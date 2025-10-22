Пляжи Крыма отходят на второй план: почему все выбирают лечение и профилактику здесь

Оздоровительный туризм снова становится одним из флагманов крымской экономики. Курорты полуострова переживают не просто подъем, а целое возрождение: гостиницы осваивают программы велнес-отдыха, а санатории создают семейные комплексы, где заботятся не только о здоровье, но и о полноценном отдыхе каждого члена семьи.

"В целом, спрос на санаторно-курортное лечение и оздоровление в Крыму продолжает расти. В Республике Крым, как и в целом в РФ, мы отмечаем тренд на оздоровление. И крымская туротрасль отвечает на запросы потребителей актуальным продуктом и востребованными программами", — отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

Новая волна интереса к оздоровительному отдыху

Еще несколько лет назад Крым ассоциировался прежде всего с пляжным туризмом, но сегодня все больше гостей выбирают именно лечение и профилактику. Причин несколько: растущий интерес к здоровому образу жизни, качественное обновление инфраструктуры и доступность санаторных программ круглый год.

Современные санатории предлагают не только стандартные процедуры — грязелечение, ингаляции, минеральные ванны, но и внедряют СПА-программы, детокс, йога-ретриты и физиотерапию по западным протоколам. При этом крымские здравницы сохраняют главное преимущество — природные ресурсы: море, солнце, уникальный климат и минеральные источники.

Сравнение: санаторий или гостиница с программой оздоровления