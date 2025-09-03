Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ламантин у стройки в Техасе
Ламантин у стройки в Техасе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:12

Масштабную стройку приостановили ради ламантина: вот как США балансируют развитие и экологию

В Техасе приостановили строительство паромной системы из-за редкого ламантина

Строительные проекты в США всё чаще сталкиваются с неожиданным фактором — вмешательством дикой природы. В Техасе работы по модернизации паромной системы в Порт-Аранзасе были остановлены после того, как вблизи стройки заметили редкого западно-индийского ламантина. Видео стало популярным в сети.

Ламантин на строительной площадке

Морское животное появилось прямо возле судна подрядчика Russel Marine. Рабочие, обученные распознавать охраняемые виды, сразу сообщили о происшествии в Департамент транспорта Техаса (TxDOT). На время визита ламантина стоимостью в 64 миллиона долларов проект был приостановлен.

"Безопасность населения, наших подрядчиков и сотрудников TxDOT всегда является нашим главным приоритетом. Но защита дикой природы также имеет решающее значение", — заявил районный инженер TxDOT Майк Уолш.

По словам специалистов, животное выглядело здоровым и спокойно продолжило путь вдоль побережья в сторону залива Корпус-Кристи. После этого строительство возобновили.

Экологические протоколы

TxDOT подчёркивает, что подобные ситуации учитываются заранее. Перед началом работ персонал проходит обучение по идентификации охраняемых видов. Помимо этого, в рамках экологических инициатив ведомство реализует проекты по защите местной фауны:

• строительство переходов для оцелотов;
• установка укрытий для летучих мышей под мостами;
• минимизация воздействия на редкие морские виды.

Редкие гости в Техасе

Западно-индийские ламантины находятся под угрозой исчезновения и охраняются федеральным законом. Встречи с ними в Техасе редки, но возможны летом, когда животные мигрируют из Флориды или Мексики. В августе сообщения о ламантинах поступали также из прибрежных районов Квинтана-Бич и Сёрфсайд.

Этот случай ещё раз показал: крупные проекты на побережье должны учитывать не только безопасность людей, но и сохранение редких животных, для которых воды Мексиканского залива становятся временным домом.

