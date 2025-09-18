Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильое колесо
Автомобильое колесо
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:02

Колеса ходят ходуном? Секрет безопасной езды — в точной затяжке, о которой все забывают

Неправильная протяжка болтов на дисках может привести к потере колеса и авариям

Многие автолюбители недоумевают, зачем на шиномонтаже механики после установки колёс дополнительно проверяют крепёж динамометрическим ключом, да ещё и при администраторе. Кажется, что это лишнее. Но на самом деле именно от правильной протяжки зависит безопасность автомобиля и даже жизнь водителя. Владелец шиномонтажа объяснил, к чему приводит неправильное закручивание болтов и гаек.

Почему важно правильно тянуть крепёж

Сегодня почти все автомобили оснащены дорогими легкосплавными дисками. Они требуют аккуратного обращения и строгого соблюдения технологии монтажа. Если крепёж перетянуть, велик риск повредить литьё. Если же затянуть слабо — колесо начнёт "ходить" на ступице, постепенно расшатывая болты или шпильки. В итоге они могут полностью выкрутиться прямо во время движения.

"Недостаточная или чрезмерная затяжка болтов может закончиться аварией", — отметил шиномонтажник.

Кто несёт ответственность

Если колесо открутилось после шиномонтажа, виновником аварии признают сервис. Все расходы на восстановление автомобиля и компенсацию ущерба лягут на СТО. Поэтому мастерские строго следят за порядком работы и отпускают машину только после контроля крепежа.

Как работает динамометрический ключ

Этот инструмент позволяет задать точный момент затяжки для каждого автомобиля. Его значение зависит от диаметра диска и размеров колеса. Самостоятельно водители часто тянут "до упора", что создаёт проблемы:

  • при замене колеса в дороге болты невозможно открутить;

  • шпильки или болты могут обломиться;

  • повреждается ступица, что ведёт к дорогому ремонту.

Что делать автовладельцу

  1. При замене колёс доверять работу специалистам.

  2. Если ставите колёса самостоятельно — после установки заехать на СТО и попросить проверить момент затяжки. Это стоит недорого и занимает несколько минут.

  3. Не пытаться заменить динамометрический ключ обычным воротком — точности такой способ не даст.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Перетянуть болты "до отказа".

  • Последствие: Поломка шпилек или ступицы.

  • Альтернатива: Использовать динамометрический ключ или проверку в сервисе.

  • Ошибка: Недостаточно затянуть крепёж.

  • Последствие: Колесо может открутиться на ходу.

  • Альтернатива: Контрольный обтяг после установки.

  • Ошибка: Полностью игнорировать проверку.

  • Последствие: Повышенный риск ДТП.

  • Альтернатива: Минимальные расходы на контроль в ближайшем СТО.

А что если…

А что если колесо всё-таки открутилось в дороге?
Водитель рискует потерять управление, а сама ситуация почти наверняка закончится аварией. Именно поэтому на сервисах введён строгий регламент — машина не уедет без проверки момента затяжки.

Плюсы и минусы профессиональной протяжки

Плюсы Минусы
Абсолютная безопасность Требует поездки в сервис
Сохранность дисков и ступиц Услуга может стоить дороже самостоятельной установки
Уверенность в результате Не у всех есть динамометрический ключ дома

FAQ

Можно ли купить динамометрический ключ для личного пользования?
Да, но он стоит недёшево и требует навыка настройки.

Сколько стоит проверить протяжку в сервисе?
Немного — это одна из самых доступных услуг.

Нужно ли протягивать колёса после каждой установки?
Да, особенно при сезонной смене резины.

Мифы и правда

  • Миф: Достаточно тянуть болты до упора.

  • Правда: Перетяжка опасна не меньше, чем слабая фиксация.

  • Миф: Колёса можно проверять "на глаз".

  • Правда: Нужен точный инструмент, а не субъективные усилия.

  • Миф: Дорогие диски прочнее.

  • Правда: Легкосплавные диски более хрупкие и требуют аккуратной затяжки.

3 интересных факта

  1. Первые динамометрические ключи появились ещё в 1920-х годах.

