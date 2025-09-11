От Камышлова до Сысерти: как маленькие города вышли в большой ресторанный рейтинг

В Екатеринбурге и по всему Уралу стартовал отбор лучших ресторанов: более 100 заведений города вошли в лонг-лист национальной премии Where To Eat.

География участников

Жюри включило в список 197 гастроточек региона, из которых 101 находится в Екатеринбурге.

Кроме столицы Урала, отмечены и заведения в других городах и посёлках:

"Гастрономическая столовая №1" (Камышлов),

"ТАО Берег" (Сысерть),

"Лесной" (Верхняя Сысерть),

"Карасик" (Каменка).

Как проходит отбор

Формирование итогового списка происходит по результатам тайного голосования. В нём участвуют эксперты ресторанного бизнеса и ведущие представители профильных СМИ.

Когда объявят победителей

Лучшее заведение Урала будет названо 16 октября на церемонии в Екатеринбурге.