Корги с короткими лапами и пушистыми ушами скрывают неожиданный талант

Корги способна покорить сердце одним взглядом. Короткие лапы, пушистая шерсть, выразительные уши и живая мимика сделали корги одной из самых узнаваемых и любимых пород в мире. Но за милой внешностью скрывается умный, энергичный и удивительно самостоятельный характер.

Родословная с глубокой историей

Вельш-корги — порода, которая насчитывает не одно столетие. Истоки разновидности кардиган уходят в глубь более чем трёх тысяч лет: первые собаки были завезены в Уэльс из Центральной Европы около 1200 года до н. э. Они охраняли жилища, помогали на охоте, а позже стали пасти овец, коров и даже пони.

Пемброк-вельш-корги появился в XII веке в Пембрукшире и, по мнению учёных, возник в результате скрещивания кардигана с немецким шпицем. В 1934 году кинологический клуб официально признал эти разновидности как отдельные породы.

Любимцы монарха

Корги прославились во многом благодаря королеве Великобритании Елизавете II. Первого щенка этой породы ей подарил отец, когда будущей монархине было всего 18 лет. С тех пор у неё было более 30 корги, а их образ стал неотъемлемой частью королевской истории.

В 2012 году королевские питомцы даже появились на открытии Олимпийских игр в Лондоне, закрепив статус породы как символа британской традиции.

Как отличить пемброка от кардигана

Хотя внешне эти собаки похожи, есть несколько деталей:

Хвост — у кардигана длинный, у пемброка короткий. Окрас — у кардигана встречаются блю-мерль, тигровый и тёмно-рыжий, у пемброка — рыжий, палевый или чёрный с подпалом. Общие черты — крепкое телосложение, рост 25-30 см, вес 9-12 кг и лисья мордочка



Характер и привычки

Корги — идеальный компаньон как для семьи с детьми, так и для одинокого владельца. Он ласков, умен и обожает быть в центре событий. В то же время эта собака способна спокойно проводить время в одиночестве, не теряя своей независимости.

От пастушьего прошлого у корги остался ярко выраженный защитный инстинкт и склонность к лаю. Чтобы избежать лишней шумности, щенка важно социализировать с раннего возраста.

Дрессировка и активность

Ум и желание угодить хозяину делают обучение корги лёгким. Главное — терпение и позитивное подкрепление. Несмотря на компактные размеры, этой собаке нужны ежедневные прогулки и возможность выплеснуть энергию.

Забота и здоровье

Уход за корги включает:

купание примерно раз в месяц, ежедневное вычёсывание, регулярную стрижку когтей, чистку зубов и ушей.



Порода в целом здорова, но из-за коротких лап подвержена проблемам с позвоночником и суставами, особенно при лишнем весе. Важно следить за рационом и избегать чрезмерных прыжков.

Семь любопытных фактов о корги