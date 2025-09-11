От Камышлова до Сысерти: как маленькие города вышли в большой ресторанный рейтинг
В Екатеринбурге и по всему Уралу стартовал отбор лучших ресторанов: более 100 заведений города вошли в лонг-лист национальной премии Where To Eat.
География участников
Жюри включило в список 197 гастроточек региона, из которых 101 находится в Екатеринбурге.
Кроме столицы Урала, отмечены и заведения в других городах и посёлках:
-
"Гастрономическая столовая №1" (Камышлов),
-
"ТАО Берег" (Сысерть),
-
"Лесной" (Верхняя Сысерть),
-
"Карасик" (Каменка).
Как проходит отбор
Формирование итогового списка происходит по результатам тайного голосования. В нём участвуют эксперты ресторанного бизнеса и ведущие представители профильных СМИ.
Когда объявят победителей
Лучшее заведение Урала будет названо 16 октября на церемонии в Екатеринбурге.
