Группа Ladoga приобрела завод по производству вискового дистиллята "Центр-Продукт" в Буденновске (Ставропольский край). Компания ранее вела переговоры с Алкогольной сибирской группой и Тульским винокуренным заводом, но эти сделки не были успешными.

По данным РБК, владение заводом перешло к ООО "Ладога-Юг", входящему в состав группы Ladoga.

Завод "Центр-Продукт" является собственностью ООО "Центр-Продукт", зарегистрированного в Калмыкии в 1999 году. В 2007 году завод перепрофилировался с производства спирта на висковый дистиллят.

"Центр-Продукт" известен своей инновационной технологией производства вискового дистиллята, разработанной бывшим владельцем завода Вахитом Мимбулатовым.

В 2023 году завод выпустил 745,5 тыс. дал дистиллята из сырья, выращенного в Ставропольском, Краснодарском краях и Карачаево-Черкесии.

По данным СПАРК, выручка предприятия в 2023 году составила 646,9 млн руб. против 980,6 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за год также снизилась, составив 155,8 млн руб. (против 219,6 млн руб. в 2022 году).

В марте 2021 года завод получил лицензию на производство дистиллятов виски.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ken Thomas