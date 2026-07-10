Капли воды на волосах не работают как линзы: чего действительно стоит опасаться на солнце

Миф о том, что мокрые волосы под прямыми лучами солнца работают как линза и провоцируют ожоги кожи головы, не имеет под собой клинических оснований. Дерматолог, трихолог Татьяна Егорова в беседе с NewsInfo пояснила, что вода на волосах не создает опасной концентрации ультрафиолета.

Ранее сообщалось, что мокрые волосы после купания могут не только испортить внешний вид, но и стать причиной проблем со здоровьем кожи. Эксперты утверждают, что капли воды на волосах способны усиливать воздействие ультрафиолета и повышать риск ожогов кожи головы.

Косметолог подчеркивает, что для возникновения эффекта линзы поверхность воды должна быть идеально ровной и тонкой. На волосах же влага распределяется хаотично — отдельными микроскопическими каплями, которые физически не способны сфокусировать свет до опасного уровня. Более того, при испарении вода дополнительно охлаждает поверхность.

"Капли воды действительно лучше преломляют солнечный свет, действие ультрафиолета чуть усиливается, но мы говорим, что это клинически незначимая дозировка. Если бы мы на голове носили нимб из воды — это одна история, а это просто мокрые волосы, которые ничего особо не преломляют. Этим можно пренебречь, ожог тем более исключен. Наоборот, пока вода испаряется, она будет охлаждать кожу", — отметила Егорова.

Специалист добавила, что волосы сами по себе служат естественным барьером для ультрафиолета, защищая кожу волосистой части головы. Влажные пряди выступают в роли дополнительного слоя, минимизирующего прямое попадание лучей, пока жидкость не испарится.

В этот период соблюдение правил ухода за прядями в знойную жару поможет избежать излишней сухости волос. При этом стоит помнить, что пляжный отдых нередко превращает волосы в солому из-за химического воздействия соленой воды. Также важно учитывать, что ежедневные домашние привычки часто приводят к потере блеска и тусклости прядей. Проблемы с состоянием волос после высыхания — ломкость и сухость — действительно возможны, но кожа головы при этом остается под надежной защитой.

Дополнительно эксперты напоминают, что для восстановления кожи при получении солнечного ожога существуют специальные средства, которые спасают ситуацию максимально быстро.

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