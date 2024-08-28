Российские исследователи выяснили, что необходимо предпринять для увеличения урожайности пшеницы

В России выяснили, что заделка семян пшеницы на глубину 4-5 см увеличивает урожайность на 11%

Ученые Казанского государственного аграрного университета выяснили, что оптимальная глубина заделки семян яровой пшеницы составляет 4-5 см, что позволяет увеличить урожайность на 11%. Это связано с улучшением развития корневой системы при такой глубине посадки, что обеспечивает лучшее поглощение влаги и питательных веществ.

Данные исследования имеют практическое значение для сельхозпроизводителей, позволяя им оптимизировать методы выращивания пшеницы для повышения производительности, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/J.Doniyorovich (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)