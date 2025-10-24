Макароны под запретом: кому привычное блюдо может навредить всерьёз

Макароны — один из самых привычных продуктов на нашем столе. Они быстро готовятся, прекрасно сочетаются с мясом, рыбой и овощами, а их стоимость делает блюдо доступным для всех. Однако гастроэнтерологи предупреждают: несмотря на популярность, далеко не всем можно есть макароны без ограничений. Для некоторых категорий людей такая пища может вызвать серьёзный дискомфорт и даже обострение хронических заболеваний.

"Макароны из пшеницы, ржи и ячменя строго противопоказаны при целиакии — заболевании, при котором употребление глютена приводит к повреждению слизистой оболочки кишечника. Ограничить блюда из макарон нужно и тем, кто страдает СРК: продукт может спровоцировать вздутие живота, повышенное газообразование и другие симптомы", — предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Когда макароны становятся проблемой

Главная причина, по которой врач советует отказаться от привычных спагетти и вермишели, — глютен. Этот белок содержится в пшенице, ржи и ячмене и может быть опасен для людей с целиакией или непереносимостью глютена. Даже минимальное количество может вызвать воспаление слизистой кишечника, боли и нарушение всасывания питательных веществ.

Не менее осторожными должны быть и те, кто страдает синдромом раздражённого кишечника (СРК). Макароны могут усиливать вздутие, газообразование и чувство тяжести. Диетологи советуют в таких случаях искать альтернативы без глютена — например, макароны из рисовой, кукурузной или гречневой муки.

"У пациентов с аллергией на пшеницу такой приём пищи может вызвать высыпания на коже и проблемы с ЖКТ. Люди с сахарным диабетом, в свою очередь, после употребления макарон рискуют столкнуться с резким повышением сахара в крови", — добавила Кашух.

Сравнение видов макарон