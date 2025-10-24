Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Паста с лососем
© freepik.com by lifeforstock is licensed under public domain
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 0:28

Макароны под запретом: кому привычное блюдо может навредить всерьёз

Гастроэнтеролог Кашух: макароны противопоказаны при целиакии и синдроме раздражённого кишечника

Макароны — один из самых привычных продуктов на нашем столе. Они быстро готовятся, прекрасно сочетаются с мясом, рыбой и овощами, а их стоимость делает блюдо доступным для всех. Однако гастроэнтерологи предупреждают: несмотря на популярность, далеко не всем можно есть макароны без ограничений. Для некоторых категорий людей такая пища может вызвать серьёзный дискомфорт и даже обострение хронических заболеваний.

"Макароны из пшеницы, ржи и ячменя строго противопоказаны при целиакии — заболевании, при котором употребление глютена приводит к повреждению слизистой оболочки кишечника. Ограничить блюда из макарон нужно и тем, кто страдает СРК: продукт может спровоцировать вздутие живота, повышенное газообразование и другие симптомы", — предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Когда макароны становятся проблемой

Главная причина, по которой врач советует отказаться от привычных спагетти и вермишели, — глютен. Этот белок содержится в пшенице, ржи и ячмене и может быть опасен для людей с целиакией или непереносимостью глютена. Даже минимальное количество может вызвать воспаление слизистой кишечника, боли и нарушение всасывания питательных веществ.

Не менее осторожными должны быть и те, кто страдает синдромом раздражённого кишечника (СРК). Макароны могут усиливать вздутие, газообразование и чувство тяжести. Диетологи советуют в таких случаях искать альтернативы без глютена — например, макароны из рисовой, кукурузной или гречневой муки.

"У пациентов с аллергией на пшеницу такой приём пищи может вызвать высыпания на коже и проблемы с ЖКТ. Люди с сахарным диабетом, в свою очередь, после употребления макарон рискуют столкнуться с резким повышением сахара в крови", — добавила Кашух.

Сравнение видов макарон

Вид макарон Состав Кому подходит Потенциальные риски
Пшеничные Пшеница твёрдых сортов Здоровым людям без ограничений Повышают гликемию, содержат глютен
Рисовые Рисовая мука При целиакии, аллергии на пшеницу Менее сытные, быстро усваиваются
Гречневые Гречневая мука Диабетикам, при СРК Могут крошиться при варке
Кукурузные Кукурузная мука Безглютеновая диета Калорийнее пшеничных
Чечевичные Мука из красной чечевицы Для снижения веса Высокое содержание клетчатки может вызывать газообразование

Как правильно выбрать и готовить макароны

  1. Изучайте состав — выбирайте изделия с минимальным количеством добавок.

  2. При диабете отдавайте предпочтение продуктам с высоким содержанием клетчатки и низким гликемическим индексом.

  3. Для людей с непереносимостью глютена ищите марки с маркировкой gluten free.

  4. Варите макароны "аль денте" — так они меньше влияют на уровень сахара в крови.

  5. Не добавляйте жирные соусы: лучше заменить их овощами, оливковым маслом или нежирным творогом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: употребление обычных макарон при целиакии.
    Последствие: воспаление слизистой кишечника, диарея, боли.
    Альтернатива: макароны из риса, кукурузы или киноа.

  • Ошибка: добавление сливочного соуса при диабете.
    Последствие: скачки глюкозы и повышение холестерина.
    Альтернатива: овощные соусы или нежирные белковые добавки (тунец, курица).

  • Ошибка: частое употребление макарон на ужин.
    Последствие: набор веса.
    Альтернатива: замена части порции овощами или белком.

А что если совсем отказаться от макарон?

Полный отказ от макаронных изделий возможен, но не всегда оправдан. Для здорового человека это не принесёт ощутимой пользы, ведь макароны — источник сложных углеводов, необходимых для энергии. Главное — соблюдать меру и выбирать качественные продукты.

Тем, кто боится набрать вес, диетологи советуют не исключать макароны полностью, а сократить порции. Например, заменять половину макарон овощами или бобовыми.

Плюсы и минусы макарон

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление Высокий гликемический индекс
Источник энергии Может содержать глютен
Доступная цена Способствуют набору веса при избытке
Разнообразие вкусов и форм Могут вызывать дискомфорт при СРК

Частые вопросы (FAQ)

Как выбрать макароны при диабете?
Выбирайте изделия из цельнозерновой муки или бобовых — они медленнее повышают уровень сахара.

Можно ли макароны на безглютеновой диете?
Да, но только из безглютеновых сортов муки — рисовой, кукурузной, гречневой.

Что лучше для похудения: макароны или крупы?
Крупы предпочтительнее: они содержат больше клетчатки и дольше перевариваются.

Как уменьшить вред от макарон?
Не ешьте их на ночь, сочетайте с овощами и не используйте жирные соусы.

Мифы и правда

Миф: макароны — причина ожирения.
Правда: сам продукт не вызывает ожирения, если соблюдать баланс калорий.

Миф: безглютеновые макароны полезнее для всех.
Правда: они нужны только людям с целиакией или аллергией на глютен.

Миф: макароны можно есть без ограничений спортсменам.
Правда: физическая активность помогает расходовать углеводы, но переедание всё равно нежелательно.

Исторический контекст

Макароны появились ещё в Древнем Китае, задолго до их "итальянского" признания. Археологи нашли следы лапши из проса возрастом более 4000 лет. В Европу паста попала в Средние века, когда торговцы привезли технологию её изготовления из Азии.

В Италии макароны стали символом национальной кухни — из них делали длинные спагетти, короткие пенне, фарфалле и лазанью. В России же макароны получили популярность в начале XX века, когда их начали производить из местной муки.

