Российские исследователи выяснили, что необходимо предпринять для увеличения урожайности пшеницы

Ученые Казанского государственного аграрного университета выяснили, что оптимальная глубина заделки семян яровой пшеницы составляет 4-5 см, что позволяет увеличить урожайность на 11%. Это связано с улучшением развития корневой системы при такой глубине посадки, что обеспечивает лучшее поглощение влаги и питательных веществ.
Данные исследования имеют практическое значение для сельхозпроизводителей, позволяя им оптимизировать методы выращивания пшеницы для повышения производительности, сообщает Газета.Ру.
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