Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка выполняет приседания со штангой
Девушка выполняет приседания со штангой
© commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Всего 2 повторения и 5 подходов — эффект этой схемы удивит даже новичков

Рывок со штангой: программа силовой тренировки на 5 подходов по 2 повторения

Сегодняшняя тренировка посвящена классическому силовому дню. Она идёт сразу после вчерашней более продолжительной работы на выносливость и даёт шанс сосредоточиться либо на технике, либо на весах.

Главный элемент занятия — рывок, выполняемый сериями по 2 повторения в пяти подходах. Его можно делать как в силовой версии, так и в приседе. Для новичков ключевая задача — стабилизировать механику движения, а не гнаться за весом.

Как адаптировать тренировку

  • Снижение нагрузки: уменьшите вес штанги, если техника даётся тяжело.
  • Облегчённые варианты: используйте рывки из виса или приседания с виса.
  • При травмах или ограничениях: замените упражнение на рывок с гантелями или, если сложно выводить штангу над головой, выполняйте толчки.

Для тех, кто выбирает промежуточный или начальный уровень, программа остаётся такой же, как и основная.

Советы по технике

Во время подъёма многие спортсмены замечают, что невольно подпрыгивают вперёд. Чтобы избежать этого, тренеры рекомендуют на этапе второй тяги "провалить" голову и плечи за штангу. Такой приём помогает удержать правильную траекторию и сохраняет баланс.

Важно помнить: каждое повторение должно быть размеренным, без поспешности. Между первым и вторым движением на перекладине достаточно лишь короткой паузы — не более 10 секунд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что происходит с телом при ежедневных выпадах: советы и риски от специалистов сегодня в 0:30

Что произойдёт, если делать выпады каждый день? Эффекты, которые могут вас удивить

Почему не стоит делать выпады каждый день, и как безопасно включить их в свою тренировочную программу.

Читать полностью » Меган-Мари Делегас: какие упражнения укрепляют ноги и улучшают баланс при ходьбе по лестнице сегодня в 0:10

Ступеньки раскрывают тайну силы организма: что говорит тело при подъёме

Как простые упражнения с собственным весом помогут без боли и усталости подниматься по лестнице — и почему это важно для здоровья всего тела.

Читать полностью » Падел официально аккредитован в России: история, правила и стоимость игры вчера в 23:58

Падел покорил Испанию и теперь штурмует Россию

Падел стремительно завоевывает популярность: простые правила, зрелищность и доступность делают его спортом будущего. Но есть и свои риски.

Читать полностью » Теннисистка Серена Уильямс призналась в похудении на 15 кг после родов вчера в 23:27

Тренировки не помогали: что действительно помогло Серене похудеть на 15 кг

Серена Уильямс похудела на 15 кг и призналась, что секрет её успеха связан не с тренировками, а с помощью специальных препаратов.

Читать полностью » Врачи признали фридайвинг одним из самых рискованных видов спорта из-за скрытых опасностей вчера в 22:53

Внизу манит эйфория, наверху ждёт обморок: двойная ловушка фридайвинга

Фридайвинг кажется медитацией в воде, но каждый метр глубины может скрывать смертельную ловушку. Какие опасности ждут спортсмена под водой?

Читать полностью » Чемпион мира по самбо показал упражнения для укрепления мышц спины дома вчера в 22:26

Супермен на ковре: как это смешное упражнение спасает от сутулости

Двукратный чемпион мира по самбо рассказал, как укрепить мышцы спины дома без спортзала — понадобятся лишь бутылки с водой и эластичная лента.

Читать полностью » Тренер назвал преимущества кроссового бега для здоровья и выносливости вчера в 21:46

Асфальт против грязи: почему кросс даёт бегунам больше, чем шоссе

Кросс — бег по пересечённой местности, где каждая трасса уникальна. Чем он отличается от шоссе и почему его стоит попробовать?

Читать полностью » Учёные обнаружили: добросовестные люди показывают лучшие результаты в аэробных и силовых тестах вчера в 21:16

Спорт выбирает не тело, а личность: учёные раскрыли скрытую связь

Учёные выяснили, что характер влияет на то, какие упражнения приносят радость и снижают стресс. Как подобрать спорт под свою личность?

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить нежные котлеты из фарша без яйца по традиционному рецепту
Авто и мото

Эксперт "Автостата" Целиков назвал главную проблему поставок машин из Индии в Россию
Спорт и фитнес

Инструкторы акройоги Арнольд и Кулридж назвали эффективные позы для партнеров
Садоводство

Оживите свои огурцы в жару: техника сухого полива для стимуляции роста и защиты от перегрева
Дом

Уход за пылесосом: как избежать поломки и продлить срок службы устройства
Садоводство

Винная бутылка используется как система капельного полива для растений
Наука и технологии

В Перу археологи Папского католического университета нашли фреску возрастом 3000 лет
Туризм

Британцы и немцы лидируют по кражам вещей из гостиниц — данные опроса Wellness Haven
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru