Тёмные семена оказались более живучими в космосе, а соя подвела учёных

Семена сельскохозяйственных растений не только выжили в космосе, но и показали неплохую всхожесть, сообщил директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст. На брифинге в ходе XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024" во вторник он поделился промежуточными итогами эксперимента "Биориск".

В рамках этого проекта в 2021 году на МКС отправили семена нескольких видов культурных растений — с тем, чтобы попробовать их вырастить в экстремальных условиях во внешней части станции.

"Мы отправляли семена рапса трёх сортов, пшеницу пяти сортов, посевное просо, нут, горох и сою. Пшеница показала наибольшую всхожесть, от 80 до 100%, нут — 55-70%, рапс — от 60%, горох — 60-80%, а соя, к сожалению, только 40%", — рассказал профессор.

"Есть несколько экспериментов по длительному хранению семян на Земле, соя показывала отличную сохранность — лучшую среди зерновых, но почему-то в космосе всё получилось по-другому. Возможно, там произошла какая-то внештатная ситуация, по типу перегрева", — предположил он.

"Чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно собрать статистику и больше данных", — заключил учёный.

Эксперимент продолжается, остальные растения привезут на Землю через полгода и полтора года.