Промокли ноги? Вот что нужно сделать сразу, чтобы не заболеть

Многие слышали предупреждение: "Не ходи с мокрыми ногами — простудишься". Но почему это действительно работает? Врач-терапевт Иван Ромасов в разговоре с сайтом "Страсти" объяснил физиологию процесса и рассказал, как минимизировать риски.

Что происходит в организме

Когда стопы охлаждаются, кровеносные сосуды сужаются. Этот процесс запускает спазм капилляров по всему телу, включая слизистую оболочку носа.

"Это снижает активность реснитчатого эпителия, ответственного за эвакуацию слизи и микроорганизмов. Застой слизи создает благоприятную среду для размножения вирусов и бактерий, открывая дорогу инфекциям, поэтому резко повышается риск ОРВИ", — пояснил Ромасов.

Опасное сочетание

По словам специалиста, серьёзные последствия чаще возникают при длительном воздействии влаги. А если к этому добавить холодный ветер, переохлаждение наступает значительно быстрее.

Как помочь себе

Чтобы избежать болезни, важно действовать сразу: