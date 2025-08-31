Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:31

Угроза молчания: как изменение климата ставит под удар жизнь китов

Ученые фиксируют снижение звуковой активности китов в результате загрязнения

Вы когда-нибудь задумывались, почему величественные киты, известные своими мелодичными песнями, стали меньше общаться? За последние годы звуковая активность этих морских гигантов сократилась почти вдвое. Исследования, проведенные американскими учеными с помощью специализированных микрофонов, раскрывают тревожные причины этого явления.

Уникальная природа китов и их песни

Киты используют звуки для различных целей: общения, навигации и привлечения партнеров в брачный сезон. Эти "песни" прекрасно распространяются под водой, что делает их важным инструментом в жизни морских млекопитающих.

Однако, по мнению специалистов Исследовательского института аквариума залива Монтерей, сейчас киты сталкиваются с серьезными трудностями. Гиганты страдают от нехватки пищи и отравления токсичными водорослями, которые стремительно разрастаются в океанах из-за изменений климата.

Влияние климатических изменений

Одной из наиболее серьезных проблем являются "тепловые волны", впервые зафиксированные в 2013 году. Эти участки воды, температура которых значительно превышает норму, могут оставаться в одном месте в течение нескольких лет. Первая тепловая волна имела размеры около тысячи километров на тысячу километров и глубину около ста метров. Температура в таких зонах превышает норму на 2-3 градуса, что негативно сказывается на морских обитателях.

Так называемые "тепловые пузыри" в основном сосредоточены у берегов Северной Америки. Причины их появления до конца не выяснены, но одной из версий является влияние атмосферных антициклонов и глобального потепления. Эти явления, в свою очередь, могут приводить к экстремальным погодным условиям. Первая тепловая волна рассосалась в 2019 году, но вскоре появилась новая — "Пузырь 2.0".

К сожалению, в данной ситуации помощь китам практически невозможна. Единственным выходом остается работа над улучшением экологии нашей планеты в целом. Мы должны объединить усилия для защиты этих удивительных существ и их среды обитания.

