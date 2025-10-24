Макароны под запретом: кому привычное блюдо может навредить всерьёз
Макароны — один из самых привычных продуктов на нашем столе. Они быстро готовятся, прекрасно сочетаются с мясом, рыбой и овощами, а их стоимость делает блюдо доступным для всех. Однако гастроэнтерологи предупреждают: несмотря на популярность, далеко не всем можно есть макароны без ограничений. Для некоторых категорий людей такая пища может вызвать серьёзный дискомфорт и даже обострение хронических заболеваний.
"Макароны из пшеницы, ржи и ячменя строго противопоказаны при целиакии — заболевании, при котором употребление глютена приводит к повреждению слизистой оболочки кишечника. Ограничить блюда из макарон нужно и тем, кто страдает СРК: продукт может спровоцировать вздутие живота, повышенное газообразование и другие симптомы", — предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Когда макароны становятся проблемой
Главная причина, по которой врач советует отказаться от привычных спагетти и вермишели, — глютен. Этот белок содержится в пшенице, ржи и ячмене и может быть опасен для людей с целиакией или непереносимостью глютена. Даже минимальное количество может вызвать воспаление слизистой кишечника, боли и нарушение всасывания питательных веществ.
Не менее осторожными должны быть и те, кто страдает синдромом раздражённого кишечника (СРК). Макароны могут усиливать вздутие, газообразование и чувство тяжести. Диетологи советуют в таких случаях искать альтернативы без глютена — например, макароны из рисовой, кукурузной или гречневой муки.
"У пациентов с аллергией на пшеницу такой приём пищи может вызвать высыпания на коже и проблемы с ЖКТ. Люди с сахарным диабетом, в свою очередь, после употребления макарон рискуют столкнуться с резким повышением сахара в крови", — добавила Кашух.
Сравнение видов макарон
|Вид макарон
|Состав
|Кому подходит
|Потенциальные риски
|Пшеничные
|Пшеница твёрдых сортов
|Здоровым людям без ограничений
|Повышают гликемию, содержат глютен
|Рисовые
|Рисовая мука
|При целиакии, аллергии на пшеницу
|Менее сытные, быстро усваиваются
|Гречневые
|Гречневая мука
|Диабетикам, при СРК
|Могут крошиться при варке
|Кукурузные
|Кукурузная мука
|Безглютеновая диета
|Калорийнее пшеничных
|Чечевичные
|Мука из красной чечевицы
|Для снижения веса
|Высокое содержание клетчатки может вызывать газообразование
Как правильно выбрать и готовить макароны
-
Изучайте состав — выбирайте изделия с минимальным количеством добавок.
-
При диабете отдавайте предпочтение продуктам с высоким содержанием клетчатки и низким гликемическим индексом.
-
Для людей с непереносимостью глютена ищите марки с маркировкой gluten free.
-
Варите макароны "аль денте" — так они меньше влияют на уровень сахара в крови.
-
Не добавляйте жирные соусы: лучше заменить их овощами, оливковым маслом или нежирным творогом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: употребление обычных макарон при целиакии.
Последствие: воспаление слизистой кишечника, диарея, боли.
Альтернатива: макароны из риса, кукурузы или киноа.
-
Ошибка: добавление сливочного соуса при диабете.
Последствие: скачки глюкозы и повышение холестерина.
Альтернатива: овощные соусы или нежирные белковые добавки (тунец, курица).
-
Ошибка: частое употребление макарон на ужин.
Последствие: набор веса.
Альтернатива: замена части порции овощами или белком.
А что если совсем отказаться от макарон?
Полный отказ от макаронных изделий возможен, но не всегда оправдан. Для здорового человека это не принесёт ощутимой пользы, ведь макароны — источник сложных углеводов, необходимых для энергии. Главное — соблюдать меру и выбирать качественные продукты.
Тем, кто боится набрать вес, диетологи советуют не исключать макароны полностью, а сократить порции. Например, заменять половину макарон овощами или бобовыми.
Плюсы и минусы макарон
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое приготовление
|Высокий гликемический индекс
|Источник энергии
|Может содержать глютен
|Доступная цена
|Способствуют набору веса при избытке
|Разнообразие вкусов и форм
|Могут вызывать дискомфорт при СРК
Частые вопросы (FAQ)
Как выбрать макароны при диабете?
Выбирайте изделия из цельнозерновой муки или бобовых — они медленнее повышают уровень сахара.
Можно ли макароны на безглютеновой диете?
Да, но только из безглютеновых сортов муки — рисовой, кукурузной, гречневой.
Что лучше для похудения: макароны или крупы?
Крупы предпочтительнее: они содержат больше клетчатки и дольше перевариваются.
Как уменьшить вред от макарон?
Не ешьте их на ночь, сочетайте с овощами и не используйте жирные соусы.
Мифы и правда
Миф: макароны — причина ожирения.
Правда: сам продукт не вызывает ожирения, если соблюдать баланс калорий.
Миф: безглютеновые макароны полезнее для всех.
Правда: они нужны только людям с целиакией или аллергией на глютен.
Миф: макароны можно есть без ограничений спортсменам.
Правда: физическая активность помогает расходовать углеводы, но переедание всё равно нежелательно.
Исторический контекст
Макароны появились ещё в Древнем Китае, задолго до их "итальянского" признания. Археологи нашли следы лапши из проса возрастом более 4000 лет. В Европу паста попала в Средние века, когда торговцы привезли технологию её изготовления из Азии.
В Италии макароны стали символом национальной кухни — из них делали длинные спагетти, короткие пенне, фарфалле и лазанью. В России же макароны получили популярность в начале XX века, когда их начали производить из местной муки.
