В исследованиях паралимпийского спорта долгое время доминировала идея о том, что асимметрия между правой и левой руками является барьером для эффективности движения. Особенно это касается регби на колясках, где толчковая мощность плечевого пояса напрямую определяет скорость спринта. Однако свежее предварительное исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Sports and Active Living, ставит под сомнение привычную логику: у спортсменов с травмой шейного отдела позвоночника способность генерировать силу может быть важнее, чем баланс между мышечными группами или симметрия рук.

Работа Карины Сантос Гедес де Са и коллег из Государственного университета Кампинаса (Бразилия) затрагивает девять элитных спортсменов с травмами шейного отдела (уровни C5–C7). Исследователи измерили изокинетическую пиковую мощность плечевого сустава в четырёх плоскостях движения — сгибание, разгибание, отведение и приведение — при угловой скорости 180°/с. Затем они связали эти показатели с результатом 20-метрового спринта. Ожидалось, что атлеты с более выраженной асимметрией или дисбалансом в паре антагонистов будут показывать худшую скорость. Результаты, однако, показали иную картину.

Все участники демонстрировали значительный дисбаланс между агонистами и антагонистами. Например, соотношение сгибателей и разгибателей плеча составило в среднем 1,69, что значительно выше общепринятого нормативного диапазона (около 0,66–0,75). Аналогичная ситуация наблюдалась и в плоскости отведения/приведения, где индекс составил 2,26 при норме около 1,0. При этом асимметрия между руками варьировалась: максимальная разница в пиковом моменте силы наблюдалась в движении приведения (в среднем 25,8%), тогда как в отведении она была минимальной (9,0%).

Сила важнее симметрии

Ключевым открытием стало отсутствие связи между степенью асимметрии и скоростью спринта. Ни один из показателей межручной разницы или мышечного дисбаланса не оказал значимого влияния на результат. Зато выявилась сильная корреляция между мощностью разгибания плеча и средней скоростью движения (коэффициент Спирмена ρ = -0,813, p = 0,008). Это означает, что чем больше атлет мог разогнуть плечо, тем быстрее он ехал, независимо от того, насколько сильно его левая рука отличалась от правой.

Такой результат противоречит общепринятой практике в силовой подготовке, где часто стремятся «выровнять» показатели до минимально допустимой разницы, например, 10–15%. Исследователи отмечают, что для спортсменов с травмой спинного мозга асимметрия — это не всегда дефект, требующий устранения, а скорее устойчивая нейромускулярная адаптация. Организм выстраивает компенсаторные стратегии, позволяющие эффективно продвигаться вперед даже при неравномерном распределении силы. Попытка искусственно симметризовать движения может нарушить сформированный двигательный паттерн и снизить общую эффективность толчка.

Данные авторы также подчёркивают ограничения исследования: малая выборка (9 человек) и кросс-секционный дизайн не позволяют делать универсальных выводов. Тем не менее, эти данные указывают на то, что в паралимпийском спорте, особенно в дисциплинах с высокой нагрузкой на верхние конечности, приоритетом должно оставаться развитие функциональной силы доступных мышечных групп, а не достижение статистической симметрии. Асимметрия в этом контексте рассматривается не как ошибка системы, а как часть индивидуального нейромеханического профиля, который обеспечивает выживание и производительность в условиях ограничений.