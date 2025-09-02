Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка с гирей
Тренировка с гирей
© wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Поднял гантели перед сном — и уснул крепче, чем после таблетки

Лучшее время для тренировок зависит от энергии и мотивации — Cleveland Clinic

В повседневной суете далеко не всегда удаётся выкроить время для тренажёрного зала. Рабочие дела, семья, заботы по дому — всё это отодвигает личные планы на второй план. Нередко бывает так, что до штанги или гантелей руки доходят только к позднему вечеру. У многих возникает сомнение: можно ли поднимать тяжести перед сном? Современные специалисты уверяют — да, и в этом есть свои плюсы.

Когда тренироваться лучше всего

Долгое время считалось, что утро — оптимальное время для занятий спортом. Однако у всех людей разный ритм жизни. Кто-то заканчивает рабочий день к шести вечера, а кто-то только выходит на смену ночью. Важную роль играет и так называемый хронотип.

По данным American Council on Exercise, люди делятся на "ранних", "нормальных" и "поздних". Первые легко встают до рассвета, вторые активны спустя час-два после подъёма солнца, а третьи — настоящие "совы", которым комфортнее всего поздно вечером. Именно поэтому тренеры всё чаще советуют ориентироваться не на общие правила, а на собственное самочувствие и образ жизни.

Основные мифы о вечерних тренировках

Главный страх, связанный с занятиями перед сном, — возможная бессонница. Но этот эффект индивидуален. Для одних вечерняя нагрузка действительно бодрит, для других — наоборот, помогает расслабиться и легче уснуть. Сомнения подпитывают старые мифы, но последние исследования показывают: спорт вечером не мешает отдыху, а в ряде случаев даже улучшает его.

Чем полезна силовая нагрузка перед сном

Эксперты выделяют сразу несколько причин, по которым вечерние тренировки могут стать хорошей привычкой:

  1. Снижение стресса
    После тяжёлого дня поднятие веса становится отличным способом "выпустить пар". Это помогает нормализовать давление и сбросить эмоциональное напряжение.

  2. Крепкий сон
    По данным American College of Sports Medicine, более 30% людей хронически недосыпают. Недостаток отдыха снижает работоспособность и ухудшает здоровье. Лёгкая силовая тренировка вечером способна ускорить засыпание и продлить фазу глубокого сна.

  3. Сохранение мышечной массы
    С возрастом организм постепенно теряет мышцы. По информации National Academy of Sports Medicine, процесс начинается уже после 40 лет и ускоряется к 65. Регулярные тренировки с весом, даже перед сном, помогают замедлить этот процесс и дольше оставаться в форме.

  4. Хорошее настроение
    Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — гормонов радости. Если лечь спать в приподнятом настроении, то и утро начнётся гораздо бодрее, а общее самочувствие станет лучше.

Индивидуальный выбор времени

Несмотря на общие рекомендации, врачи и тренеры подчёркивают: универсального графика нет.

"Лучшее время для тренировок — то, когда у вас есть силы, энергия и мотивация", — заявили специалисты Cleveland Clinic.

Именно поэтому не стоит подгонять себя под чужие стандарты. Если вам комфортно тренироваться перед сном и это не мешает отдыху — значит, такой режим подходит именно вам.

Подъём штанги или тренировка с гантелями вечером могут стать не только выходом из плотного графика, но и эффективным инструментом для улучшения сна, снижения стресса и сохранения здоровья. Главное — прислушиваться к своему телу и выбирать время занятий в соответствии с личным ритмом.

