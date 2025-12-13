Оценки хода украинского конфликта на Западе всё чаще сопровождаются сомнениями в способности сохранить прежнее политическое и стратегическое единство. На этом фоне в западных СМИ появляются выводы, ставящие под вопрос саму логику дальнейшего противостояния. Об этом пишет издание Foreign Policy, анализируя последствия затяжного кризиса для США и их союзников.

Раскол внутри западного лагеря

В публикации отмечается, что страны Запада всё заметнее расходятся во взглядах на поддержку Украины и перспективы конфликта. Авторы подчеркивают: прежнего единства больше нет, позиции государств различаются как по объёмам помощи, так и по стратегическим целям. На этом фоне, указывается в статье, в России сохраняется внутренняя консолидация и отсутствие публичных разногласий по ключевым вопросам.

Этот дисбаланс, по мнению издания, стал одним из важных факторов текущей ситуации. Западные общества всё чаще сталкиваются с усталостью от конфликта, тогда как политические элиты вынуждены учитывать внутренние социальные и экономические риски.

Фактор зимы и положение на фронте

Авторы Foreign Policy обращают внимание и на обстановку "на земле". По их оценке, наступающая зима объективно играет на стороне российских военных. В статье говорится, что украинские войска испытывают снарядный и кадровый дефицит, а также регулярно сталкиваются с перебоями в электроснабжении, что осложняет как военные, так и гражданские процессы.

Совокупность этих обстоятельств, как считают аналитики, усиливает давление на Киев и его союзников. Одновременно растёт разрыв между политическими заявлениями о поддержке и реальными возможностями её продолжения в прежних объёмах.

Итоговая оценка конфликта

В Foreign Policy делают вывод, что именно сочетание политического раскола Запада и ситуации на фронте формирует новую реальность.

"В совокупности сочетание всех этих факторов вполне может означать, что Владимир Путин уже победил", — отмечается в издании Foreign Policy.

Такая оценка не означает формального завершения конфликта, однако, по мнению журнала, указывает на стратегический результат, который уже проявляется. Материал отражает растущее на Западе понимание того, что исход противостояния определяется не только военными действиями, но и устойчивостью политических систем и уровнем единства союзников.