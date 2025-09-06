Ваша подушка живёт меньше, чем вы думаете — и здоровье платит за это

Многие считают, что подушка может служить почти бесконечно. Однако со временем сон становится менее глубоким, по утрам появляется тяжесть в шее, а сама подушка теряет упругость. На самом деле у каждого вида наполнителя есть свой срок службы, и он гораздо короче, чем принято думать.

Пух и перо

Классические пуховые подушки способны прослужить до 5–7 лет. Но для этого им нужен регулярный уход: проветривание и встряхивание. Со временем наполнитель сбивается в комки, из-за чего поддержка головы становится неравномерной. Именно в этот момент подушка перестаёт выполнять свою основную функцию и может даже нанести вред здоровью.

Синтетика

Синтетические подушки проще в уходе, их можно стирать в домашних условиях. Но срок их службы меньше — обычно 2–3 года. Со временем они теряют форму, становятся плоскими и перестают обеспечивать необходимый комфорт. Даже при аккуратном обращении такие подушки не возвращают первоначальную упругость.

Современные материалы

Подушки с наполнителями из бамбука, эвкалипта или мемори-фоам становятся всё более популярными. Бамбуковые и эвкалиптовые варианты сохраняют свежесть дольше и служат в среднем 3–5 лет. Мемори-фоам может прослужить до 5 лет, подстраиваясь под форму головы и шеи, но постепенно материал теряет способность восстанавливаться.

Как понять, что пора менять

Есть несколько простых сигналов:

подушка не возвращает форму после сжатия;

по утрам появляется дискомфорт в шее или плечах;

ткань или наполнитель источают неприятный запах.

Даже самая удобная подушка не должна становиться препятствием для полноценного сна.

Подушка — это не просто аксессуар, а важный элемент здоровья. Пуховые модели служат до семи лет, синтетические — всего пару, современные материалы — около пяти. Главное — не ждать, пока дискомфорт станет привычным, а вовремя обновлять спальню. Именно тогда сон будет восстанавливающим и по-настоящему качественным.