Как уснуть в самолёте, когда вокруг шум и свет: приёмы, которые сработают даже в экономе

Долгая поездка — не повод страдать от бессонницы. Если вы умеете засыпать в самолёте или поезде, время летит незаметно, а организм получает передышку. Но для большинства людей дорога превращается в испытание: шум, вибрация, неудобное кресло, перепады температуры. Разберём, как превратить даже восьмичасовой перелёт в отдых, а не мучение.

Подготовка начинается до поездки

Главное условие хорошего сна в пути — заранее продуманный комфорт. Слишком узкая одежда, туфли с ремешками, плотные джинсы — всё это не даст телу расслабиться. Лучше надеть мягкие трикотажные брюки, свободную толстовку или лонгслив и несколько слоёв одежды, чтобы можно было легко регулировать тепло. Обувь — без сложных застёжек, а тёплые носки пригодятся, если захочется снять кроссовки.

Плед и маску для сна можно взять с собой — авиакомпании часто выдают их, но стандартные наборы не всегда удобны. Лучшая маска — 3D-модель, повторяющая форму лица. Она не давит на глаза, не пропускает свет и почти не ощущается. Простые и доступные варианты можно найти под брендом Mettle, а из премиальных стоит отметить Ayris Silk из натурального шёлка.

Беруши или наушники?

Вопрос индивидуальный. Кому-то комфортно только в тишине, а кому-то — с лёгким фоном музыки. Самые популярные модели берушей — полиуретановые, которые выдают на борту, или силиконовые (Healspells, Uvex Whisper). У них низкая цена и широкий выбор форм. Если же уши чувствительны, подойдут кастомные беруши по слепку — их делают, например, в магазинах Dr Head. Стоят дороже (около 3 750 ₽), но служат годами.

Если не переносите затычки, возьмите шумоподавляющие наушники - они убирают фоновый гул самолёта и создают ощущение личного пространства.

Подушка, плед и поза для сна

Подушки в форме подковы — спасение для шеи. Они фиксируют голову и позволяют дремать даже в сидячем положении. Есть надувные (компактные) и мягкие, с памятью формы. В поезд лучше брать вторые, они не сползают при вибрации. В салонах автобусов и эконом-классе полезно подложить под поясницу свёрнутый свитер или мини-подушку.

Он советует слегка откинуть кресло и подпереть подбородок шарфом или воротником подушки, чтобы мышцы не напрягались.

Таблица "Сравнение" — аксессуары для сна в дороге