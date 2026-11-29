Учёные из Шотландии смогли заглянуть в прошлое китообразных, используя радиационный след ядерных испытаний середины XX века. Оказалось, что в зубах косаток и кашалотов, выбросившихся на берег за последние два десятилетия, сохранилась химическая запись о жизни животных. Анализ этих данных привёл к сенсационной гипотезе: одна из самок-косаток могла прожить более 65 лет, что ставит под сомнение существующие представления о максимальном возрасте самцов этого вида, обычно оцениваемом в 50–60 лет. Работа, опубликованная в журнале Frontiers in Marine Science, демонстрирует, как исторические техногенные изменения атмосферы становятся инструментом биоархеологии морских зверей.

Ядерный след как маркер времени

Керн Тирни, ведущий автор исследования и научный сотрудник Шотландского университета по экологическим исследованиям (SERC), объясняет принцип метода. В период активных испытаний атомного оружия в атмосферу поступило огромное количество радиоуглерода ($^{14}C$). Этот изотоп не исчез мгновенно; он циркулировал в океане и накапливался в тканях животных, рождённых или живших в ту эпоху. Для китообразных с их медленно растущими зубами этот след стал вечным тайм-кодом. Измеряя уровень радиоуглерода в слоях зуба, исследователи могут установить, пережил ли животное период пиковых выбросов, что позволяет грубо, но достоверно датировать его жизнь.

Зубы кашалотов и косаток обладают полосчатой структурой, похожей на годовые кольца дерева. Раньше предполагалось, что каждый такой слой образуется за год. Чтобы проверить эту гипотезу и узнать больше о животных, выбросившихся на берег Шотландии, команда проанализировала зубы трёх косаток (1995–2016 годы) и двух кашалотов (1990-е годы). У кашалотов картина совпала идеально: слои зубов и радиоуглеродный профиль указывали на возраст в 20 и 40 лет соответственно. Это подтвердило, что в раннем и среднем возрасте зубные слои действительно отражают годы жизни.

Косатка KW2 и предел измерений

Ситуация с косатками оказалась сложнее. У одного самца данные совпали: он умер, вероятно, в начале 20-х годов. Но у другого, самца по имени KW2, выбросившегося на остров Уист в западной Шотландии в 2015 году, возникло несовпадение. Зубная структура указывала на возраст за 50, тогда как радиоуглеродный анализ требовал, чтобы ему было минимум 65 лет. Тирни предполагает два возможных объяснения этого парадокса. Либо в какой-то момент несколько слоёв образовались за один год, создав иллюзию более ранней смерти, либо зуб попросту исчерпал пространство для наращивания новых слоёв. «Мы думаем, что зубу стало просто некуда расти дальше», — полагает исследователь.

Эрик Хойт, сопредседатель специализированной группы Международного союза охраны природы (МСОП) по важным морским млекопитающим, отмечает, что максимализм в оценке долголетия дикой природы всегда трудно поддаётся верификации, так как невозможно отслеживать каждого отдельного индивида до самой смерти. Существующие данные о долголетии косаток основаны на ограниченных выборках и относительно недавних наблюдениях. Поэтому утверждение Хойта о том, что «неудивительно, если самцы-косатки иногда доживают до 65 лет и старше», звучит как обоснованное предположение, а не фантастика.

Диеты и судьба западного сообщества

Анализ стабильных изотопов углерода и азота позволил реконструировать рацион животных. Самка по имени Лулу, которая была последним известным самцом в генетически обособленном «Западном сообществе» Шотландии, потребляла значительно больше морских млекопитающих, чем самцы, предпочитавшие рыбу. Это соответствует специфике их популяций: Западное сообщество славится охотой на других китообразных. Трагедия этой популяции в том, что за десятилетия наблюдений не родилось ни одного детёныша, и сейчас в ней остаются лишь два стареющих самца, которые, вероятно, станут последними представителями своей линии.

Важно отметить, что в отличие от северо-западной популяции Тихого океана, где самцы-косатки известны как «маменькины сыновья» и погибают вскоре после смерти матерей, шотландские самцы, возможно, живут более самостоятельной жизнью. Если живущие в «Западном сообществе» самцы, которым, как полагают, уже более 50 лет, справляются без поддержки матерей, это указывает на возможную популяционную специфику их поведения и биологии. Измерения радиоуглерода и изотопного состава превращаются здесь из сухих лабораторных данных в ключ к пониманию уникальной социологии и экологии этих гигантов.