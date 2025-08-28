За фасадом "райского курорта": правда о деньгах, пляжах и законах Турции

Что скрывается за яркой туристической картинкой Турции? Ответ на этот вопрос помогает найти наша коллега Маргарита, которая уже много лет живет в Анталье и делится своими наблюдениями и практическими советами для российских путешественников.

Деньги и карты: что работает в 2025 году

Маргарита сразу предупреждает: полагаться только на банковские карты не стоит.

"Самый мудрый совет, который можно дать путешествующим в 2025 году, — берите в Турцию наличные (доллары или евро), не ошибетесь", — подчеркивает она.

Дело в том, что карты "Мир" в Турции больше нигде не принимаются, а UnionPay поддерживает лишь ограниченное число банков. Работают только карты, выпущенные за пределами России. Поэтому лучший вариант — везти с собой валюту, которую можно обменять даже в небольших обменных пунктах у пляжа или в крупных ТЦ, например в MarkAntalya. В крайнем случае магазины принимают евро и доллары.

Что касается безопасности, то на улицах Антальи можно чувствовать себя спокойно: в городе много полицейских патрулей, есть даже отдельная "туристическая полиция". Но туристам все же советуют быть осторожнее и не оставлять вещи без присмотра на пляже.

Как перемещаться по городу

Анталья может похвастаться развитой системой общественного транспорта. Автобусы ходят часто и по расписанию, за их движением удобно следить через приложение Antalyakart. В городе курсирует современный скоростной трамвай и туристический ретро-трамвайчик, который соединяет Муратпаши со Старым городом.

Оплата — через единую транспортную карту Antalya kart, которую можно приобрести и пополнить в автоматах у остановок и магазинов. В 2025 году сама карта стоит 50 лир (около 100 рублей), а поездка обходится в 27 лир.

Такси вызываются по специальным кнопкам, расположенным буквально на каждом углу. Но, как отмечает Маргарита, цены растут, а таксисты нередко завышают тарифы для иностранцев. Поездка из аэропорта до района Коньяалты стоит около 1000 лир.

Пляжи и отдых у моря

Самым популярным пляжем остается Коньяалты — визитная карточка города. Его протяженная набережная с пальмами и горами на фоне напоминает Ривьеру. Пляж оборудован душами, кабинками для переодевания и бесплатными туалетами.

Купаться можно даже зимой: температура воды в январе держится около +20 °C. К лету сюда подтягиваются и любители активного отдыха: дайвинг, гидроциклы, прогулки на воздушном шаре.

Для желающих сэкономить есть совет: купить зонтик и полотенце в "Мигросе" и расположиться на первой линии, минуя платные шезлонги кафе и ресторанов.

Где жить и как сэкономить

Анталья предлагает варианты на любой бюджет: от пятизвездочных гостиниц по 200 евро за ночь на семью до апартаментов или квартир на краткосрочную аренду.

Маргарита предупреждает: пакетные туры зачастую обходятся дороже, чем самостоятельное бронирование. В телеграм-канале "Путешествия Почти Бесплатно" регулярно появляются выгодные предложения, и порой туристы платят за одинаковые номера в одном отеле суммы, отличающиеся в два-три раза.

Покупки и рынки

За одеждой и обувью стоит заглянуть в LC Waikiki или FLO — магазины с доступными ценами и постоянными скидками. Торговые центры вроде MarkAntalya или 5M Migros тоже популярны, но цены в брендовых бутиках могут оказаться выше московских.

Что касается продуктов, то выгоднее всего покупать их на еженедельных рынках. Там можно найти свежие овощи, фрукты и мясо, а также почувствовать атмосферу восточного базара. В супермаркетах же — вроде Migros или A101 — лучше брать только самые необходимые продукты.

Достопримечательности и экскурсии

Старый город Калейчи с узкими улочками и живописной мариной — обязательный пункт для туристов. Из популярных экскурсий выделяются прогулка на корабле к водопаду Нижний Дюден и поездка к Верхнему Дюдену с его пещерами.

Любителям античности подойдут развалины Перге и Фазелиса, но стоит учитывать, что летом путешествия к ним могут быть утомительными. А вот канатная дорога в Анталье пока закрыта: в 2024 году здесь произошел несчастный случай с кабинами, и ее эксплуатацию приостановили.

Традиции и запреты

Несмотря на туристический характер города, Турция остается страной с сильными религиозными традициями. Туристам советуют проявлять уважение: не гулять по городу в купальниках, не фотографировать женщин без разрешения и избегать съемки полицейских и госучреждений.

"Один русский турист сфотографировал интерьер трамвая, и в кадр случайно попали попутчицы. Его тут же скрутили и отправили в тюрьму, обвинив в домогательствах!" — вспоминает Маргарита.

Также стоит помнить: пешеходные переходы здесь работают не так, как в России. Машины далеко не всегда уступают дорогу, поэтому лучше дождаться, пока поток транспорта пройдет.

Анталья остается одним из самых любимых направлений для россиян. Здесь туристов действительно ждут и рады видеть, а знание хотя бы пары турецких слов поможет быстро завести новые знакомства.