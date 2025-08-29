Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:17

Собака спит и улыбается: учёные выяснили, кто чаще всего снится питомцам

Дирдре Барретт: собаки переживают во сне прогулки, игры и моменты с хозяином

Многие владельцы собак удивляются или даже пугаются, когда их питомец во сне скулит, подёргивает лапами или словно бежит. Но подобное поведение — вполне естественное явление. Исследования показывают: собаки действительно видят сны, и чаще всего в центре этих сновидений оказываются… их хозяева.

О чём мечтают собаки

По данным исследований, проведённых доктором Дирдре Барретт, психологом Гарвардской медицинской школы, собачьи сны во многом похожи на человеческие. Животные "переживают" во сне то, что произошло днём: прогулки, игры, встречи с другими питомцами. Однако главным образом их сны связаны с людьми, с которыми они живут. Барретт предполагает, что собака может видеть лицо хозяина, вспоминать его запах, радостные моменты или даже ситуации, когда человек огорчил её.

Почему это похоже на сон человека

Как и у людей, у собак есть разные стадии сна. Сновидения появляются в фазе REM — быстрой фазы движения глаз. В этот момент мозг активно работает, но мышцы обычно расслаблены, чтобы животное не повторяло движения из сна. Иногда этот механизм срабатывает не полностью, и мы замечаем, как собака во сне шевелит лапами или подёргивается — это отражение увиденного в сновидении.

Влияние качества сна

Качество сна у собак зависит от тех же факторов, что и у людей. Беспокойство, стресс, дискомфорт или неудобная подстилка ухудшают сон. Также влияют температура в комнате и чистота воздуха. Если питомец плохо себя чувствует, он может часто менять позу или вставать среди ночи.

Как помочь собаке хорошо спать

• обеспечить удобное и чистое место для отдыха;
• следить за температурой и свежестью воздуха в комнате;
• кормить питомца правильной пищей и выгуливать перед сном;
• уделять внимание эмоциональному состоянию — спокойная и любимая собака спит лучше.

Итог

Собаки действительно видят сны, и чаще всего — о своих хозяевах. Забота о здоровье и комфорте питомца не только укрепляет его связь с человеком, но и делает его сон спокойнее и счастливее.

