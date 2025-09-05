Этот салат с белой фасолью и базиликом вы будете готовить снова и снова

Сложно устоять перед блюдом, которое совмещает простоту и насыщенность вкуса. Салат из белой фасоли "Marry Me" — это именно тот случай. Его идея родилась благодаря знаменитому "Marry Me" — курице с вялеными томатами, которая когда-то покорила соцсети. Теперь в главной роли — нежная фасоль, свежий базилик и сливочная заправка, которая обволакивает каждый ингредиент.

Почему он так популярен

Этот салат полюбился за универсальность: он одинаково хорош и как лёгкий обед, и как дополнение к мясу или рыбе. Белая фасоль наполняет его белком и клетчаткой, а яркий вкус вяленых помидоров делает блюдо выразительным. Добавьте сюда чесночную заправку на основе йогурта — и вы получите не просто закуску, а блюдо, которое хочется повторять снова и снова.

Советы от тестовой кухни

Кулинарные эксперты EatingWell делятся секретами, как сделать салат ещё вкуснее и полезнее:

Добавьте рукколу или шпинат, чтобы увеличить долю свежей зелени.

Поджарьте кедровые орехи — они быстро подрумяниваются и становятся особенно ароматными.

Используйте масло из банки с вялеными помидорами для заправки — оно придаёт глубокий вкус. Если же у вас сухие томаты, замочите их в горячей воде и добавьте оливковое масло.

Пищевая ценность

Салат "Marry Me" — это не только удовольствие для вкусовых рецепторов, но и польза для организма.

Белая фасоль помогает поддерживать работу пищеварительной системы и содержит калий, который может снижать давление.

Греческий йогурт снижает калорийность и добавляет белок, а также обогащает кальцием.

Болгарский перец — источник витамина С и антиоксидантов, которые поддерживают иммунитет и память.

Как приготовить

Для заправки смешайте йогурт, майонез, масло из вяленых томатов, уксус и специи. Добавьте фасоль, болгарский перец, вяленые томаты, зелёный лук и базилик. Охладите блюдо хотя бы полчаса и перед подачей украсьте кедровыми орехами.

Салат готовится быстро, но при этом впечатляет богатством вкуса и питательной ценностью. Это как раз тот случай, когда простые продукты создают нечто особенное.