польза без лишних слов

Этот салат не только радует вкусом, но и заботится о здоровье.

Фасоль каннеллини богата калием, который поддерживает работу сердца и регулирует давление.

Сыр фета менее калориен, чем многие другие сыры, но при этом содержит белок и кальций для здоровья костей.

Шпинат — кладезь антиоксидантов и витаминов A, C, E. Он улучшает работу пищеварения и поддерживает здоровье глаз.

Ингредиенты

2 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. греческого йогурта

1/2 ч. л. дижонской горчицы

1 небольшой зубчик чеснока, тёртый

1/4 ч. л. чёрного перца

1/4 ч. л. соли

1/4 стакана оливкового масла extra virgin

2 банки фасоли каннеллини (по 15 унций), промытые

3 стакана молодого шпината

1 пинта помидоров черри, разрезанных пополам

2 маленькие луковицы-шалота

3 ст. л. свежего укропа

1/2 стакана феты, раскрошенной

1/4 стакана поджаренных грецких орехов

Как приготовить