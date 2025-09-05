Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:11

Никаких носков после шести: самые странные правила родителей

Пользователи соцсетей рассказали о самых нелепых правилах своих родителей

Во взрослом возрасте многие пользователи сети решили поделиться воспоминаниями о самых нелепых и необычных правилах, которые устанавливали их родители. В разделе AskReddit на форуме Reddit они рассказали о запретах, которые казались им в детстве абсурдными.

Одежда под строгим контролем

Некоторые родители устанавливали собственный "дресс-код":

"В старших классах я должен был носить только белые носки, чёрные туфли, брюки, укороченные так, чтобы носки были особенно заметны, и рубашки с воротником. Волосы — исключительно коротко подстриженные. Это делало меня похожим на гика сильнее, чем очки в роговой оправе", — вспоминает пользователь ratherBwarm.

Другой пример:

"У нас дома нельзя было носить носки после шести вечера. Родители говорили, что ногам нужно дышать. Я привыкла ходить босиком. Но однажды пригласила друзей — и одного из них отругали за носки в 7:30", — рассказала 1108susiep.

Запреты на туалет

Один из самых абсурдных случаев связан с запретом пользоваться туалетом по большому во время вечеринок:

"У отца моей одноклассницы было правило: никто не имеет права какать в его доме. И он относился к этому серьёзно. Приходилось терпеть или всей компанией идти в ближайший магазин", — поделился ohlookahipster.

Бытовые страхи

Не менее удивительными были и запреты, связанные с техникой:

"Не спать с включённым вентилятором, иначе умрёшь. Оказывается, в Корее ходила легенда, что кто-то умер во сне из-за вентилятора", — написал Lower_Group_1171.

Итог

Истории показывают, что многие абсурдные запреты в детстве воспринимались как естественная часть жизни. Но, вспоминая их во взрослом возрасте, пользователи Reddit уже могут посмеяться над странной логикой родителей.

