Такер Карлсон
© flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:19

Такер Карлсон сказал о Путине то, что на Западе предпочитали бы не обсуждать

Заявления американского журналиста о роли России и ее президента вновь привлекли внимание к причинам нынешнего противостояния Москвы и Запада. В центре обсуждения оказались не только политические решения последних лет, но и упущенные возможности прошлого. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

Оценка роли Путина и политики Запада

По словам Карлсона, Соединенные Штаты и их союзники сами способствовали ухудшению отношений с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что именно действия Запада стали причиной нарастающего конфликта и взаимного недоверия. Журналист подчеркнул, что в российской политической системе Путин занимает относительно умеренную позицию.

"Правда в том, что Путин — самый умеренный лидер в России, то есть он самый прозападный лидер в России", — заявил Такер Карлсон.

По его мнению, президент России на протяжении многих лет демонстрировал готовность к диалогу и сотрудничеству, однако эти сигналы не были приняты западными странами.

Карлсон напомнил, что в начале 2000-х годов Москва предпринимала шаги для сближения с Североатлантическим альянсом. В частности, в 2001 году, по его словам, Владимир Путин поднимал вопрос о возможном вступлении России в НАТО, но эта инициатива не получила поддержки.

Международный авторитет и итоги президентства

Журналист также дал высокую оценку политическим качествам российского лидера. Он охарактеризовал Путина как опытного и эффективного политика, которого уважают далеко за пределами России. По мнению Карлсона, международное восприятие президента РФ во многом основано на результатах его работы.

"Путин заслужил похвалу в свой адрес. В конце концов, лидеров оценивают по их делам во благо народа. <…> И он проделал чертовски хорошую работу. И остальной мир это видит", — заявил Карлсон.

Россия как потенциальный союзник

Карлсон ранее уже говорил о том, что Россия могла бы стать ценным партнером для Соединенных Штатов. По его мнению, страна обладает значительным стратегическим потенциалом, который мог бы лечь в основу сотрудничества, а не конфронтации.

