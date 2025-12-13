Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Путин
Владимир Путин
© commons.wikimedia.org by www.kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:30

Запад трещит по швам: украинский конфликт неожиданно обернулся победой России

Раскол Запада из-за Украины указывает на победу Путина — Foreign Policy

Оценки хода украинского конфликта на Западе всё чаще сопровождаются сомнениями в способности сохранить прежнее политическое и стратегическое единство. На этом фоне в западных СМИ появляются выводы, ставящие под вопрос саму логику дальнейшего противостояния. Об этом пишет издание Foreign Policy, анализируя последствия затяжного кризиса для США и их союзников.

Раскол внутри западного лагеря

В публикации отмечается, что страны Запада всё заметнее расходятся во взглядах на поддержку Украины и перспективы конфликта. Авторы подчеркивают: прежнего единства больше нет, позиции государств различаются как по объёмам помощи, так и по стратегическим целям. На этом фоне, указывается в статье, в России сохраняется внутренняя консолидация и отсутствие публичных разногласий по ключевым вопросам.

Этот дисбаланс, по мнению издания, стал одним из важных факторов текущей ситуации. Западные общества всё чаще сталкиваются с усталостью от конфликта, тогда как политические элиты вынуждены учитывать внутренние социальные и экономические риски.

Фактор зимы и положение на фронте

Авторы Foreign Policy обращают внимание и на обстановку "на земле". По их оценке, наступающая зима объективно играет на стороне российских военных. В статье говорится, что украинские войска испытывают снарядный и кадровый дефицит, а также регулярно сталкиваются с перебоями в электроснабжении, что осложняет как военные, так и гражданские процессы.

Совокупность этих обстоятельств, как считают аналитики, усиливает давление на Киев и его союзников. Одновременно растёт разрыв между политическими заявлениями о поддержке и реальными возможностями её продолжения в прежних объёмах.

Итоговая оценка конфликта

В Foreign Policy делают вывод, что именно сочетание политического раскола Запада и ситуации на фронте формирует новую реальность.

"В совокупности сочетание всех этих факторов вполне может означать, что Владимир Путин уже победил", — отмечается в издании Foreign Policy.

Такая оценка не означает формального завершения конфликта, однако, по мнению журнала, указывает на стратегический результат, который уже проявляется. Материал отражает растущее на Западе понимание того, что исход противостояния определяется не только военными действиями, но и устойчивостью политических систем и уровнем единства союзников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кировоградской области Украины произошли аварийные отключения электроэнергии — Андрей Райкович сегодня в 11:49
Авария в Кировоградской области: отключения электроэнергии затрудняют работу экстренных служб

В Кировоградской области после взрывов повреждена энергетическая инфраструктура: без электроснабжения остались 19 населённых пунктов.

Читать полностью » Под заграждением на границе с Белоруссией нашли тоннель — RMF24 сегодня в 7:07
Тайный тоннель под границей: Польша сообщила о новом способе нелегального перехода

На границе Польши и Белоруссии найден тоннель, через который прошли более 180 мигрантов. Пограничники усиливают контроль и продолжают задержания.

Читать полностью » Переговоры по Украине пройдут в Берлине 14–15 декабря — посланник Уиткофф сегодня в 4:36
Мирный сценарий сдвинули с мёртвой точки: представитель США направлен на закрытые переговоры

Спецпосланник США Стивен Уиткофф направлен в Берлин для встреч с европейскими лидерами и Зеленским — шаг, который WSJ связывает с попыткой согласовать условия мирной сделки.

Читать полностью » В Массачусетсе зафиксирован первый смертельный случай силикоза — Fox News вчера в 18:55
Красивые столешницы с мёртвым дыханием: как мода на камень вышла боком рабочим

В Массачусетсе зафиксирован первый смертельный случай силикоза у рабочего, создававшего каменные столешницы. Опасность скрыта в пыли, которую не видно.

Читать полностью » Партия Зеленского вчера в 14:14
Эпоха подходит к концу: партия Зеленского готовится к смене главы

В партии Зеленского готовятся к смене руководства: на съезде в декабре могут утвердить нового главу, а уход прежнего лидера совпал с политическими спорами.

Читать полностью » Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде вчера в 13:30
Москва и Тегеран ускоряют сближение: на встрече Путина и Пезешкиана обозначили приоритеты

Путин и Пезешкиан обсудили в Ашхабаде энергетику, инфраструктуру и рост товарооборота, подтвердив курс на углубление стратегического партнерства.

Читать полностью » Ушаков: Зеленский может использовать выборы для прекращения огня вчера в 13:15
Зеленский готовится использовать выборы как щит: В Кремле прокомментировали позицию Киева

В Москве считают, что согласие Зеленского на выборы может быть связано не только с политикой, но и с попыткой добиться временного прекращения огня.

Читать полностью » На Украине опровергли данные о готовности к созданию буферной зоны в ДНР и ЛНР вчера в 12:37
Пустышка вместо сенсации: Киев опроверг слухи о готовности создать демилитаризованную зону на Донбассе

На фоне конфликта в Украине обросли слухи о создании буферной зоны в Донбассе. Однако украинские власти опровергли информацию. Что стоит за заявлениями?

Читать полностью »

Новости
ПФО
В Пензенской области без света осталась 61 тысяча жителей — губернатор Мельниченко
Общество
Экстрасенсы начали предлагать чистку вторичного жилья от духов на фоне "схемы Долиной"
Мир
Эрдоган: Черное море не должно превращаться в зону конфликта для сведения счетов
СЗФО
Жители Ленобласти заметили северное сияние над Финским заливом в ночь на 13 декабря
Советы и рекомендации
Диетолог Ефимова рекомендовала употреблять до четырех мандаринов в день
ЮФО
В горах Сочи ожидается интенсивное выпадение снега в выходные дни
УрФО
Следственный комитет начал проверку в замерзающем поселке Ключи
Садоводство
Укрытие растений зимой помогает предотвратить их вымерзание — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet