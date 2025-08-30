Всего 2 повторения и 5 подходов — эффект этой схемы удивит даже новичков
Сегодняшняя тренировка посвящена классическому силовому дню. Она идёт сразу после вчерашней более продолжительной работы на выносливость и даёт шанс сосредоточиться либо на технике, либо на весах.
Главный элемент занятия — рывок, выполняемый сериями по 2 повторения в пяти подходах. Его можно делать как в силовой версии, так и в приседе. Для новичков ключевая задача — стабилизировать механику движения, а не гнаться за весом.
Как адаптировать тренировку
- Снижение нагрузки: уменьшите вес штанги, если техника даётся тяжело.
- Облегчённые варианты: используйте рывки из виса или приседания с виса.
- При травмах или ограничениях: замените упражнение на рывок с гантелями или, если сложно выводить штангу над головой, выполняйте толчки.
Для тех, кто выбирает промежуточный или начальный уровень, программа остаётся такой же, как и основная.
Советы по технике
Во время подъёма многие спортсмены замечают, что невольно подпрыгивают вперёд. Чтобы избежать этого, тренеры рекомендуют на этапе второй тяги "провалить" голову и плечи за штангу. Такой приём помогает удержать правильную траекторию и сохраняет баланс.
Важно помнить: каждое повторение должно быть размеренным, без поспешности. Между первым и вторым движением на перекладине достаточно лишь короткой паузы — не более 10 секунд.
