Кошка смотрит телевизор
Кошка смотрит телевизор
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:12

Кошки тоже любят сериалы? Вот что на самом деле видит пушистый зритель

Учёные из университета Линкольна выяснили, как просмотр видео влияет на поведение кошек

Кошки давно стали звёздами интернета, но теперь и сами — активные зрители: часами могут следить за птичками на экране или пытаться поймать рыбу, "плывущую" по планшету. Но понимают ли они, что видят? Узнают ли нас на видео и воспринимают ли изображение так же, как люди?

Как кошки видят экран

Глаза кошек устроены иначе, чем у человека. Они приспособлены к движению и тусклому свету, а не к цветам и деталям.
Цветовое восприятие. Кошки различают в основном синие и жёлтые тона. Красные и зелёные для них почти одинаковы, поэтому яркая реклама на экране не производит особого впечатления.
Частота восприятия. Человеческий глаз видит плавное видео при 45 Гц, а кошке нужно около 70-80 Гц. То, что для нас выглядит как фильм, для неё может быть мигающей картинкой. Поэтому некоторые старые телевизоры ей просто "мерцают".
Резкость. Кошки видят лучше вблизи. Слишком далёкий экран — как размытие для них. Зато близкий планшет с движущейся мышью или рыбкой — настоящий праздник.

"Кошки воспринимают экран не как "окно в мир”, а как источник движения. Всё, что двигается быстро, пробуждает их охотничий инстинкт", — поясняет фелинолог Ирина Павлова.

Узнают ли кошки людей на экране

Видеозвонок с питомцем — милый жест, но на практике кошки редко узнают лицо хозяина по изображению. Исследования показали, что:

  • кошки распознают человека по лицу только в 54% случаев;

  • при этом других кошек — в 91% случаев.

То есть им проще опознать себе подобных. А вот голос они различают прекрасно: эксперименты показали, что кошки реагируют на обращение по имени, когда его произносит именно их опекун, а не чужой человек.

Что кошки думают о телевизоре

Многие питомцы с интересом смотрят телевизор, но воспринимают происходящее скорее как набор движущихся объектов. Если на экране птичка — кошка видит не "птицу", а "маленькое шевелящееся нечто, которое надо поймать".
Современные телевизоры с высокой частотой обновления и яркими цветами делают изображение более реалистичным для животных, поэтому им действительно может быть интересно.

Телевизор как способ обогащения среды

Учёные из университета Линкольна ещё в 2008 году заметили, что просмотр видео помогает кошкам в приютах снижать стресс. Им включали ролики с движущимися объектами и звуками природы — и животные дольше сохраняли спокойствие и интерес.
Кошки проявляют внимание к экрану в среднем до трёх часов в день — примерно столько же времени они тратят на игру или охоту в естественной среде.

Как выбрать "программу" для кошки

  1. Видео с птицами, мышами, рыбками - самые увлекательные.

  2. Изображение должно быть чётким и плавным (60-120 Гц).

  3. Звук играет роль: щебет, журчание воды или шелест листвы усиливают внимание.

  4. Избегайте слишком громких или резких звуков — они могут напугать животное.

В сети уже есть специальные каналы и приложения, где контент создан специально для кошачьего восприятия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ставить экран слишком близко к кошке.
→ Последствие: перенапряжение глаз и потеря интереса.
→ Альтернатива: держите монитор на расстоянии 1-1,5 м.

• Ошибка: оставлять видео включённым целый день.
→ Последствие: раздражение и переутомление.
→ Альтернатива: включайте короткие сеансы по 20-30 минут.

• Ошибка: заставлять кошку смотреть.
→ Последствие: стресс и агрессия.
→ Альтернатива: дайте выбор — хочет смотреть, пусть смотрит.

FAQ

Видят ли кошки мультфильмы?
Да, но не сюжет. Их внимание привлекают движение и контраст.

Можно ли оставлять телевизор включённым, когда уходите?
Если питомцу нравится — да. Это создаёт ощущение присутствия и снижает скуку.

Почему кошка бьёт лапой по экрану?
Это инстинкт охотника: она "ловит добычу". Главное — следить, чтобы не повредила экран.

Мифы и правда

• Миф: кошка узнаёт хозяина по видео.
правда: чаще всего реагирует только на голос.

• Миф: телевизор портит зрение животного.
правда: нет, если экран не слишком яркий и включён недолго.

• Миф: кошки видят мир в чёрно-белом.
правда: они различают синий и жёлтый, но плохо видят красный и зелёный.

Исторический контекст

Когда появились первые телевизоры, кошки почти не реагировали на экран — частота обновления была слишком низкой. Лишь с приходом цифровых дисплеев их внимание изменилось. Сегодня "кошачьи" видеоролики — часть индустрии домашних развлечений и даже терапии для питомцев, живущих в городских квартирах.

Три интересных факта

  1. Кошки видят движение в пять раз лучше человека.

  2. Их поле зрения шире — около 200°, что делает экраны особенно заманчивыми.

  3. В Японии существуют "кошачьи кинотеатры" — кафе, где животные могут смотреть видео с рыбой и птицами.

Так что, когда ваш питомец с интересом следит за телевизором, он не смотрит сериал — он наблюдает за движением, которое пробуждает древние инстинкты охотника. А вам остаётся лишь наслаждаться этим зрелищем и не забывать, что его "фильм" куда реалистичнее любого нашего.

