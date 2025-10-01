Протеин в банке: что скрывают слова концентрат, изолят и гидролизат

Добавки с протеином кажутся простым решением: быстро, удобно, доступно. Но на этикетках часто скрывается больше, чем видно с первого взгляда. Разные формы сывороточного белка действительно отличаются по степени очистки, содержанию лактозы, цене и вкусу. А ещё в индустрии спортивного питания хватает лазеек в маркировке. Разобраться, что именно насыпать в шейкер — концентрат, изолят или гидролизат — помогает понимание технологий и здравый подход к выбору.

Базовые вещи, без которых не обойтись

Сывороточный белок получают из молока как побочный продукт при производстве сыра: жидкую фракцию фильтруют, сушат и превращают в порошок. Он удобен по трём причинам: высокая доля белка на порцию, полный аминокислотный профиль с большим количеством BCAA и хорошая усвояемость. При аллергии на молочный белок сыворотка не подойдёт; при непереносимости лактозы — многое зависит от формы (изолят и гидролизат обычно содержат её минимально).

Отдельная тема — честность этикетки. Если на банке нет отметки независимой сертификации (NSF Certified for Sport, Informed Sport, BSCG), никто, кроме производителя, не подтвердил, что внутри ровно то, что заявлено. Для потребителя это главный ориентир.

Виды сывороточного белка, их особенности и кому подходят

Концентрат (WPC)

Юридически "концентрат" — это 35-80% белка по массе. Разброс огромный: два продукта с одинаковым словом на банке в реальности могут сильно отличаться по белку, углеводам и жирам. Плюсы — низкая цена, мягкий вкус. Минусы — выше лактоза и вариативность "чистоты" состава. Хороший выбор для повседневного использования, если есть доверие к бренду и сертификация.

Изолят (WPI)

Статус "изолят" означает ≥90% белка по массе. Из-за дополнительной фильтрации в нём, как правило, мало углеводов и жиров, лактоза — следовая. Плюсы — предсказуемая "чистота", лучшая растворимость, "гладкий" напиток. Минусы — выше цена. Подходит при контроле углеводов/жиров, чувствительности к лактозе, "сушки" и просто любителям аккуратных формул.

Гидролизат (WPH)

Белок дополнительно "расщепляют" ферментами: молекулам как бы "помогают" пройти пищеварение. Он быстрее всасывается и может слегка быстрее запускать синтез мышечного белка — это плюс для узких задач, но не "магия" роста: суточное количество белка важнее скорости. Плюсы — минимальная лактоза, быстрая усвояемость. Минусы — самый дорогой и нередко горчит. Уместен при высокой чувствительности ЖКТ, в реабилитации, как "премиум"-вариант.

Сравнение

Параметр Концентрат (WPC) Изолят (WPI) Гидролизат (WPH) Белок по массе ~35-80% ≥90% ≥90% (частично расщеплён) Лактоза Выше Очень низко Следы Цена Низкая Средняя/высокая Высокая Вкус/растворимость Часто мягче, иногда пенится Обычно "гладкий" Может горчить Для кого Бюджет, нет проблем с лактозой Контроль макросов/ ЖКТ Максимальная переносимость/ скорость

Советы шаг за шагом

Определите цель: повседневное восполнение белка, набор массы, "сушка", чувствительный ЖКТ. Проверьте банку на независимую сертификацию (NSF/Informed Sport/BSCG). Нет марки — возрастает риск несоответствия этикетки. Сверьте макросы: сколько белка, углеводов, жиров на мерную ложку; есть ли лактоза/молоко в аллергенах. Выберите форму:

• универсально/бюджетно → качественный WPC с сертификацией;

• минимальные углеводы/жиры и лактоза → WPI;

• максимальная переносимость/скорость/медицинские задачи → WPH. Проведите "тест шейкера": растворимость, вкус, отсутствие тяжести. Рассчитайте норму: ориентир 1,6-2,2 г белка/кг массы тела в сутки из еды + добавок. Спланируйте приём: после тренировки, между приёмами пищи или в "окна", где не добираете белок цельной едой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Покупать "по акции" без сертификации → риск несоответствия составу → брать продукты с сертификатами.

• Игнорировать лактозу → вздутие/дискомфорт → перейти на изолят/гидролизат.

• Гнаться за "суперскоростью" → переплата без реальной пользы → приоритет суточного белка, форма по переносимости.

• Доверять слову "концентрат" → недобор белка/лишние углеводы → проверять белок на 100 г порошка и на порцию.

А что если…

…молочные продукты не идут? Рассмотреть альтернативы: гороховый, рисовый, яичный белок (смотреть аминокислотный профиль и сертификацию).

…нужна "чистая" формула? Ищите краткий состав: сыворотка, ароматизатор, подсластитель — без лишних "смесей".

…бюджет ограничен? Берите WPC известного производителя с третьей стороной — чаще всего это оптимум "цена/качество".

Плюсы и минусы сыворотки как класса

Плюсы Минусы Полный аминокислотный профиль, много BCAA Молочное происхождение (аллергия у части людей) Удобно добирать белок Возможна непереносимость лактозы (решается формой) Быстрая подготовка, широкий выбор Рынок перегружен маркетингом, есть риск "лукавых" этикеток

FAQ

Какую форму выбрать для набора массы?

Любую переносимую. Главнее добрать суточный белок и калории. Практично — WPC или WPI, если лактоза мешает.

Что лучше при "сушке"?

Изолят: меньше углеводов и жиров на порцию, проще считать макросы.

Есть ли смысл переплачивать за гидролизат?

Только при реальной необходимости (чувствительный ЖКТ, медицинские задачи, персональные рекомендации). Для большинства эффект не окупает цену.

Как понять, что продукт честный?

Ищите независимую сертификацию, проверяйте белок на 100 г и на порцию, сверяйте батч-номера на сайтах сертифицирующих организаций.

Можно ли пить при непереносимости лактозы?

Часто да: изолят и гидролизат содержат следы лактозы. При тяжёлой реакции — выбирайте немолочные альтернативы.

Мифы и правда

• Миф: "Гидролизат всегда строит мышцы лучше".

Правда: скорость всасывания выше, но решает суточный белок и тренинг.

• Миф: "Концентрат — это всегда "мусор”".

Правда: у добросовестных брендов WPC отличного качества; смотрите белок/100 г и сертификацию.

• Миф: "Изолят без лактозы на 100%".

Правда: чаще очень низко, но "следы" возможны — читайте аллергенный блок.

Сон и психология

Белок — кирпичи, но строить их приходится во сне. 7-9 часов ночного отдыха усиливают восстановление, аппетит более предсказуем, легче удерживать режим питания. Психологически полезно относиться к протеину как к инструменту, а не "волшебной пыли": дисциплина в еде и тренировках важнее "самой правильной" банки.

3 факта, которые помогут выбрать

Изолят обычно содержит <1% лактозы — для многих это решает проблему ЖКТ без ферментов. "35-80% белка" у концентрата — законный диапазон: читайте цифры на этикетке, а не только маркетинг. Третья сторона — ваш главный фильтр от "серого" сырья и скрытых ингредиентов.

Исторический контекст

• 1990-е: всплеск популярности сыворотки на фитнес-рынке, базовые концентраты.

• 2000-е: массовое внедрение методов микрофильтрации, рост доли изолятов.

• 2010-е и далее: гидролизаты, прозрачность формул, развитие независимой сертификации для спорта.