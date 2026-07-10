Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде
Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде
© freepik.com by tawatchai07 is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:42

Капли воды на волосах не работают как линзы: чего действительно стоит опасаться на солнце

Миф о том, что мокрые волосы под прямыми лучами солнца работают как линза и провоцируют ожоги кожи головы, не имеет под собой клинических оснований. Дерматолог, трихолог Татьяна Егорова в беседе с NewsInfo пояснила, что вода на волосах не создает опасной концентрации ультрафиолета.

Ранее сообщалось, что мокрые волосы после купания могут не только испортить внешний вид, но и стать причиной проблем со здоровьем кожи. Эксперты утверждают, что капли воды на волосах способны усиливать воздействие ультрафиолета и повышать риск ожогов кожи головы.

Косметолог подчеркивает, что для возникновения эффекта линзы поверхность воды должна быть идеально ровной и тонкой. На волосах же влага распределяется хаотично — отдельными микроскопическими каплями, которые физически не способны сфокусировать свет до опасного уровня. Более того, при испарении вода дополнительно охлаждает поверхность.

"Капли воды действительно лучше преломляют солнечный свет, действие ультрафиолета чуть усиливается, но мы говорим, что это клинически незначимая дозировка. Если бы мы на голове носили нимб из воды — это одна история, а это просто мокрые волосы, которые ничего особо не преломляют. Этим можно пренебречь, ожог тем более исключен. Наоборот, пока вода испаряется, она будет охлаждать кожу", — отметила Егорова.

Специалист добавила, что волосы сами по себе служат естественным барьером для ультрафиолета, защищая кожу волосистой части головы. Влажные пряди выступают в роли дополнительного слоя, минимизирующего прямое попадание лучей, пока жидкость не испарится.

В этот период соблюдение правил ухода за прядями в знойную жару поможет избежать излишней сухости волос. При этом стоит помнить, что пляжный отдых нередко превращает волосы в солому из-за химического воздействия соленой воды. Также важно учитывать, что ежедневные домашние привычки часто приводят к потере блеска и тусклости прядей. Проблемы с состоянием волос после высыхания — ломкость и сухость — действительно возможны, но кожа головы при этом остается под надежной защитой.

Дополнительно эксперты напоминают, что для восстановления кожи при получении солнечного ожога существуют специальные средства, которые спасают ситуацию максимально быстро.

Читайте также

Проверено экспертом: Дерматолог, трихолог Анастасия Шевелева, Косметолог Марина Кравцова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кофеин оказался не главным врагом: что на самом деле делает детские энергетики опасными 03.07.2026 в 15:37

Гастроэнтеролог Никита Харлов оценил для NewsInfo влияние энергетических напитков на детский организм.

Читать полностью » Инфаркт больше не ждет старости: у молодых нашли тревожную комбинацию факторов 03.07.2026 в 15:05

Кардиолог Софья Советова пояснила NewsInfo, почему у поколения тридцатилетних обычный ритм жизни стремительно подтачивает работу главных систем организма.

Читать полностью » Акне перестают считать только кожной проблемой: новые данные оказались неожиданностью 01.07.2026 в 12:09

Дерматолог Олеся Вишня оценила для NewsInfo обнаруженные учеными новые биологические маркеры, открывающие перспективы для лечения акне.

Читать полностью » Ферритин в крови зашкаливает не просто так: вот что может стоять за таким показателем 30.06.2026 в 17:30

Эндокринолог Антон Поляков объяснил NewsInfo, почему невнимание к уровню микроэлементов в организме может обернуться серьезными проблемами.

Читать полностью » Шея затекает не просто так: смартфон запускает процесс, который меняет внешность 29.06.2026 в 21:42

Остеопат Илья Третьяков объяснил NewsInfo, почему длительное пребывание в наклонном положении при просмотре контента провоцирует развитие патологических изменений.

Читать полностью » Сальмонеллез летом цепляется быстрее: эти привычки могут отправить на больничную койку 29.06.2026 в 16:49

Биолог Михаил Супотницкий пояснил NewsInfo, какие скрытые угрозы для здоровья несет летний сезон.

Читать полностью » Давление поднялось без нагрузки: какие цифры на тонометре должны насторожить 26.06.2026 в 14:28

Кардиолог Андрей Кондрахин назвал NewsInfo пределы артериального давления у здорового человека.

Читать полностью » Алкоголь среди молодежи вышел из моды не полностью: рынок заметил тревожную подмену 26.06.2026 в 13:19

Эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский назвал NewsInfo данные о снижении употребления спиртного среди молодежи иллюзией.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Разработчиков подвинули алгоритмы: как нейросети меняют рынок вакансий
Питомцы
Вынужденная плата за породистую внешность: спровоцировало лавину хронических диагнозов у щенков
Красота и здоровье
Сосудосуживающие капли меняют слизистую носа: последствия могут оказаться необратимыми
Наука
Выпускников с высокими баллами стало больше: за школьным рекордом ищут скрытый фактор
Еда
Скрытая угроза сочной ягоды: неочевидное влияние на ежедневное самочувствие и углеводный баланс
Спорт и фитнес
Тренировки идут впустую: организм подает сигнал, который многие пропускают
Туризм
Билет на поезд купили, а ехать передумали: возврат может стать заметно дороже
Еда
Преимущества включения творога и чечевицы в ежедневный рацион после 60 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet