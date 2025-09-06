Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Старая подушка с желтым пятном
Старая подушка с желтым пятном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:08

Ваша подушка живёт меньше, чем вы думаете — и здоровье платит за это

Старые подушки ухудшают качество сна и вызывают боль в шее

Многие считают, что подушка может служить почти бесконечно. Однако со временем сон становится менее глубоким, по утрам появляется тяжесть в шее, а сама подушка теряет упругость. На самом деле у каждого вида наполнителя есть свой срок службы, и он гораздо короче, чем принято думать.

Пух и перо

Классические пуховые подушки способны прослужить до 5–7 лет. Но для этого им нужен регулярный уход: проветривание и встряхивание. Со временем наполнитель сбивается в комки, из-за чего поддержка головы становится неравномерной. Именно в этот момент подушка перестаёт выполнять свою основную функцию и может даже нанести вред здоровью.

Синтетика

Синтетические подушки проще в уходе, их можно стирать в домашних условиях. Но срок их службы меньше — обычно 2–3 года. Со временем они теряют форму, становятся плоскими и перестают обеспечивать необходимый комфорт. Даже при аккуратном обращении такие подушки не возвращают первоначальную упругость.

Современные материалы

Подушки с наполнителями из бамбука, эвкалипта или мемори-фоам становятся всё более популярными. Бамбуковые и эвкалиптовые варианты сохраняют свежесть дольше и служат в среднем 3–5 лет. Мемори-фоам может прослужить до 5 лет, подстраиваясь под форму головы и шеи, но постепенно материал теряет способность восстанавливаться.

Как понять, что пора менять

Есть несколько простых сигналов:

  • подушка не возвращает форму после сжатия;
  • по утрам появляется дискомфорт в шее или плечах;
  • ткань или наполнитель источают неприятный запах.

Даже самая удобная подушка не должна становиться препятствием для полноценного сна.

Подушка — это не просто аксессуар, а важный элемент здоровья. Пуховые модели служат до семи лет, синтетические — всего пару, современные материалы — около пяти. Главное — не ждать, пока дискомфорт станет привычным, а вовремя обновлять спальню. Именно тогда сон будет восстанавливающим и по-настоящему качественным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выбор ткани влияет на качество сна и долговечность постельного белья сегодня в 5:36

Красивый рисунок обманет, а ткань выдаст правду: вот что решает срок службы постельного белья

Постельное бельё — это не только про дизайн. Ткань определяет комфорт сна и срок службы. Рассказываем, какие материалы стоит выбирать для уюта и долговечности.

Читать полностью » Как почистить жалюзи без снятия: советы по уходу за разными материалами сегодня в 4:15

Жалюзи — главный пылесборник в доме: что будет, если их не чистить регулярно

Жалюзи можно очистить без демонтажа — достаточно простых средств и регулярного ухода. Рассказываем, как правильно мыть разные виды штор.

Читать полностью » Простые способы разделить комнату на зоны: перегородки, мебель и свет сегодня в 3:18

Как одна штора или ширма меняет квартиру до неузнаваемости

Даже в небольшой квартире можно создать комфортные зоны для сна, учёбы и отдыха. Рассказываем, как перегородки, мебель и свет помогают разделить пространство.

Читать полностью » Лимон, сода и пар помогут удалить жир с кухонного фартука сегодня в 2:13

Как вернуть чистоту кухонному фартуку без химии

Жирные брызги и грязь на кухонном фартуке легко убрать без химии. Рассказываем о простых домашних средствах, которые вернут стенам чистоту.

Читать полностью » Организация кладовой: лучшие варианты хранения вещей в доме сегодня в 1:40

Пространство под подоконником и лоджия: неожиданные варианты для хранения

Даже без отдельной кладовки можно обустроить удобное место для хранения. Рассказываем, как выбрать зону, рассчитать бюджет и организовать порядок.

Читать полностью » Меламиновая губка и аммиак помогут очистить окрашенные стены сегодня в 0:37

Что категорически нельзя использовать для окрашенных стен

Отмыть пятна со стен и не повредить краску возможно. Рассказываем о лучших средствах и способах, которые помогут справиться с любой грязью.

Читать полностью » Эксперты объяснили, что масло в унитазе задерживает запахи, но мешает работе септика вчера в 23:46

Тонкая плёнка против вони: зачем хозяева льют масло в унитаз

Почему некоторые люди наливают масло в унитаз и правда ли, что это помогает избавиться от запаха? Разбираемся в плюсах, рисках и альтернативах.

Читать полностью » Горничные отелей используют уксус и соду для восстановления белизны и мягкости полотенец вчера в 22:40

Полотенца перестанут быть жёсткими, как картон: решение проще, чем кажется

Хотите, чтобы полотенца дома стали белоснежными и мягкими, как в отеле? Секрет ухода удивит своей простотой и доступностью.

Читать полностью »

Новости
Еда

Шеф-повара предлагают салат с горошком и пекинской капустой в качестве освежающего блюда
Садоводство

Тля, клещи и гусеницы в ужасе: чесночный настой – ваш секрет богатого урожая
Еда

Рецепт салата Кавказский с говядиной и болгарским перцем сохраняет баланс вкуса и пользы
Авто и мото

Автоподписка в России в 2025 году стала реальной альтернативой покупке автомобиля
Спорт и фитнес

Антон Миранчук рассказал об опыте жизни в Швейцарии и отношении к россиянам
Красота и здоровье

Железо в печени: почему врачи рекомендуют минимальную термообработку
Наука и технологии

Как отсутствие эха в наушниках ухудшает слух: сенсационное исследование
Туризм

Новые следы мазута обнаружены в Темрюкском районе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet