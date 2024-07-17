Группа Ladoga приобрела завод по производству вискового дистиллята "Центр-Продукт" в Буденновске (Ставропольский край). Компания ранее вела переговоры с Алкогольной сибирской группой и Тульским винокуренным заводом, но эти сделки не были успешными.
По данным РБК, владение заводом перешло к ООО "Ладога-Юг", входящему в состав группы Ladoga.
Завод "Центр-Продукт" является собственностью ООО "Центр-Продукт", зарегистрированного в Калмыкии в 1999 году. В 2007 году завод перепрофилировался с производства спирта на висковый дистиллят.
"Центр-Продукт" известен своей инновационной технологией производства вискового дистиллята, разработанной бывшим владельцем завода Вахитом Мимбулатовым.
В 2023 году завод выпустил 745,5 тыс. дал дистиллята из сырья, выращенного в Ставропольском, Краснодарском краях и Карачаево-Черкесии.
По данным СПАРК, выручка предприятия в 2023 году составила 646,9 млн руб. против 980,6 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за год также снизилась, составив 155,8 млн руб. (против 219,6 млн руб. в 2022 году).
В марте 2021 года завод получил лицензию на производство дистиллятов виски.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ken Thomas
РБК:отечественные работадатели ведут набор сотрудников в Африке
Кадровый дефицит на отечественном рынке труда российские работодатели решили закрыть за счет привлечения специалистов с африканского континента. Ведущие рекрутинговые платформы фиксируют резкий спрос на сотрудников со стороны компаний из РФ. Число вакансий из нашей страны к примеру в Кении выросло в 39 раз, в Зимбабве — в 15.
Индекс Dow Jones второй день подряд обновляет исторические максимумы
Во вторник американский индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал максимальный рост за последние 13 месяцев, увеличившись на 1,9% и второй день подряд обновив исторический максимум.
ФСБ опубликовала признания пленного генерала вермахта о геноциде в СССР
Признания казненного генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, из под пера которого вышло более сотни смертных приговоров советским гражданам в период оккупации СССР, о преступлениях на территории нашей страны обнародовала Федеральная служба безопасности РФ.
Крым подсчитает урон от диверсионных атак Украины
В Крыму планируется начать оценку ущерба, причиненного диверсионными актами на Крымском мосту.