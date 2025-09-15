Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:12

Невидимый враг с крыльями: зачем России срочно нужна новая вакцина

В России готовят к испытаниям вакцину от лихорадки Западного Нила

Лихорадка Западного Нила относится к острым вирусным инфекциям, которые переносятся человеку через укусы комаров. Возбудитель циркулирует среди птиц, а насекомые становятся переносчиками, заражая людей. Болезнь протекает тяжело и требует повышенного внимания медиков. Именно поэтому российские специалисты приступили к разработке собственной вакцины.

Новая разработка

О создании препарата рассказал заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, работа над вакциной уже вышла на этап подготовки к доклиническим испытаниям. На этом этапе её безопасность и эффективность будут проверяться на животных.

"Побочные эффекты от вакцины общие, обычные — это аллергические реакции и повышение температуры. Как правило, они встречаются крайне редко", — отметил Осипов.

Такие реакции типичны для большинства современных вакцин и не представляют серьёзной угрозы.

Почему прививка необходима

Лихорадка Западного Нила может проявляться в разных формах: от лёгких симптомов, напоминающих простуду, до тяжёлого поражения нервной системы. В ряде случаев заболевание приводит к осложнениям и летальному исходу.

Вакцинация рассматривается как наиболее надёжный способ защиты, поскольку специфического лечения инфекции пока не существует. Создание отечественного препарата позволит снизить риски массового распространения болезни и обеспечит дополнительную безопасность для групп риска.

