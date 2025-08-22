Дружба, игры или вражда: как на самом деле общаются киты и дельфины

Исследователи выяснили, что встречи между дельфинами и китами могут быть более взаимными, чем считалось ранее. Новое исследование, опубликованное в журнале Discover Animals, анализировало сотни фотографий и видео, предоставленных туристами, учеными и широкой публикой, чтобы понять, являются ли эти встречи совместной игрой или односторонним взаимодействием. Результаты исследования показали, что киты и дельфины не только конкурируют за ресурсы, но и могут проявлять взаимный интерес и игривое поведение.

Анализ охватывал 199 отдельных взаимодействий между 19 видами в 17 местах по всему миру, с участием около 1570 дельфинов и 425 китов. Исследователи использовали широкий спектр данных, включая фотографии и видео, предоставленные туристами, учеными и широкой публикой. Это позволило собрать большой объем информации о взаимодействиях между китами и дельфинами в различных местах по всему миру.

Дельфины-афалины, обычные дельфины и горбатые киты: главные участники взаимодействия

Больше половины наблюдаемых дельфинов были дельфинами-афалинами (51%), за ними следовали обычные дельфины (17%) и тихоокеанские белобостронние дельфины (15%). Среди китов преобладали горбатые киты — они составляли более двух третей всех наблюдений, на серых китов приходилось 16%, а на финвалов — 7%. Определенные виды дельфинов и китов чаще участвуют во взаимодействиях из-за особенностей своего поведения и ареала обитания.

Видеоанализ показал, что горбатые киты положительно реагировали на дельфинов примерно в трети случаев. По словам Олафа Мейнеке, руководителя программы "Киты и климат" в Университете Гриффита (Австралия): "Киты катались из стороны в сторону, показывая живот и выполняя другие жесты, которые можно считать дружескими или ухаживающими.

Они медленно приближались к дельфинам и не пытались их избегать. Это интересно, потому что обычно киты не особенно дружелюбны к дельфинам и могут их преследовать или раздражать". Горбатые киты проявляют дружелюбие к дельфинам, демонстрируя игривое поведение и избегая агрессии.

Агрессивное поведение: пощечины и удары хвостом в редких случаях

Хотя многие встречи демонстрировали взаимный интерес, некоторые киты реагировали менее дружелюбно. В редких случаях наблюдались пощечины или удары хвостом — это считается агрессивным поведением, но почти не встречалось среди горбатых китов. Агрессивное поведение между китами и дельфинами является редким и обычно связано с защитой территории или ресурсов.

Ученые также зафиксировали одностороннюю игру, когда только один вид проявлял игривое поведение. Например, дельфины иногда дразнили или преследовали китов во время кормления. Дельфины могут проявлять игривое поведение по отношению к китам, даже если киты не отвечают взаимностью.

Социальная игра: кооперативное и взаимное взаимодействие

Как пояснил Мейнеке: "Социальная игра является кооперативной и взаимной, но есть также односторонняя игра или взаимодействие, и только один участник воспринимает взаимодействие как игровое".

Соавтор исследования Оливия Кроули отметила, что наблюдения, такие как "поездки дельфинами и близкие прикосновения", особенно интригуют. "Иметь возможность задокументировать эти наблюдения и увидеть поведенческие паттерны было увлекательно", — сказала она. "Поездки дельфинами” и близкие прикосновения свидетельствуют о сложном социальном взаимодействии между китами и дельфинами.

По словам Мейнеке, таких исследований мало, так как межвидовые встречи непредсказуемы и сложно задокументировать.

"На самом деле невозможно планировать документирование такого поведения, поскольку оно может произойти в течение короткого времени и в разных местах", — отметил он.

Межвидовая социальная игра: не только в океане, но и на суше

Межвидовая социальная игра (ISP) не уникальна для океана. На суше ученые наблюдали, как шимпанзе играют с бабуинами, собаки с ослами, жирафы с страусами. В море наблюдать ISP сложнее из-за удаленности и трудности фиксации событий.

Мейнеке считает, что такие игры могут служить "временем простоя" для умных морских животных.

"Дельфины обычно провоцируют взаимодействие, но, как мы узнали, это не всегда односторонняя встреча в океане. Подобно людям, дельфинам и китам нужны моменты, когда их мозг может расслабиться и не нужно заниматься охотой или размножением", — сказал он.

Важно отметить, что отсутствие видимой реакции китов не означает отсутствие общения: они могут сигнализировать другими способами, невидимыми на поверхности. Невидимые сигналы и коммуникации могут играть важную роль во взаимодействии китов и дельфинов.

Результаты подчеркивают сложность отношений между китами и дельфинами и открывают новые возможности для исследований.

"Различные категории поведения, которые мы смогли извлечь из данных, показывают сложность взаимодействия китов и дельфинов. Многому нужно учиться и учиться в будущем", — заключил Мейнеке.

Интересные факты о китах и дельфинах

Дельфины являются одними из самых умных животных на Земле.

Киты и дельфины общаются друг с другом с помощью сложных звуковых сигналов.

Некоторые виды китов и дельфинов совершают длительные миграции.

В заключение, новое исследование показало, что взаимодействия между китами и дельфинами являются более сложными и разнообразными, чем считалось ранее. Киты и дельфины не только конкурируют за ресурсы, но и могут проявлять взаимный интерес и игривое поведение. Эти открытия открывают новые перспективы для изучения социальных взаимодействий в морском мире.