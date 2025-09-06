Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с тунцом и фасолью
Салат с тунцом и фасолью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:35

Шпинат, фасоль и фета — сочетание, которое делает салат полноценным обедом

EatingWell опубликовал рецепт салата из фасоли каннеллини с овощами и сыром фета

Иногда хочется приготовить что-то вкусное и сытное, но без лишних хлопот. Именно таким блюдом стал салат из белой фасоли с фетой и лимонно-чесночной заправкой. Он не требует времени у плиты, готовится за считаные минуты и дарит ту самую лёгкость, которую мы так ценим в летних обедах и ужинах.

Секреты вкуса

Белая фасоль здесь играет главную роль: она не только питательна, но и насыщает организм растительным белком и клетчаткой. Сливочная фета добавляет салату пикантности и солоноватой нежности. А поджаренные грецкие орехи вносят хрустящий акцент — мелкая, но очень важная деталь.

Лимонно-чесночная заправка завершает композицию: она делает вкус ярким и освежающим. Такой салат легко становится полноценным блюдом и подходит тем, кто хочет есть полезно, но при этом вкусно.

Советы от тестовой кухни

Редакция EatingWell делится простыми приёмами, которые помогут сделать салат ещё лучше:

  • Масло в винегрет вливайте тонкой и равномерной струёй, тогда соус превратится в нежную эмульсию и не будет расслаиваться.
  • Для красоты и разнообразия используйте разноцветные помидоры черри. Можно заменить их на виноградные — получится не хуже.
  • Выбирайте фету из коровьего или овечьего молока: цельная — более мягкая и кремовая, а крошеная даёт чуть более резкий вкус.

Польза без лишних слов

Этот салат не только радует вкусом, но и заботится о здоровье.

  • Фасоль каннеллини богата калием, который поддерживает работу сердца и регулирует давление.
  • Сыр фета менее калориен, чем многие другие сыры, но при этом содержит белок и кальций для здоровья костей.
  • Шпинат — кладезь антиоксидантов и витаминов A, C, E. Он улучшает работу пищеварения и поддерживает здоровье глаз.

Ингредиенты

  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. греческого йогурта
  • 1/2 ч. л. дижонской горчицы
  • 1 небольшой зубчик чеснока, тёртый
  • 1/4 ч. л. чёрного перца
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/4 стакана оливкового масла extra virgin
  • 2 банки фасоли каннеллини (по 15 унций), промытые
  • 3 стакана молодого шпината
  • 1 пинта помидоров черри, разрезанных пополам
  • 2 маленькие луковицы-шалота
  • 3 ст. л. свежего укропа
  • 1/2 стакана феты, раскрошенной
  • 1/4 стакана поджаренных грецких орехов

Как приготовить

  • В глубокой миске смешайте лимонный сок, йогурт, горчицу, чеснок, перец и соль.
  • Взбивая, тонкой струёй влейте оливковое масло, пока соус не станет однородным.
  • Добавьте фасоль, шпинат, помидоры, шалот и укроп. Аккуратно перемешайте.
  • Перед подачей посыпьте салат фетой и орехами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Банановый чизкейк без выпечки получается кремовым с использованием сливочного сыра и бананов сегодня в 4:17

Быстрый банановый чизкейк без духовки: десерт за 3 часа без лишних усилий

Узнайте, как легко приготовить банановый чизкейк без духовки из простых продуктов. Рецепт с творогом, сметаной и желатином — идеальный летний десерт для всей семьи!

Читать полностью » Кулинарный эксперт готовит рыбу с овощами на сковороде для насыщенного вкуса сегодня в 3:45

Форель и овощи: волшебная симфония сковороды, которая разбудит ваши вкусовые рецепторы

Захватывающий рецепт форели с овощами: ароматно, просто и вкусно. За 40 минут приготовьте блюдо для ужина или праздника, которое удивит всех. Рыба, овощи, специи — ключ к успеху!

Читать полностью » Кулинарный эксперт рекомендует использовать грибы для приготовления курника с курицей сегодня в 1:22

От скромной курицы к взрыву эмоций: курник с грибами — пирог, который нельзя не попробовать

Слоеный курник с курицей и грибами из блинов — старорусский пирог с многослойной начинкой. Узнайте, как приготовить его дома и удивить гостей традиционным вкусом!

Читать полностью » Шеф-повар рекомендует: куриное филе с грибами и сыром в духовке получается сочным сегодня в 1:16

Опасность скуки: куриное филе с грибами и сыром — последний шанс спасти вечер от провала

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочное куриное филе с грибами и сыром в духовке — идеальное блюдо для любого случая. Легко, вкусно и сытно!

Читать полностью » Allrecipes: спагетти сегодня в 0:26

Сливки и щепотка специй превратили простую пасту в гастрономический шедевр

Простая паста с маслом превращается в яркое блюдо за 20 минут. Узнайте секрет спагетти «Ковбой Баттер» и как сделать его своим фирменным рецептом.

Читать полностью » Рецепт салата Оливье с красной рыбой включает майонез и яйца по рекомендациям шеф-поваров сегодня в 0:10

Оливье против традиций: рыба, которая ломает правила и завоевывает сердца

Задумывались ли вы о новом вкусе Оливье с красной рыбой? Этот рецепт освежит классику, добавив нежности и свежести. Попробуйте вариант с форелью или семгой — ингредиенты простые, вкус незабываемый!

Читать полностью » Куриный рулет с клюквой сохраняет сочность после запекания сегодня в 0:05

Секреты сочного рулета: почему сыр и клюква делают блюдо идеальным

Нежный куриный рулет в беконе с сыром и клюквой — хит ужина или праздника. Шаги просты, вкус изысканный. Попробуйте этот рецепт с клюквой и беконом!

Читать полностью » Диетолог Селезнева назвала главные ошибки при употреблении кофе вчера в 23:19

Любимый кофе спасает или вредит: всё зависит от трёх простых правил

Диетолог объяснила, почему кофе полезен только в умеренности: две чашки в первой половине дня без сахара сохраняют пользу, а превышение дозы вредит сердцу и желудку.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Джони Джонсон объяснила, почему не получается сесть на шпагат
Авто и мото

Врач Сергей Визгалов назвал последствия ожирения для водителей
Еда

Эксперт отмечает, что творожный крем на капкейках обеспечивает мягкую текстуру и устойчивость
Красота и здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности ботулизма при консервировании грибов
Садоводство

Даже небольшое количество воды в трубах системы полива зимой приводит к разрыву
Питомцы

Учёные: собаки используют жесты и позы для снижения стресса и общения
Авто и мото

Профсоюз полиции Германии призвал запретить номера AC-AB в Ахене
Наука и технологии

The Hacker News: дропперы в Android распространяют банковские трояны и программы для кражи SMS
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet