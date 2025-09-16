Сон на полмозга: вот как киты и дельфины отдыхают, не рискуя утонуть

Киты и дельфины живут в мире, где сон сопряжён с опасностью. Чтобы не утонуть и при этом дать мозгу отдохнуть, они используют уникальный механизм — унигемисферический сон. Это явление до сих пор поражает учёных и делает морских млекопитающих по-настоящему особенными.

Как спят киты и дельфины

В отличие от человека, дыхание у китообразных — сознательный процесс. Им нужно контролировать каждый вдох, поэтому полностью "отключить" мозг они не могут. Во время сна отдыхает только одно полушарие мозга, а второе остаётся активным, поддерживая дыхание и контроль за окружающей обстановкой.

У дельфинов при этом закрывается один глаз, а второй остаётся открытым, чтобы следить за хищниками или препятствиями. Кашалоты демонстрируют удивительное поведение: они могут спать вертикально, группами, словно "стоя" в воде, головой вверх.

Некоторые виды предпочитают отдыхать у поверхности, медленно дрейфуя, чтобы легче дышать. Так каждая группа выработала свои стратегии, но суть одна: сон без риска для жизни.

Сон малышей

Интересно, что детёныши китов и дельфинов почти не спят в первые недели жизни. Вместо этого они постоянно двигаются рядом с матерью, которая защищает их и согревает. Лишь позже молодые начинают использовать тот же унигемисферический сон, что и взрослые.

Сколько они могут не дышать

Продолжительность задержки дыхания зависит от вида:

клюворыл Кювье — рекордсмен: более 3 часов 40 минут ;

кашалоты — около 90 минут ;

горбатые киты — 15-30 минут ;

косатки — в среднем до 15 минут, но обычно поднимаются за воздухом каждые 3-5 минут.

Плюсы и минусы унигемисферического сна

Плюсы Минусы Позволяет дышать во сне Полноценного глубокого сна нет Обеспечивает защиту от хищников Нагрузка на нервную систему Дает возможность отдыхать стаями Требует постоянного контроля Сохраняет жизнь детёнышам Сон более короткий и прерывистый

FAQ

Почему они не могут дышать автоматически, как люди?

Эволюция закрепила у китообразных сознательный контроль дыхания, что помогает им адаптироваться к жизни в воде.

Опасно ли им спать у поверхности?

Нет, при унигемисферическом сне часть мозга следит за дыханием и положением тела.

Все ли киты спят одинаково?

Нет, одни — вертикально, другие — дрейфуют у поверхности. Поведение зависит от вида и условий.

