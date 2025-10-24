Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
женщина сидит у окна
женщина сидит у окна
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:43

Как уснуть в самолёте, когда вокруг шум и свет: приёмы, которые сработают даже в экономе

Психологи рассказали, как быстро уснуть в самолёте или поезде

Долгая поездка — не повод страдать от бессонницы. Если вы умеете засыпать в самолёте или поезде, время летит незаметно, а организм получает передышку. Но для большинства людей дорога превращается в испытание: шум, вибрация, неудобное кресло, перепады температуры. Разберём, как превратить даже восьмичасовой перелёт в отдых, а не мучение.

Подготовка начинается до поездки

Главное условие хорошего сна в пути — заранее продуманный комфорт. Слишком узкая одежда, туфли с ремешками, плотные джинсы — всё это не даст телу расслабиться. Лучше надеть мягкие трикотажные брюки, свободную толстовку или лонгслив и несколько слоёв одежды, чтобы можно было легко регулировать тепло. Обувь — без сложных застёжек, а тёплые носки пригодятся, если захочется снять кроссовки.

Плед и маску для сна можно взять с собой — авиакомпании часто выдают их, но стандартные наборы не всегда удобны. Лучшая маска — 3D-модель, повторяющая форму лица. Она не давит на глаза, не пропускает свет и почти не ощущается. Простые и доступные варианты можно найти под брендом Mettle, а из премиальных стоит отметить Ayris Silk из натурального шёлка.

Беруши или наушники?

Вопрос индивидуальный. Кому-то комфортно только в тишине, а кому-то — с лёгким фоном музыки. Самые популярные модели берушей — полиуретановые, которые выдают на борту, или силиконовые (Healspells, Uvex Whisper). У них низкая цена и широкий выбор форм. Если же уши чувствительны, подойдут кастомные беруши по слепку — их делают, например, в магазинах Dr Head. Стоят дороже (около 3 750 ₽), но служат годами.

Если не переносите затычки, возьмите шумоподавляющие наушники - они убирают фоновый гул самолёта и создают ощущение личного пространства.

Подушка, плед и поза для сна

Подушки в форме подковы — спасение для шеи. Они фиксируют голову и позволяют дремать даже в сидячем положении. Есть надувные (компактные) и мягкие, с памятью формы. В поезд лучше брать вторые, они не сползают при вибрации. В салонах автобусов и эконом-классе полезно подложить под поясницу свёрнутый свитер или мини-подушку.

Он советует слегка откинуть кресло и подпереть подбородок шарфом или воротником подушки, чтобы мышцы не напрягались.

Таблица "Сравнение" — аксессуары для сна в дороге

Аксессуар Преимущества Минусы
Маска для сна 3D Не давит на глаза, блокирует свет Дешёвые варианты быстро теряют форму
Силиконовые беруши Подстраиваются под ухо, снижают шум Не всем комфортно долгое использование
Подушка-подкова Поддерживает шею Требует места в ручной клади
Шумоподавляющие наушники Глушат вибрацию и двигатель Дорогие модели, нужна зарядка
Чехол-плед 2в1 Можно укутаться полностью Греет не так хорошо, как обычное одеяло

Проблемные напитки и еда

Кофеин — главный враг сна. Даже чай или кола, выпитые за пару часов до рейса, способны надолго "включить" мозг. Заодно в аэропорту кофе стоит как обед, так что экономия на лице.

Перед поездкой не злоупотребляйте сладостями: простые углеводы дают краткий всплеск энергии. Лучше перекусить белковой едой — йогуртом, сыром, орешками.

Из напитков оптимальны тёплая вода или травяной чай. Минералка с магнием, вроде Donat, дополнительно расслабит мышцы.

Музыка и звуки

Помимо берушей помогает white noise - белый шум, звуки дождя, океана или "гул самолёта" в приложениях. На стримингах легко найти подборки по запросу deep sleep music. А сервис Endel создаёт звуковые ландшафты с учётом ритма дыхания и частоты сердцебиения. Можно заранее скачать нужный альбом и слушать офлайн.

Правильное дыхание

Дыхательные практики — быстрый и безопасный способ заснуть. Самая простая техника — вдох на 4 счёта, выдох на 6. Повторите 10 циклов, концентрируясь на движении живота.

Ещё эффективнее — сочетать дыхание с расслаблением мышц: последовательно отпускайте напряжение в ногах, животе, плечах и лице. Через 5-10 минут тело само перейдёт в дремоту.