  2. Каждый производитель указывает свой момент затяжки для конкретных моделей.

  3. Даже новые автомобили после транспортировки на автовозе проверяют по крепежу колёс.

Исторический контекст

В советское время проверка болтов выполнялась "на глаз", и многие автомобилисты привыкли так работать. Но с ростом числа легкосплавных дисков и увеличением скоростей стала нужна точность. Сегодня динамометрический ключ — обязательный инструмент на любом СТО, а его использование — залог безопасности на дороге.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия заняла второе место в Европе по продажам новых автомобилей в августе 2025 — GlobalData сегодня в 20:58

Россия рвёт европейский рейтинг: авторынок страны взлетел в топ

Россия за август вышла на второе место в Европе по продажам автомобилей, обогнав многие крупные страны и показав стабильный рост.

Читать полностью » Москва и Дагестан лидируют по доле автомобилей до пяти лет на вторичном рынке — сегодня в 19:50

Машины не стареют, они мигрируют: где в России прячутся самые "свежие" авто с пробегом

Москва и Дагестан возглавили рейтинг регионов с наибольшим числом почти новых автомобилей. Почему именно там покупатели чаще выбирают "свежие" авто?

Читать полностью » Автомобили Lada названы самыми доступными по льготной программе — данные Авито.Авто и Банки.ру сегодня в 18:57

Платёж за электромобиль разрывает бюджет: льготная программа превращается в испытание

Государственная программа автокредитования помогает россиянам покупать машины с выгодой. Узнайте, кому доступна льгота и как уменьшить переплату.

Читать полностью » Chevrolet Tracker появился в России с ценой от 1,65 млн рублей сегодня в 17:40

Мал, да удал: кроссовер за 1,65 млн, который умеет почти всё

В России появился Chevrolet Tracker по цене от 1,65 млн рублей. Модель сочетает современное оснащение и доступность, открывая новые возможности для покупателей.

Читать полностью » Toyota и Hyundai отзывают более миллиона автомобилей в США из-за проблем с безопасностью сегодня в 16:57

Паника на колёсах: Toyota и Hyundai массово отзывают миллион машин в США

Toyota и Hyundai массово отзывают автомобили в США из-за опасных технических проблем, влияющих на приборные панели и ремни безопасности.

Читать полностью » В Москве машино-место в паркинге De Luxe выставили за 30,5 млн рублей сегодня в 15:58

Золотая яма под колесами: паркинг в Москве обогнал цену квартир

Стоимость машино-мест в Москве порой достигает уровня квартир, особенно в премиальных районах, где важны безопасность и престиж.

Читать полностью » Уссурийская таможня: импорт автомобилей из Китая вырос в 5 раз за восемь месяцев сегодня в 14:48

Китайское нашествие на колёсах: статистика импорта удивляет даже таможню

Россияне всё чаще покупают автомобили из Китая. Что стоит за этим бумом и какие перемены ждут рынок с ноября?

Читать полностью » В 2026 году LADA представит автомобили с обновлёнными двигателями сегодня в 13:28

Старые Нивы экономичнее на 30%: как АвтоВАЗ модернизирует двигатели

"АвтоВАЗ" готовит кроссовер Azimut и новые поколения двигателей. Какие моторы появятся в линейке LADA и как они изменят будущее марки?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Иммунолог Нил Мабботт: достичь бессмертия человеку пока невозможно
Авто и мото

В России за восемь месяцев зафиксировано 328 кибератак на автомобили
Наука

Папирус Ипувера описывает бедствия в Египте, совпадающие с десятью казнями из Библии
Культура и шоу-бизнес

Мэделин Петш опровергла слухи о романе с Кей Джей Апой
Еда

Эксперты FDA назвали виды тунца с минимальным и максимальным содержанием ртути
Спорт и фитнес

Сертифицированный специалист Майкл Хэмлин назвал обратные скручивания эффективным упражнением для кора
Наука

Раскопки на острове Айлей выявили средневековый замок с административным центром
Технологии

Apple обновила список совместимости для фирменной салфетки — добавлены iPhone 17 и iPhone Air
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet